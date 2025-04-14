إن التطلع إلى إصدار هاتف آيفون يحمل علامة “صنع في الولايات المتحدة” هو موضوع متكرر في الخطاب السياسي الأمريكي، ومع ذلك تظل العقبات العملية هائلة اليوم كما كانت عندما رفض ستيف جوبز الفكرة بصراحة أمام الرئيس باراك أوباما قبل أكثر من عقد من الزمان.

وفي حين تغير شاغلو البيت الأبيض والمكتب الزاوي لشركة أبل، فإن الحقائق المعقدة المتعلقة بالتصنيع العالمي لا تزال تشكل تحدياً للطموحات.

وفي أعقاب فرض “الرسوم الجمركية المتبادلة” الباهظة، كررت إدارة ترامب اعتقادها بأن الولايات المتحدة تمتلك القوى العاملة والموارد اللازمة لتصنيع هواتف آيفون محليا.

ومع ذلك، لم يؤيد تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة أبل، ولا شركة التكنولوجيا العملاقة نفسها، هذه الرؤية علناً.

وبدلاً من ذلك، يرسم محللو الصناعة صورة حيث يتراوح تحويل إنتاج آيفون في الولايات المتحدة بين التكلفة الباهظة إلى المستحيل تمامًا.

ثمن الوطنية: صدمة سعر آيفون أميركي الصنع

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إن تقدير تكلفة هذا التحول النظري يسفر عن أرقام صادمة.

وفي مذكرة حديثة، حسب وامسي موهان، المحلل في بنك أوف أميركا للأوراق المالية، فإن تكاليف العمالة وحدها قد تؤدي إلى تضخم سعر آيفون 16 برو (الذي يبلغ حاليا 1199 دولارا) بنسبة 25%، مما يدفعه نحو علامة 1500 دولار.

وقد قدم المحلل دان إيفز من شركة ويدبوش توقعات أكثر وضوحا بعد وقت قصير من الإعلان عن الرسوم الجمركية الأخيرة، حيث قدر سعر هاتف آيفون المصنوع في الولايات المتحدة بنحو 3500 دولار.

وقد أخذ تقديره في الاعتبار استثمارًا افتراضيًا بقيمة 30 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات مطلوبًا فقط لنقل 10% من سلسلة توريد شركة أبل إلى الولايات المتحدة.

تعكس هذه الفجوة المالية التكامل العميق لشركة أبل مع قطاع التصنيع العالمي، وخاصة في الصين.

في الوقت الحالي، يتم تصنيع أكثر من 80% من منتجات شركة أبل في الصين، وهي السلع التي تخضع الآن لرسوم جمركية باهظة تبلغ 145% بموجب القواعد الجديدة.

ويتفق الخبراء بالإجماع على أن نقل هذه الشبكة المعقدة يواجه تحديات هائلة، مما يجعل هذا الاحتمال غير محتمل إلى حد كبير في الأمد القريب.

“لا أعتقد أن هذا أمر حقيقي”، هكذا قالت لورا مارتن من نيدهام على قناة سي إن بي سي، وهو ما يعكس الشكوك التي سادت وول ستريت لفترة طويلة.

كان جيف فيلدهاك، مدير الأبحاث في شركة كاونتربوينت ريسيرش، أكثر صراحةً: “ليس من الواقعي أن يؤدي فرض الرسوم الجمركية إلى تحول في التصنيع هنا. إنه أمرٌ بعيد المنال”.

ما وراء الحدود: شبكة التصنيع العالمية المعقدة

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في حين أن شركة أبل تقوم بتصميم منتجاتها في كاليفورنيا، فإنها تعتمد بشكل كبير على الشركات المصنعة المتعاقدة مثل موردها الرئيسي، فوكسكون.

إن تكرار عمليات شركة فوكسكون الصينية الضخمة ذات الكفاءة العالية في الولايات المتحدة يمثل عقبات متعددة.

وحتى تأمين شريك راغب في بناء مصانع التجميع في الولايات المتحدة سوف يتطلب سنوات من البناء والاستثمار، وكل هذا في ظل سياسات تجارية متغيرة محتملة قد تجعل مثل هذه المرافق غير قابلة للاستمرار اقتصاديا.

لكن العقبة الأكثر أهمية تكمن في القوى العاملة.

وتنظر إدارة ترامب إلى إمكانية توفير فرص عمل جماعية باعتبارها عامل جذب، حيث يتخيل وزير التجارة هوارد لوتنيك “جيشاً من الملايين والملايين من البشر الذين يعملون على تصنيع أجهزة آيفون” يهاجرون إلى أمريكا.

ولكن حجم وطبيعة القوى العاملة المطلوبة يتعارضان مع الواقع الأميركي.

المعادلة الإنسانية: تكاليف العمالة، والحجم، والمهارات

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تدير شركة فوكسكون مجمعات صناعية ضخمة في الصين، مجهزة بمساكن للعمال ووسائل نقل، مما يتيح التوسع السريع لقوتها العاملة، وغالبًا ما تجتذب العمالة المؤقتة من المناطق المحيطة.

ويسمح هذا النظام بزيادة فرص العمل بشكل موسمي – وهو أمر حيوي لتلبية الطلب المكثف الذي يسبق إطلاق أجهزة آيفون الجديدة كل خريف – مما يساعد شركة أبل على إنتاج أكثر من 200 مليون وحدة سنويا.

وفي الخريف الماضي، أفادت التقارير أن شركة فوكسكون قامت بتوظيف 50 ألف عامل إضافي في مصنع واحد فقط من أجل إنتاج آيفون 16.

لكن هذا النموذج التشغيلي واجه التدقيق بسبب ظروف العمل، بما في ذلك ساعات العمل الشاقة والضغط من أجل العمل الإضافي، وهو ما تجلى بشكل مأساوي في حالات انتحار العمال في عام 2011، مما أدى إلى تركيب شبكات أمان حول المباني.

الأهم من ذلك، أن تكلفة العمالة تختلف اختلافًا كبيرًا. خلال فترة انتشار آيفون 16، بلغ الأجر بالساعة في الصين 26 يوانًا (3.63 دولارًا أمريكيًا)، بالإضافة إلى مكافأة توقيع تعادل حوالي 1000 دولار أمريكي.

في المقابل، يبلغ الحد الأدنى للأجور في كاليفورنيا 16.50 دولاراً في الساعة.

وقدر موهان من بنك أوف أميركا أن تكلفة تجميع واختبار الهاتف الواحد من آيفون في الولايات المتحدة ستصل إلى 200 دولار، مقارنة بـ40 دولارا في الصين.

وبعيداً عن التكلفة والحجم، أشار تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة أبل، في وقت سابق إلى وجود فجوة في المهارات.

في مقابلة أجريت معه عام 2017، أعرب كوك عن أسفه لعدم وجود عدد كاف من مهندسي الأدوات في الولايات المتحدة – المتخصصين الأساسيين لترجمة التصميمات الرقمية المعقدة إلى عمليات تصنيع مادية.

وقد أوضح التفاوت بشكل صارخ: إن اجتماعاً لمثل هؤلاء المهندسين في الصين قد يملأ “عدة ملاعب لكرة القدم”، في حين أن جمع عدد كاف منهم في الولايات المتحدة قد يكون كافياً لملء ملعب واحد فقط.

وأوضح كوك في حديثه عن البصمة الإنتاجية لشركة أبل في الصين أن “السبب هو كمية المهارة في موقع واحد، ونوع المهارة”.

أصداء الطموح: دروس من ويسكونسن وخارجها

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يقدم التاريخ الحديث حكاياتٍ تحذيرية. ففي عام ٢٠١٧، أعلنت شركة فوكسكون، بدعمٍ من ترامب، عن استثمارٍ بقيمة ١٠ مليارات دولار وتوفير ١٣ ألف وظيفة في مصانع التصنيع المتقدمة في ويسكونسن.

ورغم أن شركة أبل لم ترتبط رسميا بترامب، إلا أن ترامب زعم أن أبل سوف تبني “مصانع كبيرة وجميلة”.

تعثر المشروع في النهاية، وتقلص حجمه بشكل كبير، حيثُ أنتج أقنعة الوجه خلال الجائحة بدلًا من الإلكترونيات، ولم يُوفِّر سوى جزء ضئيل (1454) من الوظائف الموعودة. ولا يزال معظم المنشأة دون بناء.

لقد نجحت شركة أبل وفوكسكون في توسيع إنتاج آيفون إلى البرازيل في عام 2011، وذلك في المقام الأول للالتفاف على الرسوم الجمركية المرتفعة هناك.

وعلى الرغم من أن هذا المصنع لا يزال يعمل اليوم، إلا أنه يسلط الضوء على تحدٍ آخر: فحتى مع التجميع المحلي، كانت معظم المكونات لا تزال مستوردة من آسيا.

وبعد مرور أربع سنوات على الإعلان عنها، أفادت التقارير أن أسعار هواتف آيفون المصنوعة في البرازيل أصبحت ضعف أسعار نظيراتها المصنوعة في الصين.

ويوجد مثال أكثر إيجابية، وإن كان محدودا، مع شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات (TSMC)، وهي المورد الرئيسي للشرائح لشركة أبل.

بدأت شركة TSMC مؤخرًا في إنتاج كميات صغيرة من الرقائق المتقدمة في مصنع جديد في أريزونا، حيث تعد شركة Apple عميلًا رئيسيًا، مما يدل على أنه يمكن إنشاء بعض التصنيع عالي التقنية في الولايات المتحدة، على الرغم من أنه يظل مسعى معقدًا ومكلفًا.

لغز عالمي: تحدي الحصول على المكونات

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حتى لو كان التجميع النهائي ممكناً في الولايات المتحدة، فإن الآيفون في حد ذاته يعد منتجاً عالمياً.

المكونات الرئيسية تأتي من جميع أنحاء العالم: المعالجات من شركة TSMC في تايوان، والشاشات من شركات كورية جنوبية مثل LG أو Samsung، وعدد لا يحصى من الأجزاء الأخرى القادمة بشكل أساسي من الصين.

وبموجب هياكل التعريفات الجمركية الحالية، من المرجح أن تواجه شركة أبل رسوماً جمركية على هذه المكونات المستوردة (على الرغم من إعفاء أشباه الموصلات حالياً)، وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى تضخم التكاليف ما لم يتم تأمين إعفاءات محددة.

وقد حسب موهان أنه إذا انتهت فترة التوقف المؤقت للتعريفات الجمركية لمدة 90 يومًا، فإن التأثير المشترك للتعريفات الجمركية وارتفاع تكاليف العمالة قد يؤدي إلى زيادة سعر iPhone 16 Pro Max بنسبة مذهلة تبلغ 91%.

واختتم موهان حديثه قائلاً: “في حين أنه قد يكون من الممكن نقل التجميع النهائي إلى الولايات المتحدة، فإن نقل سلسلة توريد آيفون بأكملها سيكون مهمة أكبر بكثير ومن المرجح أن يستغرق سنوات عديدة، إذا كان ذلك ممكناً حتى”.

وفي مواجهة هذه الحقائق، اتبع تيم كوك نهجا مختلفا عن النهج الذي اتبعه ستيف جوبز حين رفضه تماما.

وقد انخرط كوك بشكل نشط مع إدارة ترامب، حيث حضر الفعاليات وسلط الضوء على الاستثمارات المحلية الكبيرة لشركة أبل (التزام بقيمة 500 مليار دولار، بما في ذلك إنتاج خوادم الذكاء الاصطناعي في هيوستن)، والتي غالبًا ما يشير إليها ترامب بإيجابية.

وقد أثبتت هذه الاستراتيجية فعاليتها خلال فترة ولاية ترامب الأولى، حيث نجحت في تأمين إعفاءات مؤقتة من الرسوم الجمركية على منتجات أبل الرئيسية مثل آيفون.

وفي عام 2019، جاءت لحظة بارزة عندما تعهدت شركة أبل بتجميع أجهزة الكمبيوتر ماك برو عالية الجودة (3000 دولار) في منشأة في تكساس، وهو ما توج بجولة في المصنع حضرها كل من كوك وترامب.

ويشير المحللون إلى أن شركة أبل قد تستخدم تكتيكات مماثلة الآن، حيث قد تلتزم بإنتاج صغير الحجم في الولايات المتحدة لعناصر ذات حجم أقل مثل HomePods أو AirTags كبادرة سياسية للحصول على إعفاءات أوسع.

وقال إريك وودرينج من مورجان ستانلي لشبكة سي إن بي سي: “نظراً لأننا نعلم الآن أن إدارة ترامب مستعدة للتفاوض، فلن نتفاجأ إذا رأينا شركة أبل تلتزم ببعض الإنتاج بكميات صغيرة في الولايات المتحدة… لمحاولة الحصول على إعفاء”.

في نهاية المطاف، ورغم أن الدعوة إلى إنتاج هاتف آيفون “صنع في الولايات المتحدة” تلقى صدى سياسيا، فإن النسيج المعقد من سلاسل التوريد العالمية، واقتصادات العمل، والمهارات المتخصصة يفرض حواجز هائلة.

ومن المرجح أن يتضمن مسار شركة أبل المستقبلي استمرار الملاحة السياسية بدلاً من التحول الأساسي والمكلف في جغرافية التصنيع الخاصة بها.