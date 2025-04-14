أظهر سهم Avalanche أداءً مثيرًا للإعجاب في الأيام السبعة الماضية، حيث ارتفع بنسبة تزيد عن 35% ليصل إلى مستوى 20 دولارًا خلال هذا المنشور.

برزت التوقعات الصعودية مع ارتفاع القيمة الإجمالية المقفولة للبروتوكول (TVL) في أبريل، مما أنهى الاتجاهات الهبوطية التي سادت منذ أوائل يناير.

وأثارت المشاعر المتغيرة نقاشات حول التعافي المحتمل لسعر AVAX.

يبدو أن السعر البديل جاهز للقفزة بنسبة 50٪ من الأسعار الحالية إلى المستوى النفسي 30 دولارًا.

تعافي Avalanche TVL من الانخفاضات المطولة

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تظهر بيانات DeFillama أن Avalanche TVL تعافت في أبريل بعد انخفاضها منذ أوائل عام 2025، لتصل حاليًا إلى 1.27 مليار دولار.

Source – DeFillama

أدت معنويات السوق الواسعة إلى انخفاض القيمة الإجمالية إلى ما دون 900 مليون دولار في فبراير.

وظلت نفس القيمة عند حدود 1.1 مليار دولار في نهاية مارس.

وفي الوقت نفسه، يمثل ذلك انخفاضًا ملحوظًا من أكثر من 1.5 مليار دولار في يناير/كانون الثاني 2025.

تشير تعافيات TVL إلى الإشارة الأولية للارتفاعات المستدامة، مما يشير إلى نقطة تحول محتملة لأسعار AVAX.

علاوة على ذلك، تفوقت Avalanche على منافسيها من المستوى الأول والثاني حيث زادت قيمة TVL الخاصة بها في DeFi بنحو 15% خلال الشهر السابق.

ويمثل ذلك أسرع نمو بين البروتوكولات العشرة الأولى.

شهدت عملات الإيثريوم والبيتكوين وبيراتشين وأربيتريوم وأبتوس انخفاضات كبيرة في حين سجلت عملات سولانا وبينانس سمارت تشين وترون وبيس مكاسب متواضعة.

وفي الوقت نفسه، برزت Avalanche ضمن أفضل عشر منصات.

ويؤكد النمو الكبير اهتمام المستثمرين المتجدد وزيادة نشاط المطورين داخل نظام AVAX البيئي.

تُظهر بيانات Token Terminal أن عناوين AVAX النشطة (شهريًا) زادت بنسبة تزيد عن 15%.

بالإضافة إلى ذلك، سجلت مشاريع DeFi المختلفة داخل نظام Avalanche البيئي، بما في ذلك Benqi وTrader Joe، تدفقات رأس مال متزايدة وتفاعلات مستخدمين معززة.

وتسلط مثل هذه الارتفاعات الضوء على تنشيط حالات استخدام blockchain وجاذبيتها للمستخدمين والمطورين.

توقعات أسعار AVAX

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يتم تداول سهم Avalanche عند مستوى 20.11 دولارًا بعد ارتفاعه بنسبة 2% و35% في اليوم والأسبوع الماضيين على التوالي.

Chart by Coinmarketcap

يؤكد تعافي حجم التداول على مدار 24 ساعة على تغير المشاعر مع استهداف الثيران لعملية استحواذ.

يكشف التحليل الفني عن أن مستوى 30 دولارا هو مستوى نفسي ومقاومة حاسمة.

شهدت AVAX رفضًا متعددًا في هذه المنطقة في منتصف عام 2024.

وقد تم اختبار المستوى آخر مرة في فبراير/شباط 2025، مما أكد متانته.

ومع ذلك، يظل استمرار اهتمام المشترين أمرا حيويا لمثل هذه الزيادة.

يجب أن يتغلب السعر البديل على 24 دولارًا ويضمن إغلاق شمعة فوق 26 دولارًا لرحلة سلسة إلى 30 دولارًا.

وهذا يعني ارتفاعًا بنسبة 50% عن سعر أفالانش الحالي.

إن التحرك الحاسم فوق مستوى 30 دولارًا من شأنه أن يحول مسار أفالانش إلى صعودي ويحفز ارتفاعات موسعة.

يعتقد مستخدم X وعاشق العملات المشفرة فريد أن سعر AVAX سيصل إلى 60 دولارًا بحلول يوليو 2025.

ومع ذلك، تظل المشاعر واسعة النطاق ضرورية لتعافي AVAX.

يظهر قطاع العملات المشفرة حالة من التردد، حيث يبدو أن عملة البيتكوين عالقة عند 80 ألف دولار.

لتحويل اتجاه السوق إلى الأعلى، يجب على العملة المشفرة الأعلى أن تتغلب على مستوى المقاومة 90 دولارًا وتستهدف 100 ألف دولار.