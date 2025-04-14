قد لا يكون للنفط الخام إمكانات كبيرة للارتفاع مع سيطرة فائض المعروض على السوق

لا يوجد نقص في النفط الخام في العالم حاليًا. بل على العكس، فالعالم يغرق في فائض من النفط الخام.

وتفاقمت المخاوف من فائض كبير في السوق بسبب القرار الأخير الذي اتخذته منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها بزيادة إنتاج النفط بمقدار ضخم بشكل مفاجئ في مايو/أيار.

ونظراً لحقيقة أن الطلب العالمي على النفط ظل منخفضاً على مدى العام الماضي، مع استيراد الصين كميات أقل من النفط، فإن المخاطر على جانب العرض تبدو أكبر كثيراً.

كما أثارت التوترات التجارية المستمرة بين الولايات المتحدة والصين مخاوف من أن الطلب في الدولة الآسيوية قد يعاني أكثر.

وقالت باربرا لامبريشت، محللة السلع الأساسية في كوميرزبنك إيه جي: “حتى بدون تعديلات هبوطية كبيرة، من المرجح أن يكون العرض الزائد في سوق النفط أعلى بكثير مما كان متوقعا في السابق بسبب الزيادة القوية غير المتوقعة في إنتاج أوبك+ منذ مايو”.

ومن المرجح أن يؤدي هذا إلى إبقاء أسعار النفط العالمية منخفضة هذا العام.

وفي الأسبوع الماضي، عدل بنك كوميرزبانك توقعاته بشأن أسعار النفط بالخفض.

ويتوقع البنك الألماني أن يبلغ متوسط سعر برميل خام برنت 65 دولارا في نهاية عام 2025، مقارنة بالتقدير السابق البالغ 75 دولارا للبرميل.

ويتوقع كوميرزبانك انتعاشا طفيفا في الأسعار العالمية في عام 2026 مع استقرار الطلب وتباطؤ نمو إنتاج النفط من خارج أوبك.

وتظل الصورة قاتمة هذا العام فيما يتصل بفائض المعروض العالمي من النفط.

العرض من خارج أوبك

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وأظهرت توقعات أوبك أن إمدادات النفط من خارج أوبك من المرجح أن ترتفع بمقدار 900 ألف برميل يوميا في عام 2025 مقارنة بالعام السابق.

وقالت المنظمة في تقريرها الشهري عن سوق النفط يوم الاثنين: “من المتوقع أن تكون محركات النمو الرئيسية هي الولايات المتحدة وكندا والبرازيل والأرجنتين”.

وصلت الصادرات المنقولة بحرا في مارس من مصادر خارج أوبك+ إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق، حيث زادت بنسبة 6% على أساس شهري، وفقًا لبيانات فورتيكسا.

يعكس هذا النمو اتجاه الركود الذي لوحظ خلال معظم عام 2024.

Source: Vortexa

وتتمثل العوامل الرئيسية وراء هذا الارتفاع في زيادة الصادرات من البرازيل وكولومبيا والمملكة المتحدة في حوض المحيط الأطلسي، وساحل غرب كندا (براميل TMX) في حوض المحيط الهادئ.

وأظهرت بيانات فورتيكسا أن الصادرات الأميركية ظلت أقل بقليل من 4 ملايين برميل يوميا في فبراير/شباط ومارس/آذار 2025، كما تباطأ نمو الإمدادات الأميركية، الذي دفع زيادات الإمدادات من خارج أوبك+ في عام 2023، بل وانخفض منذ أوائل عام 2024.

العالم الشرقي يستقبل العرض

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وقال روهيت راثود، كبير محللي السوق في فورتيكسا، في تقرير: “في الوقت الحالي، تم استيعاب نمو العرض إلى حد كبير من خلال جذب الواردات من الشرق”.

في أوائل يناير/كانون الثاني، فرضت الولايات المتحدة عقوبات كبيرة على السفن، مما أثار مخاوف بشأن استمرار توافر البراميل الخاضعة للعقوبات من روسيا وإيران وفنزويلا.

وأدى هذا إلى موجة من الشراء بدافع الذعر في الهند والصين ودول آسيوية أخرى.

قال راثود:

ولم تبدأ هذه البراميل في الوصول إلى آسيا إلا مؤخرا، في حين استمرت عمليات التفريغ الروسية والإيرانية حتى الآن دون أن تتأثر إلى حد كبير بالتحديات اللوجستية المرتبطة بالعقوبات.

وعلاوة على ذلك، من المرجح أن يؤدي إنهاء تخفيضات الإنتاج الطوعية التي أقرتها منظمة أوبك+ اعتبارا من أبريل/نيسان إلى زيادة توافر البراميل.

النفط في الخزانات والناقلات يرتفع

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شهدت مخزونات النفط الخام البرية ارتفاعًا ملحوظًا، على الرغم من الارتفاع الكبير في صادرات النفط الخام العالمية. ويُعزى ذلك إلى أعمال الصيانة الربيعية وتباطؤ الطلب على النفط الخام، نتيجةً لانخفاض هوامش التكرير في حوض الأطلسي.

وأضاف راثود: “إلى جانب عمليات بناء المخزونات، لدينا أيضًا زيادة في النفط على الماء مدفوعة بالتدفقات طويلة المدى من حوض الأطلسي إلى حوض المحيط الهادئ على خلفية الشراء القوي في شرق السويس”.

وارتفعت أسواق النفط الخام بنحو 120 مليون برميل منذ منتصف فبراير/شباط، نتيجة لمجموعة من العوامل.

Source: Vortexa

وقد أدى هذا إلى فرض ضغوط هبوطية على أسعار النفط الخام، التي اهتزت بالفعل بفعل معنويات السوق في أعقاب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية متبادلة في الثاني من أبريل.

وأضاف راثود قائلا: “بينما يلامس النفط الخام في الخزانات والناقلات بالفعل المتوسط الموسمي، فمن المرجح أن يستمر هذا الاتجاه مع وصول المزيد من البراميل طويلة المدى، وقد تحفز الأسعار الحالية المشترين الصينيين على تخزين المزيد من النفط الخام”.

“يبدو من المرجح جدًا حاليًا أن يتجاوز نمو المخزونات البرية والبحرية العالمية متوسط الارتفاعات الموسمية خلال الربع الثاني.”

ضربة مزدوجة للأسعار

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وقال راثود: “لقد جاءت ضربة مزدوجة لأسعار النفط الخام في 3 أبريل من مجموعة أوبك+، معلنة عن تخفيف تخفيضات الإنتاج الطوعية”.

ويبدو أن الاستراتيجية الحالية تهدف إلى تسريع التخلص التدريجي من تخفيضات الإنتاج من خلال زيادة إنتاج النفط الخام بمقدار 411 ألف برميل يوميا بدءا من شهر مايو/أيار.

وانخفضت أسعار النفط الخام برنت مؤخرا إلى ما دون 65 دولارا للبرميل نتيجة لهذه الزيادة غير المتوقعة في العرض.

وأشارت أوبك+ إلى أن زيادات الإنتاج قد تتوقف أو حتى تنعكس اعتمادًا على ظروف السوق.

ولكن في الوقت الحالي، قد يشير الخفض الأعلى من المتوقع في أسعار البيع الرسمية للسعودية إلى التزام بالتخلص من تخفيضات الإنتاج واكتساب حصة سوقية في آسيا، مما يزيد الضغوط على المنتجين غير الملتزمين باتفاق أوبك+.