وافقت شركة Ageas على الاستحواذ على شركة التأمين البريطانية Esure مقابل 1.3 مليار جنيه إسترليني، في خطوة من شأنها أن تجعل الشركة البلجيكية ثالث أكبر مزود للتأمين على المنازل والسيارات في المملكة المتحدة.

وستشهد الصفقة، التي تبلغ قيمتها 1.295 مليار جنيه إسترليني على وجه التحديد، قيام Ageas بشراء Esure من شركة Bain Capital، مالكة الأسهم الخاصة، والتي تسيطر على الشركة منذ عام 2018.

تُمثل هذه الصفقة خطوةً مهمةً نحو تحقيق طموحات شركة Ageas لتوسيع حضورها في سوق التأمين البريطاني. وارتفعت أسهم Ageas بنسبة 3.1% في بداية تعاملات بروكسل.

في العام الماضي، حاولت المجموعة البلجيكية شراء شركة دايركت لاين، لكن عرضها باء بالفشل. ومن المقرر الآن أن تستحوذ عليها شركة أفيفا ، أكبر شركة تأمين في المملكة المتحدة، في صفقة بقيمة 3.7 مليار جنيه إسترليني.

تشير عملية شراء Ageas لشركة Esure، إلى جانب استحواذها المخطط له على أعمال الخطوط الشخصية لشركة Saga في عام 2025، إلى نية واضحة لتنمية مكانتها في سوق التأمين الشخصي شديد التنافسية.

تمكنت شركة Esure، التي تدير العلامتين التجاريتين Sheilas’ Wheels وFirst Alternative، من ترسيخ حضورها القوي من خلال الشراكات مع السماسرة والاستفادة من مواقع مقارنة الأسعار للوصول إلى العملاء.

تأسست شركة إيشور عام ٢٠٠٠ على يد السير بيتر وود، مؤسس شركة دايركت لاين، بهدف تقديم بوالص تأمين تنافسية عبر قنوات الإنترنت. وقد أثمر هذا النهج، لا سيما في العام الماضي.

في عام ٢٠٢٤، أعلنت شركة إيشور عن ما وصفته بـ”عام التحول المحوري”. فقد زادت شركة التأمين عدد وثائقها بنحو ٣٪ ليصل إلى ٢.١ مليون وثيقة، بينما ارتفع حجم أعمالها بنسبة ١٤٪ ليصل إلى ١.١ مليار جنيه إسترليني.

والأمر الأكثر أهمية هو أن الشركة تحولت من خسارة تجارية قدرها 16.7 مليون جنيه إسترليني في عام 2023 إلى ربح قدره 126 مليون جنيه إسترليني، مما يسلط الضوء على فعالية استراتيجيتها الأخيرة.

ومن المتوقع الانتهاء من الصفقة، التي سيتم تمويلها بمزيج من النقد والديون والأسهم، في النصف الثاني من عام 2025.

كيف ستستفيد شركة Ageas من الصفقة؟

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ومن المقرر أن يكتمل دمج Ageas UK وesure خلال الدورة الاستراتيجية الحالية لشركة Ageas والتي تستمر حتى عام 2027.

وقال أغياس: “مع دخول الفترة الاستراتيجية التالية، نتوقع أن تولد هذه الصفقة إمكانية توفير كامل التكاليف بما يتجاوز 100 مليون جنيه إسترليني سنويا، قبل الضرائب”.

وتتوقع الشركة أيضًا أن تؤدي الصفقة إلى زيادة عائدها على حقوق الملكية بأكثر من نقطة مئوية واحدة، على أساس معدل التشغيل.

وقال محللون في جي بي مورجان إن الصفقة تمثل خطوة سليمة بالنسبة لشركة أجياس، لأنها لن تؤدي إلى زيادة حجمها فحسب، بل ستعزز أيضًا قنوات التوزيع الخاصة بها.

ستزيد هذه الصفقة بشكل كبير من حجم شركة Ageas في سوق التأمينات الشخصية في المملكة المتحدة، مع الأخذ في الاعتبار صفقة Ageas للاستحواذ على أعمال التأمينات الشخصية لشركة Saga في عام 2025. كما ستعزز مكانة Ageas في قطاع مواقع مقارنة الأسعار المهمة. وستضاعف الصفقة إيرادات Ageas من قطاع التأمين على الممتلكات والحوادث في المملكة المتحدة بأكثر من الضعف.

شركة RSA للتأمين تتبنى العلامة التجارية Intact

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وفي تطور منفصل، أعلنت شركة RSA للتأمين أنها ستغير اسمها التجاري إلى Intact Insurance بحلول نهاية العام، لتتوافق مع شركتها الأم الكندية، Intact Financial Corporation.

تعد العلامة التجارية RSA، التي يعود تاريخها إلى عام 1710، علامة ثابتة في قطاع التأمين البريطاني لأكثر من ثلاثة قرون.

وقال تشارلز بريندامور، الرئيس التنفيذي لشركة Intact، إن تغيير العلامة التجارية كان بمثابة تقدم طبيعي بعد استحواذ Intact على RSA في عام 2021.

قال: “لقد كان التحول الذي شهدته أعمالنا في المملكة المتحدة منذ استحواذ شركة Intact عليها استثنائيًا”. وأضاف: “يُعد الانضمام إلى علامة Intact التجارية خطوةً طبيعيةً في استراتيجيتنا لتعزيز مكانتنا الرائدة في المملكة المتحدة وأوروبا وأيرلندا”.