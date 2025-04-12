أخبار العملات المشفرة في أمريكا اللاتينية: Decrypto تطلق منصة P2P في الأرجنتين وBitget تحصل على ترخيص في السلفادور

يواصل المشهد المتطور للعملات المشفرة في أمريكا اللاتينية نموه، مما يُظهر تنوعًا كبيرًا.

تتضمن عناوين الأخبار في الأرجنتين هذا الأسبوع إطلاق شبكة تمويل جديدة من نظير إلى نظير من Decrypto.

من ناحية أخرى، تواصل السلفادور قيادة الطريق في مجال العملات المشفرة في أمريكا اللاتينية من خلال منح ترخيص مزود الخدمة لشركة Bitget.

Decrypto تطلق منصة إقراض P2P في الأرجنتين

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استجابة للحاجة المتزايدة إلى الأدوات المالية اللامركزية في نظام Bitcoin البيئي، أطلقت Decrypto، وهي بورصة معروفة في الأرجنتين، منصة إقراض جديدة من نظير إلى نظير (P2P).

يتيح هذا الحل المبتكر للمستخدمين طلب قروض USDT مع استخدام Bitcoin كضمان، مما يسمح لهم بالحصول على السيولة دون الحاجة إلى تصفية أصولهم المشفرة.

يهدف المشروع إلى أولئك الذين يسعون إلى خيارات التمويل مع الحفاظ على تعرضهم للبيتكوين، خاصة في ظل ظروف السوق الصعودية.

وبالإضافة إلى تسهيل الوصول إلى الائتمان، توفر منصة Decrypto فوائد ضريبية غير مباشرة من خلال السماح للعملاء باستخدام أصولهم كضمان دون تنفيذ معاملة، مما قد يؤدي إلى تجنب التزامات ضريبة مكاسب رأس المال.

يمكن للمقترضين والمقرضين التفاوض على المبالغ وأسعار الفائدة باستخدام فترات استحقاق قابلة للتخصيص تتراوح من 30 إلى 365 يومًا، مما يؤدي إلى تجربة تمويل أكثر تخصيصًا.

حصلت Bitget على ترخيص مزود الأصول الرقمية في السلفادور

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أعلنت بورصة العملات المشفرة Bitget هذا الأسبوع أن لجنة الأصول الرقمية الوطنية في السلفادور (CNAD) منحتها ترخيصًا لتقديم خدمات الأصول الرقمية.

وفقًا لبيان صحفي على الموقع الرسمي لشركة Bitget، فإن هذا الترخيص الأخير من شأنه أن يسمح للشركة بتقديم مجموعة أكبر بكثير من الخدمات للعملاء السلفادوريين، بما في ذلك تداول العقود الفورية والآجلة، ومنتجات التخزين، وغيرها من البدائل للأصول الرقمية التي تركز على الأداء.

وأكد هون نج، المدير القانوني لشركة بيتجيت، على الأهمية الاستراتيجية للسلفادور بالنسبة للشركة.

وأضاف نج: “إن تحرك شركتنا للنمو في السلفادور مرتبط بالجهود المستمرة التي تبذلها البلاد للبقاء في صدارة العديد من الدول من خلال نهجها التقدمي والشفاف فيما يتعلق بتنظيم البيتكوين والأصول الرقمية”.

ويجعل هذا الإطار التنظيمي السلفادور دولة جذابة لمؤسسات Web3 عالية الجودة التي تسعى إلى العمل بشكل مسؤول على نطاق واسع.

تعتزم Bitget تقديم مجموعة شاملة من الخدمات في بلد يواصل بناء بيئة مواتية لشركات التشفير.

وأكد نج أيضًا على النهج التنظيمي العالمي لـ Bitget، والذي يركز على دخول الدول التي لديها أطر تنظيمية للعملات المشفرة.

إن التزام Bitget بدعم السلطات القضائية التي توفر أطر عمل واضحة وتشجع على تطوير اقتصاد تشفير آمن وفعال يتوافق مع الاتجاه المتزايد لشركات Web3 التي تنشئ عملياتها في السلفادور، مما يعزز سمعة البلاد كوجهة صديقة للعملات المشفرة.

افتتحت شركة Figment مكتبًا جديدًا في البرازيل، لتوسيع حضورها في أمريكا اللاتينية

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افتتحت شركة Figment، وهي شركة بارزة في توفير البنية التحتية للتداول، مكتبًا إقليميًا في ساو باولو بالبرازيل، مما يمثل دخولها إلى أمريكا اللاتينية.

وتوضح هذه الخطوة التزام Figment بالنظام البيئي المتنامي بسرعة في المنطقة والطلب المتزايد على حلول المشاركة المؤسسية.

أعرب Figment في مقابلة أجريت معه مؤخرًا مع Cointelegraph الإسبانية عن رغبته في الاستفادة من إمكانات السوق المحلية.

أعرب جوش ديمز، رئيس شركة فيجمنت في الأمريكتين، عن حماسه للتوسع، قائلاً: “تعتبر أمريكا اللاتينية واحدة من مناطق النمو الرئيسية لدينا لعام 2025، ونحن متحمسون لزيادة حضورنا هنا استجابة لطلب العملاء”.

لتولي قيادة هذا المشروع، اختارت Figment ستيفانو باتيستا رئيسًا لأمريكا اللاتينية.

بفضل خبرته القوية في شركات مثل Paradigm وMSCI، ستكون مسؤولية باتيستا هي قيادة التوسع الاستراتيجي وتعزيز الشراكات مع أصحاب المصلحة الحاليين في جميع أنحاء المنطقة.

سيضم المكتب الجديد لشركة Figment في ساو باولو متخصصين في العمليات ووظائف البروتوكول، تزامناً مع الهدف العالمي للشركة لمساعدة شبكة blockchain على النمو والنجاح.

وشدد باتيستا على هدف جعل Figment هو الحل المفضل للمراهنة بالنسبة لمجتمع العملات المشفرة في أمريكا اللاتينية.