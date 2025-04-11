ارتفعت أسعار الذهب إلى ما يزيد عن مستوى 3200 دولار للأوقية يوم الجمعة للمرة الأولى على الإطلاق حيث دعمت عمليات الشراء الجديدة التوترات التجارية المتصاعدة بين الولايات المتحدة والصين.

في وقت كتابة هذا التقرير، بلغ سعر عقد الذهب لشهر يونيو على بورصة COMEX 3233.97 دولار للأوقية، بزيادة قدرها 1.8% عن الإغلاق السابق.

وكان العقد قد سجل أعلى مستوى قياسي له عند 3240.20 دولار للأوقية في وقت سابق من جلسة التداول.

وقال لالاليت سريجاندورن، محرر سوق العملات الأجنبية في FXstreet، في تقرير: “إن التراجع المستمر للدولار الأمريكي وتصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين يواصلان تعزيز جاذبية سعر الذهب كملاذ آمن”.

وشهدت قيمة الدولار الأميركي انخفاضاً بنحو 1% مقارنة بالعملات الرئيسية الأخرى.

وكان لهذا الانخفاض في قيمة الدولار تأثير مباشر على سعر الذهب، مما جعله أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين الذين يقيمون خارج أميركا.

التعريفات الجمركية

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تصاعدت التوترات بين الولايات المتحدة والصين بعد أن قرر الرئيس دونالد ترامب زيادة الرسوم الجمركية على الواردات الصينية إلى 145%.

وقد قوبلت هذه الخطوة برد فعل انتقامي من بكين، التي ردت على زيادات التعريفات الجمركية التي فرضها ترامب، مما أثار مخاوف من أنها قد تفرض رسوما جمركية على السلع الأميركية تتجاوز النسبة الحالية البالغة 84%.

كان للحرب التجارية المتصاعدة بين أكبر اقتصادين تأثير متواصل على الأسواق العالمية، مما تسبب في انخفاض مؤشرات الأسهم الرئيسية.

في حين أن قرار ترامب برفع الرسوم الجمركية على السلع الصينية أشار إلى موقف متشدد بشأن التجارة، فقد أعلن أيضًا عن توقف لمدة 90 يومًا على الرسوم الجمركية التي أعلن عنها سابقًا للعديد من البلدان الأخرى.

وقد أعطى هذا التهدئة المؤقتة بصيص أمل لتخفيف التوترات التجارية على جبهات أخرى، لكن التركيز ظل على الصراع المتصاعد بين الولايات المتحدة والصين.

وقال ديفيد موريسون، كبير محللي السوق في تريد نيشن:

لم تأتِ مكاسب الذهب نتيجةً لتخفيضات الرئيس ترامب للرسوم الجمركية. بل في الواقع، شهد الذهب انخفاضًا حادًا عقب هذا الإعلان مباشرةً.

وأثارت زيادات التعريفات الجمركية المتبادلة بين البلدين مخاوف من اندلاع حرب تجارية طويلة الأمد من شأنها أن تعطل سلاسل التوريد العالمية وتخنق النمو الاقتصادي وتؤدي إلى ارتفاع الأسعار على المستهلكين.

ساهمت حالة عدم اليقين المحيطة بالصراع التجاري وعواقبه المحتملة في تقلبات السوق وقلق المستثمرين.

تراجع الذهب يشجع على شراء جديد

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وقال موريسون إن عمليات البيع في سوق الذهب الأسبوع الماضي شجعت على شراء بعض الأسهم الجديدة بين المستثمرين.

وفي الأسبوع الماضي، انخفضت أسعار الذهب بالتزامن مع انخفاض الأسهم والسلع الأخرى ، وانخفضت إلى ما دون 3000 دولار لفترة وجيزة للمرة الأولى في شهر.

وقد شهدت أسعار الذهب منذ ذلك الحين تقدماً ثابتاً طوال هذا الأسبوع.

وأضاف موريسون: “هذا يشير إلى أن التراجع الذي حدث يوم الخميس الماضي والذي شهد هبوط الذهب من أعلى مستوياته القياسية لاختبار الدعم عند مستوى 2950 دولارا، كان كافيا لتشجيع عمليات شراء جديدة”.

لقد ساعد ذلك بالتأكيد على خفض مؤشر MACD اليومي (التقارب والتباعد المتوسط المتحرك) من مستويات ذروة الشراء.

ومع ذلك، فإن ارتفاع أسعار الذهب هذا الأسبوع لم يبدأ من موقع قوة، وفقا لموريسون.

كان من الممكن أن يكون لدى المتداولين الصاعدين ثقة أكبر في المكاسب الأخيرة للسوق إذا اتبعوا فترة أطول من التوحيد.

وبعبارة أخرى، يبدو الارتفاع الذي شهدناه هذا الأسبوع هشًا، كما أشار موريسون.

توقعات خفض أسعار الفائدة

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وبالإضافة إلى التوترات التجارية وعدم الاستقرار الجيوسياسي، راقب المستثمرون أيضًا توقعات خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة هذا العام.

أظهرت البيانات أن أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة انخفضت بشكل غير متوقع في مارس/آذار، لكن مخاطر التضخم لا تزال قائمة وتميل إلى الارتفاع.

ونتيجة لذلك، يراهن المتداولون الآن على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف يستأنف خفض أسعار الفائدة في يونيو/حزيران، وقد يخفضها بنقطة مئوية كاملة بحلول نهاية عام 2025.

وقال زين فاودا، محلل السوق لدى أواندا: “لقد كانت الأسواق تغير توقعاتها بشأن أسعار الفائدة بسرعات هائلة في الآونة الأخيرة”.

مع استمرار التطورات المتعلقة بالرسوم الجمركية وتأثيرها، أتوقع أن تستمر توقعات خفض أسعار الفائدة في التذبذب. وستكون هناك حاجة إلى مزيد من البيانات قبل أن يطمئن الاحتياطي الفيدرالي إلى اتخاذ أي إجراء، كما أشار فاودا.

وفي الوقت نفسه، ارتفعت أسعار الفضة الفورية بنسبة 1.5% إلى 31.225 دولار للأوقية يوم الجمعة.

لا تزال الفضة تواجه صعوبة في تحقيق تقدم صعودي قوي. لكن مؤشر MACD اليومي يبدو حاليًا في ذروة البيع، كما أضاف موريسون.

من المؤكد أن هذا هو أحد الأشياء التي يجب مشاهدتها خلال بقية العام.