يتجه عدد متزايد من المسافرين من المملكة المتحدة بعيدًا عن البحر الأبيض المتوسط خلال أشهر الصيف الذروة، ويختارون بدلاً من ذلك وجهات أكثر برودة في شمال أوروبا.

ويعود هذا التحول، الذي أطلق عليه اسم “القرى الباردة”، إلى المخاوف المناخية، والاكتظاظ، وارتفاع تكاليف السفر.

وبحسب شركة Intrepid Travel، وهي شركة لتنظيم رحلات المغامرات، ارتفعت الحجوزات من المملكة المتحدة إلى وجهات مثل أيسلندا وإستونيا والدول الاسكندنافية بنسبة 50% في شهري يوليو وأغسطس 2024.

وفي الوقت نفسه، تراجعت شعبية السفر إلى دول جنوب أوروبا الشهيرة مثل اليونان وإسبانيا وإيطاليا خلال أشهر الذروة.

يأتي هذا التراجع في أعقاب موجة الحر القياسية التي شهدتها أوروبا في صيف عام 2023 والمخاوف بشأن التأثير المتزايد لحرائق الغابات ودرجات الحرارة القصوى على خطط العطلات التقليدية.

أوروبا الشمالية تستفيد من التحول الصيفي

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وتُظهر بيانات من شركة Intrepid Travel أن هذا الاتجاه ليس مؤقتًا.

وانخفضت الحجوزات الصيفية البريطانية إلى جنوب أوروبا بنسبة 15% لشهري يوليو وأغسطس، في حين ارتفع الطلب خلال المواسم الانتقالية – من أبريل إلى يونيو ومن سبتمبر إلى أكتوبر.

وارتفعت الحجوزات إلى إيطاليا بنسبة 16% خلال هذه الفترات غير المزدحمة، في حين شهدت اليونان زيادة بنسبة 37%.

وعلى النقيض من ذلك، اكتسبت البلدان ذات المناخ الصيفي المعتدل المزيد من الأرض.

أصبحت النرويج والسويد وفنلندا وأيسلندا وإستونيا الآن من بين أفضل الاختيارات للمسافرين الذين يبحثون عن الراحة من الحرارة والتجارب الأقل كثافة سياحية.

ويمثل هذا تحولاً كبيراً عن الاندفاع الذي شهدناه بعد الجائحة في عامي 2022 و2023 عندما هيمن البحر الأبيض المتوسط على الحجوزات.

جيل طفرة المواليد والجيل Z يقودان الطلب

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يبدو أن هذا التحول تقوده مجموعتان متميزتان. فوفقًا لجيمس ثورنتون، الرئيس التنفيذي لشركة إنتربيد ترافل ، يُعدّ جيل طفرة المواليد – المسافرون في الخمسينيات والستينيات من العمر – قوةً رئيسيةً وراء هذا الاتجاه، وغالبًا ما يتمتعون بدخلٍ متاحٍ ومرونةٍ أكبر.

وفي الوقت نفسه، يولي المسافرون لأول مرة الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عاماً الأولوية للتجارب على الممتلكات المادية ويبحثون عن أماكن جديدة أقل ازدحاماً.

بالنسبة لكلا المجموعتين، تظل أوروبا الجنوبية جذابة، ولكن ليس في ذروة الصيف.

ومع ذلك، أصبحت هذه الوجهات الآن أكثر شعبية في الربيع والخريف، في حين أصبح موسم الذروة في الصيف مخصصا بشكل متزايد للهروب من الطقس الأكثر برودة واعتدالا.

موجات الحر تعيد تشكيل سلوك السفر

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كان العام الماضي أشدّ صيفٍ حرارةً في أوروبا على الإطلاق. وتشير الظروف المناخية الدافئة غير المعتادة في مارس/آذار إلى احتمال عودة طقسٍ أكثر تطرفًا، مما يُؤدّي إلى تحوّلاتٍ طويلة الأمد في قطاع السياحة.

ويقول محللو السفر إن المخاوف بشأن حرائق الغابات وضربات الشمس والاكتظاظ تدفع المستهلكين إلى اتخاذ خيارات أكثر وعياً.

وأشارت الرئيسة التنفيذية لشركة غلوبتريندر جيني ساوثان إلى أن السياح “لا يتجنبون” دول البحر الأبيض المتوسط بالكامل.

بدلاً من ذلك، يُغيّرون مواعيدهم. وجهاتٌ مثل النرويج وفنلندا، اللتين لم تُعتبرا تقليدياً وجهاتٍ صيفيةٍ رائجة، أصبحتا الخيارَين الجديدَين.

وقالت هيئة السياحة في إستونيا إن البلاد ترحب بهذا التحول، حيث أنها تجذب عادة المتنزهين والباحثين عن الطبيعة بدلاً من المصطافين على الشاطئ.

وأضاف مسؤولو السياحة في السويد أنه على الرغم من أنه لا يزال من المبكر قياس التأثير الكامل، إلا أن هناك علامات واضحة على الاهتمام المتزايد.

دفعة قوية للاقتصادات الاسكندنافية

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وبينما تشهد جنوب أوروبا تباطؤاً في الصيف، فإن البلدان في شمال أوروبا قد تستفيد اقتصادياً من هذا الاتجاه.

وقالت شركة غلوبتريندر إن تقويم السفر الأكثر توازناً – بدلاً من الازدحام الصيفي لمدة أربعة أشهر – يمكن أن يقلل من الضغط على البنية التحتية ويؤدي إلى نمو سياحي مستدام.

وقد يؤدي هذا التحول أيضًا إلى فتح أسواق جديدة للمناطق التي لم تكن ممثلة في السابق في اقتصاد السفر العالمي.

بالنسبة لإستونيا والسويد، اللتين ركزتا على السياحة الطبيعية والثقافية، فإن اتجاه العطلات الباردة يتماشى مع الاستراتيجيات الوطنية طويلة الأمد.

بالنظر إلى المستقبل، يشير المحللون إلى أن إعادة تعريف عطلة الصيف قد تصبح دائمة. فمع تزايد تطرف أنماط المناخ، قد تتراجع جاذبية الوجهات شديدة الحرارة لصالح بيئات أكثر برودة وراحة.