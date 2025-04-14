تظل العملات الرقمية غير حاسمة، حيث يتم تداول البيتكوين دون مستوى 85 ألف دولار، ويحوم حول 84,749 دولار.

تظهر عملة XRP التابعة لشركة Ripple إشارات تحذيرية وسط حالة عدم اليقين السائدة.

يتم تداول XRP بسعر 2.13 دولارًا أثناء كتابة هذا التقرير.

في حين استقرت العملة المشفرة فوق مستوى 2 دولار، فإن تقاطع الموت المحتمل على الرسم البياني لسعرها، تزامنًا مع التدفقات الخارجة في أبريل والتي تجاوزت 300 مليون دولار، أشار إلى هيمنة هبوطية.

تراجعت معنويات XRP مع هيمنة التدفقات الخارجية على شهر أبريل

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تظهر بيانات Coinglass أن المنتجات الاستثمارية المرتبطة بـ XRP عانت من تدفقات خارجية ضخمة هذا الشهر، مع خروج أكثر من 300 مليون دولار من صناديق الأصول في أبريل.

Source: Coinglass

ويمثل ذلك أسوأ أداء شهري في عام 2025.

وقد ساهمت عوامل مختلفة في التدفقات الخارجية الكبيرة.

أولاً وقبل كل شيء، لا تزال التطورات القانونية التي شهدتها شركة Ripple مع هيئة الأوراق المالية والبورصات تؤثر على أداء XRP.

في حين أن كل شيء يشير إلى حل وشيك، إلا أن حالة عدم اليقين لا تزال قائمة.

يبدو أن الخبراء يعارضون الاعتقاد بأن XRP سوف “يصل إلى القمر” فور انتهاء دعوى SEC رسميًا.

يعتقد متحمس الريبل All Things XRP أن السوق قد حدد السعر بالفعل في نتيجة قضية SEC.

وحث المشاركين على التركيز على ما تفعله شركة التحويلات المالية بعد المعركة القانونية، بما في ذلك التعاون الاستراتيجي والفائدة.

Source: X

ربما كان ذلك من شأنه أن يثبط عزيمة اللاعبين الجدد الذين انضموا بينما كانوا يتوقعون ارتفاعات قوية عند نهاية المعركة الرسمية بين SEC وRipple.

كما خيبت XRP الآمال في نمو المرافق.

في حين أن المنافسين مثل Solana و Ethereum يشهدون اعتمادًا في العالم الحقيقي، فإن XRP لم تهيمن على فائدتها الأساسية، مما يسهل المعاملات عبر الحدود.

كما أن تكثيف المنافسة مع لجوء المستثمرين إلى بدائل أرخص وأسرع قد أثر سلبًا على توقعات XRP.

سعر XRP: اقتراب صليب الموت

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استقطبت العملة البديلة التفاؤل حيث أشار ارتفاعها الأخير إلى المستوى النفسي البالغ 2 دولار إلى اختراق محتمل.

في هذه الأثناء، تظهر مؤشرات الضعف بعد الرفض عند المتوسط المتحرك الأسي لـ 100 يوم.

يعرض altcoin تقاطعًا قبل الموت حيث يتقاطع EMA لمدة 50 يومًا مع EMA لمدة 100 يوم إلى الجانب السلبي.

Source: TradingView

وقد أدى ذلك إلى تضخيم المزاج الهبوطي داخل مجتمع Ripple.

إن الحفاظ على الهيكل الحالي من المرجح أن يؤدي إلى صليب الموت في الجلسات القادمة.

يحدث هذا عندما يتقاطع 50EMA مع 200EMA.

ستؤدي مثل هذه الخطوة إلى انخفاضات أو عمليات توحيد أسعار موسعة حيث يفقد XRP حاجز الدعم الحيوي عند 2 دولار.

تؤكد المقاييس الموجودة على السلسلة ضعف XRP.

على سبيل المثال، انخفضت المصلحة المفتوحة بنسبة تزيد عن 10% إلى 3.17 مليار دولار ( بيانات Coinglass ).

ويظهر ذلك امتناع المتداولين عن فتح مراكز جديدة وسط حالة من عدم اليقين.

يتم تداول XRP عند 2.13 دولارًا بعد خسارة أكثر من 1.7٪ في الساعات الـ24 الماضية.

تشكل التدفقات الخارجية الضخمة تهديدًا لاستقرار العملة البديلة، مع إشارة التقاطع المميت الوشيك إلى أداء هبوطي في الجلسات القادمة.

ومع ذلك، فإن المشاعر المعززة، مثل القرارات الرسمية لمعركة لجنة الأوراق المالية والبورصات، قد تنقذ XRP من تقاطع الموت الوشيك وتجذب مشترين جدد.

أكد محلل العملات المشفرة علي مارتينيز أن XRP يتداول داخل مثلث صاعد، مع وجود مقاومة حاسمة عند 2.22 دولار.

Source: Ali on X

إن التغلب على هذه العقبة قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار إلى 2.40 دولار وفتح الطريق إلى المستوى المطلوب البالغ 3 دولارات.