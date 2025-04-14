ارتفعت قيمة TRX بنسبة 10% مع احتفال مؤسس Tron جاستن صن بإنجاز رئيسي في التبني

سجلت عملة ترون (TRX) تحركات سعرية صعودية خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث ارتفعت بأكثر من 10% إلى ذروتها اليوم عند 0.2590 دولار.

أشعل مؤسس المشروع موجة الارتفاع بمنشوره الأخير على X والذي يحتفل فيه بإنجاز رئيسي في مجال تقنية البلوكشين.

وسلطت صحيفة صن الضوء على النمو الهائل الذي حققته ترون، حيث تجاوز عدد الحسابات 300 مليون مستخدم على مستوى العالم.

على الرغم من أن هذا الإنجاز أقل قليلاً من 322 مليون عنوان عام لعملة Ethereum، إلا أنه لفت الانتباه إلى أداء سعر TRX.

يتوقع محلل العملات المشفرة جافون ماركس ارتفاعات موسعة لعملة TRX، ويتطلع إلى “اختراق الحركة المقاسة باللوغاريتم” نحو هدف 1.11 دولار.

وهذا يعني زيادة بنحو 330% عن القيم الحالية للأسعار البديلة.

النمو الملحوظ لـ Tron

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بالإضافة إلى تجاوز عدد المستخدمين 300 مليون، ذكر جاستن صن أن القيمة الإجمالية لـ Tron المحجوزة في التخزين ونظام DeFi البيئي تصل إلى ذروتها.

يبلغ حجم المعاملات أقل من 20 مليار دولار. علاوة على ذلك، ارتفع حجم التحويلات عبر السلسلة إلى 17 تريليون دولار.

ويشير ذلك إلى تكثيف نشاط المتداولين والاهتمام المتجدد بسلسلة الكتل.

عزز هذا المنشور معنويات TRX ودفع البديل من أدنى مستوى له يوم الجمعة عند 0.2345 دولار إلى أعلى مستوى له اليوم عند 0.2590 دولار.

تظهر العملة البديلة تفاؤلاً متزايدًا، حيث لم يتعرض أي من مستثمريها للخسائر بالأسعار الحالية.

تظهر بيانات IntoTheBlock أن 97% من حاملي Tron “في المال”، مع 3% عند نقطة التعادل.

Source – IntoTheBlock

إن ربحية النظام البيئي قد تجذب المزيد من المطورين والتجار الذين يبحثون عن مراعي أكثر خضرة.

توقعات أسعار TRX

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تم تداول عملة Tron عند 0.2585 دولار بعد ارتفاعها بأكثر من 5% خلال الـ 24 ساعة الماضية.

تسلط الزيادة في حجم التداول اليومي بنسبة 65% الضوء على الاهتمام القوي من جانب المستثمرين بـ Tron.

Chart by CoinMarketCap.

تشير مثل هذه المشاعر إلى استمرار الاتجاه الصعودي للعملة البديلة، بما يتوافق مع توقعات المحللين.

سلط جافون ماركس الضوء على الاختراق الأخير لعملة TRX، والذي يشير إلى ارتفاعات متفجرة نحو ذروة 1.11 دولار.

يوضح الرسم البياني أن Tron حافظ على تحركات سعره داخل نمط المثلث لفترة طويلة.

يدعم النمط الاختراقات بعد التراكم.

لقد اخترقت العملة البديلة إعداد المثلث، وسيؤدي التأكيد إلى تحفيز الارتفاع المتوقع بنسبة 330٪ إلى 1.11 دولار.

ومع ذلك، ينبغي للثيران أن يصمدوا فوق مستوى الاختراق لدعم مثل هذه الخطوة.

سيؤدي الانخفاض المفاجئ إلى دفع TRX إلى نموذج المثلث وتأخير الارتفاع.

كما أن العدد الهائل من المستثمرين الذين يحققون الربح يهدد الجانب الصعودي للعملة البديلة.

قد يقرر الأفراد البيع للاستمتاع بعوائدهم، مما يترجم إلى ضغوط البيع.

علاوة على ذلك، فإن التطورات الواسعة في السوق سوف تؤثر على أداء TRX على المدى الطويل.

يتطلب البديل ارتفاعات واسعة النطاق لتحقيق هدفه الصعودي.

أظهرت العملات المشفرة استقرارًا منذ أن أعلن دونالد ترامب عن تعليق التعريفات الجمركية لمدة 90 يومًا.

ارتفعت قيمة البيتكوين بنسبة 11% في الأسبوع الماضي بعد ارتفاعها من أدنى مستوياتها عند 75 ألف دولار إلى 84 ألف دولار وقت نشر هذا التقرير.

تحتاج القيمة المشفرة الرائدة إلى إغلاق حاسم يتجاوز 90 ألف دولار لتحقيق اتجاهات صعودية قوية.

قد تشجع مثل هذه الخطوة الثيران على القتال من أجل استعادة 100 ألف دولار، مما يدعم الارتفاعات الضخمة للعملات البديلة، بما في ذلك TRX.