بنك ING يتوقع “اختبارًا للتحمل” بين الولايات المتحدة والصين وسط حرب تجارية ساخنة

جاء الإعلان غير المتوقع من الرئيس ترامب بإلغاء التعريفات الجمركية على مستوى العالم ، باستثناء الصين، بعد فترة من عدم اليقين في السوق والتقلبات الدراماتيكية.

دخلت الحرب التجارية المتصاعدة مع الصين، والتي تتميز بسلسلة من الزيادات المتبادلة في التعريفات الجمركية ، مرحلة حرجة الآن، وفقًا لمجموعة ING.

شعرت الأسواق العالمية والقادة الأوروبيون بالقلق بالارتياح عندما اتخذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القرار المفاجئ بتعليق غالبية الرسوم الجمركية الكبيرة التي فرضها مؤخرًا على العديد من البلدان يوم الأربعاء.

أوقف ترامب الرسوم الجمركية المتبادلة على الشركاء التجاريين لمدة 90 يومًا باستثناء الصين.

تصاعدت المواجهة التجارية بين الولايات المتحدة والصين بعد أن رفع ترامب الرسوم الجمركية على الواردات الصينية إلى 125% من 104% يوم الأربعاء.

بعد الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب، قد ترد بكين مرة أخرى بفرض المزيد من الرسوم الجمركية على الواردات الأميركية، على غرار زيادة الرسوم الجمركية السابقة.

وقال لين سونغ، كبير الاقتصاديين في الصين لدى مجموعة آي إن جي في تقرير: “تراجع ترامب عن التعريفات الجمركية العالمية، لكن تصعيد التعريفات الجمركية على الصين يبدو للوهلة الأولى وكأنه تطور سيئ بالنسبة للصين، حيث إن فجوة التعريفات الجمركية الأوسع بين المعدلات المفروضة على الصين وبقية العالم على الورق من شأنها أن تزيد من كمية المنتجات البديلة القابلة للتطبيق”.

وجهة نظر الصين

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ومع ذلك، وعلى الرغم من هذه التصعيدات السريعة، فإننا نرى أن الصين نجحت في تجنب السيناريو الأسوأ.

ووفقا لسونغ، فإن السيناريو الأسوأ سيكون عندما تستغل الولايات المتحدة تهديدات التعريفات الجمركية لإجبار الدول الأخرى على اتخاذ إجراءات تعريفية منسقة ضد الصين.

في البداية، سعت العديد من البلدان إلى التفاوض مع الولايات المتحدة بعد الإعلان عن الرسوم الجمركية، لكن الرد الرسمي من جانب الاتحاد الأوروبي أشار إلى أن المجتمع العالمي لن يستسلم ببساطة.

وتوقع بعض مراقبي السوق أن تكون جولات التعريفات الجمركية الأخيرة بمثابة نقطة اللاعودة فيما يتعلق بالانفصال بين الولايات المتحدة والصين.

ولكن لا يُعتقد أن هذا هو الحال ــ فقد أشار الجانبان بدرجات متفاوتة إلى أنهما يفضلان المفاوضات، ولكن المشكلة هي أن أياً من الطرفين لا يريد أن يُنظر إليه على أنه يتراجع.

قالت الأغنية:

ونحن نرى أن هناك صراعاً ثقافياً إلى حد ما، مما يؤدي إلى تفاقم الاحتكاك.

كانت الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب في “يوم التحرير” بمثابة تكتيك تفاوضي، استخدم فيه عرض افتتاحي عدواني لإجبار الدول على التفاوض.

وقد ساهمت تعليقات وزير الخزانة الأميركي بيسنت في تثبيط الانتقام وتشجيع الحوار.

ولكن هذا النهج قد لا ينجح في الصين، حيث يعتبر الاحترام المتبادل وحفظ ماء الوجه أمرين حاسمين في المفاوضات، وفقا لسونغ.

ديناميكيات التفاوض والصراع الثقافي

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وقد تفاقمت التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين في المقام الأول بسبب قرار ترامب الأحادي بفرض زيادات في الرسوم الجمركية وخطابه المناهض للصين باستمرار، مما أدى فعليا إلى إقامة حواجز أمام أي مفاوضات محتملة.

وعلاوة على ذلك، فإن النهج الرافض والعدائي الذي تتبناه الولايات المتحدة تجاه الدول التي حاولت بدء المفاوضات هذا العام قد ثبط بلا شك عزيمة الصين عن الانخراط في أي حوار ذي معنى، وفقا لـ ING.

إن الافتقار إلى الاحترام والاعتبار تجاه الدول الأخرى خلال المفاوضات التجارية عزز من مخاوف الصين بشأن الدخول في مناقشات مماثلة.

ونتيجة لهذا، تبدو احتمالات التوصل إلى حل سريع وودي للحرب التجارية الدائرة ضئيلة على نحو متزايد.

وأضاف سونغ: “في هذه المرحلة، يبدو أن السياسة تتغلب بالتأكيد على الاقتصاد، لذلك لا يمكن لأحد أن يقول بثقة متى وكيف يمكن استئناف المحادثات، ولكن في الوقت الحالي يبدو أن صناع السياسات على استعداد لاختبار النظرية الاقتصادية لمعرفة من سيشعر بالألم في النهاية لمعرفة من لديه الأفضلية عندما تستأنف المحادثات”.