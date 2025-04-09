التحليل: فشل البيع الأخير للذهب في زعزعة التوقعات الداعمة، لكن الفضة لا تزال عرضة للخطر

قال خبراء إن سعر الذهب، وإلى حد ما الفضة، من المرجح أن يستمر في الحصول على الدعم من التوترات الاقتصادية العالمية المتزايدة، وخطر الركود التضخمي، وضعف الدولار، وارتفاع توقعات التضخم، إلى جانب انخفاض العائدات الحقيقية في الولايات المتحدة.

وصل سعر الذهب في المعاملات الفورية إلى مستوى قياسي جديد بلغ 3167 دولارا للأوقية (الأونصة) بسبب تزايد مخاطر التضخم، عقب الإعلان عن أشد الحواجز التجارية الأميركية منذ أكثر من قرن الأسبوع الماضي.

ومع ذلك، فإن التقلبات المتزايدة استجابة لانهيار أسواق الأسهم حولت الانتباه إلى الحفاظ على رأس المال وتقليص الديون – وهو التركيز الذي أضر بجميع المراكز ذات الرافعة المالية، بما في ذلك تلك الموجودة في الفضة، وليس أقلها السبائك، والتي غالبًا ما تعتبر ملاذا آمنًا في أوقات الاضطرابات،” كما قال أولي هانسن، رئيس استراتيجية السلع الأساسية في ساكسو بنك ، في مذكرة.

اضطرابات السوق تؤثر على السبائك

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كان الانخفاض الذي شهدته الفضة بنسبة 16.5% على مدى ثلاثة أيام حادًا ، مقارنة بالتصحيح المنظم والمتوقع في الذهب بعد ارتفاعه القياسي.

يأتي حوالي 50% من الطلب على الفضة من التطبيقات الصناعية.

Source: Saxo Bank

وقال هانسن إن انهيار علاوة العقود الآجلة في بورصة كومكس والمخاوف بشأن النمو الاقتصادي كانا السبب وراء معظم الأضرار.

وأثرت عمليات البيع الواسعة النطاق في أسواق السلع والأسواق المالية أيضًا على أسعار الذهب، التي شهدت انخفاضًا كبيرًا الأسبوع الماضي ويوم الاثنين.

وقال كارستن فريتش، محلل السلع الأساسية في كوميرزبنك إيه جي:

قد يبدو هذا غريباً، لكنه حدث عدة مرات في فترات ارتفاع تجنب المخاطرة، حيث يضطر المشاركون في السوق إلى بيع مراكزهم الذهبية لتعويض الخسائر في أماكن أخرى، على سبيل المثال في الأسهم.

تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة تؤثر على سعر الذهب

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انخفض سعر الذهب بنحو 5% منذ يوم الجمعة، وربما يرجع ذلك إلى تسجيل أكبر صندوق استثمار متداول في الذهب في العالم تدفقات خارجة بلغت 9.4 طن في اليومين الأخيرين من التداول.

وانخفض سعر الذهب يوم الاثنين إلى ما دون 3000 دولار للأوقية للمرة الأولى منذ شهر.

وفي الوقت نفسه، انخفضت أسعار الفضة بنسبة 7% يوم الجمعة، وهبطت إلى أدنى مستوى لها في سبع سنوات يوم الاثنين عند 28.3 دولار للأوقية في بورصة كومكس.

منذ الأربعاء الماضي، بلغ إجمالي انخفاض الفضة حوالي 16%، وهو ما يعني أن سعر الفضة انخفض تقريبًا بقدر انخفاض أسعار النفط.

كما قفزت نسبة الذهب إلى الفضة إلى أكثر من 100 للمرة الأولى منذ منتصف عام 2020 خلال جائحة كوفيد-19.

وقال فريتش “هذا يظهر مرة أخرى أن الفضة ليست ملاذا آمنا في أوقات ارتفاع النفور من المخاطرة بشكل حاد أو تزايد المخاوف من الركود، لكنها تتصرف مثل السلعة الدورية”.

Source: Commerzbank Research

وأشار هانسن من ساكسو بنك إلى:

خلال فترات مثل هذه، ينصب التركيز الأساسي على خفض المخاطر والحفاظ على السيولة الكافية لتلبية أي نداءات هامش في المواقف الخاسرة.

الأسعار سترتفع مرة أخرى

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وأضاف هانسن: “مع بدء استقرار الأوضاع بعد واحدة من أسوأ فترات خفض المخاطر التي استمرت ثلاثة أيام في السنوات الأخيرة، ظهر بعض الطلب على كل من الذهب والفضة”.

على مدار الجلستين الأخيرتين، ارتفعت أسعار الذهب في بورصة COMEX إلى أكثر من 3000 دولار للأوقية، وتم تداولها عند 3067 دولار للأوقية في وقت كتابة هذا التقرير.

ورغم أن أسعار الفضة لم ترتفع بشكل ملحوظ مثل الذهب هذا العام، فقد ارتفعت الأسعار مرة أخرى فوق 30 دولارا للأوقية يوم الأربعاء.

ويعتقد هانسن أن حالة عدم اليقين الاقتصادي، وخطر الركود التضخمي، وضعف الدولار، كلها عوامل تدفع أسعار الذهب إلى الارتفاع مجددا.

وأضاف هانسن: “يضاف إلى ذلك أن السوق تتمركز الآن بقوة لصالح بنك الاحتياطي الفيدرالي لتقديم المزيد من التخفيضات هذا العام – بالتقدير الحالي، نحو 100 نقطة أساس من التيسير بحلول نهاية العام”.

وبحسب كوميرزبانك أيضا، من المتوقع أن يدعم احتمال خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة أسعار الذهب.

توقعات الأسعار

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وفي ضوء هذه التطورات، قرر بنك ساكسو الإبقاء على توقعاته لسعر الذهب عند 3300 دولار للأوقية لهذا العام.

ومع ذلك، ونظراً لمخاطر الركود المحتملة التي قد تؤثر على الطلب الصناعي على الفضة، واستناداً إلى نسبة الذهب إلى الفضة البالغة 88، قال هانسن إن البنك خفض هدف الفضة من أكثر من 40 دولاراً للأوقية إلى حوالي 37.5 دولاراً للأوقية.

وقال هانسن “إن تصحيح الذهب من مستوى قياسي جديد كان مرة أخرى ضحلًا نسبيًا مع وجود العديد من مستويات الدعم الرئيسية التي لم يتم تحديها بعد”.

الأهم في رأينا هو المنطقة حول 2950 دولار أمريكي والتي بالإضافة إلى كونها أعلى مستوى في فبراير تمثل أيضًا تصحيح فيبوناتشي 0.382 من الارتفاع من أواخر ديسمبر.

إن الرفض عند هذا المستوى من شأنه أن يشير إلى تصحيح طفيف في اتجاه صعودي قوي.