ارتفعت الأسواق الآسيوية يوم الاثنين، مدعومة بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن وقف مؤقت للتعريفات الجمركية التي تؤثر على بعض الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية.

وأدى قرار إعفاء سلع مثل الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر من الرسوم الجمركية المتبادلة إلى موجة من الشراء، وخاصة في الأسهم المرتبطة بالرقائق، في جميع أنحاء المنطقة.

تصدرت مؤشرات سوق الأسهم اليابانية هذا الارتفاع، مما يعكس حساسية الاقتصاد الياباني لتطورات التجارة العالمية. كما ارتفعت أسواق كوريا الجنوبية، مما ساهم في تعزيز المعنويات الإيجابية بشكل عام.

أسهم الرقائق تقود الارتفاع في اليابان

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ارتفع مؤشر نيكي 225 للأسهم اليابانية بنحو 2.2% إلى 34,325.59 نقطة، في حين ارتفع مؤشر توبكس بنحو 2% إلى 2,515.53 نقطة.

وكانت أسهم شركات Advantest Corp. وScreen Holdings Co. وTDK Corp. من بين الأسهم الأكثر أداءً في مؤشر نيكي، حيث ارتفعت جميعها بأكثر من 4%، مما يسلط الضوء على التأثير الكبير لتوقف التعريفات الجمركية على الصناعات المرتبطة بالرقائق.

كما جاءت المكاسب في السوق اليابانية وأسواق الأسهم الآسيوية الأخرى على خلفية تقرير صادر عن بوليتيكو، والذي ذكر أن ترامب منخرط في مفاوضات تجارية جادة مع شركاء استراتيجيين للصين، بما في ذلك اليابان وكوريا الجنوبية، مما أضاف طبقة أخرى من التفاؤل إلى السوق.

كوريا الجنوبية وهونج كونج تنضمان إلى الموجة

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وفي كوريا الجنوبية، ارتفع مؤشر كوسبي بنسبة 0.89%، في حين ارتفع مؤشر كوسداك بنسبة 1.44%، مما يعكس معنويات المستثمرين الإيجابية.

سجل مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ أيضًا تداولات صعودية يوم الاثنين، حيث ارتفع بمقدار 449.19 نقطة، أو 2.15٪، إلى 21363.88، وشهد أقوى أداء يومي له في أكثر من أسبوعين، مما يسلط الضوء على التأثير الواسع النطاق لتوقف التعريفات الجمركية.

وعلى مستوى المحيط الهادئ، حقق مؤشر S&P/ASX 200 الأسترالي مكاسب بنسبة 0.71%، مما ساهم في الاتجاه الإيجابي العام في المنطقة الآسيوية.

وفي الوقت نفسه، تستعد عدة دول في المنطقة لإجراء مفاوضات تجارية مع الولايات المتحدة هذا الأسبوع، مما يشير إلى موجة من النشاط تهدف إلى حل النزاعات التجارية.

وبحسب تقرير بوليتيكو، فإن ترامب منخرط في مفاوضات مع دول بما في ذلك فيتنام والهند وكوريا الجنوبية واليابان، ويعطي الأولوية للشركاء التجاريين الحاليين الذين يعتبرون استراتيجيين لمواجهة الصين، وهو ما يؤكد الأبعاد الجيوسياسية لاستراتيجية التجارة الأميركية.

الأسواق الهندية مغلقة بسبب العطلة

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تم إغلاق سوق الأسهم الهندية اليوم 14 أبريل بمناسبة عيد الدكتور بابا صاحب أمبيدكار 2025.

سيتم إغلاق التداول في بورصتي BSE و NSE طوال اليوم نظرًا لأنه عطلة وطنية.

تم إغلاق التداول في أسواق الأسهم ومشتقات الأسهم ومشتقات العملات اليوم.

سيُفتتح قسم مشتقات السلع الأساسية في الجلسة المسائية الساعة الخامسة مساءً. وسيُستأنف التداول الاعتيادي في سوق الأسهم الهندية يوم الثلاثاء 15 أبريل.

العقود الآجلة الأمريكية تشير إلى ارتفاع: نظرة إيجابية

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ارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأميركية يوم الأحد على خلفية التحركات الأخيرة التي اتخذها ترامب بشأن الرسوم الجمركية، مما دعم المعنويات الإيجابية بشكل أكبر.

وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.6%، في حين ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.9%، وهو ما يشير إلى ثقة المستثمرين القوية.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.3%، وهو ما يكمل التوقعات الإيجابية بشكل عام للأسواق.