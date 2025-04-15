اتخذت شركة Adobe خطوة استراتيجية أعمق في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال الاستثمار في Synthesia، وهي شركة ناشئة مقرها لندن متخصصة في إنشاء مقاطع الفيديو بالذكاء الاصطناعي، مما يمثل علامة أخرى على كيفية دعم شركات البرمجيات العملاقة للأدوات التي تعمل على أتمتة إنشاء المحتوى.

ويأتي الاستثمار غير المعلن بالتزامن مع إنجاز كبير في إيرادات شركة Synthesia، التي تجاوزت 100 مليون دولار في الإيرادات المتكررة السنوية.

وتربط هذه الصفقة شركة Adobe، المعروفة ببرامج Photoshop وPremiere Pro، مع واحدة من أسرع الشركات نمواً في مجال الوسائط الاصطناعية مع ارتفاع الطلب على محتوى الفيديو في اتصالات المؤسسات.

حققت شركة Synthesia إيرادات سنوية بقيمة 100 مليون دولار

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تأسست شركة Synthesia في عام 2017، وهي تعمل على تطوير منصة لإنشاء مقاطع فيديو مدعومة بالذكاء الاصطناعي تتيح للمستخدمين إنشاء صور رمزية واقعية للفيديو مع الحد الأدنى من مدخلات الإنتاج.

ويستطيع العملاء، بما في ذلك أكثر من 70% من شركات Fortune 100، إما تصوير أنفسهم في استوديوهات Synthesia أو استخدام جهاز شخصي لبناء صور رمزية رقمية لمقاطع الفيديو التدريبية أو الاتصالات الداخلية أو المحتوى الموجه للعملاء.

وأكدت الشركة أنها تجاوزت 100 مليون دولار في الإيرادات السنوية، حيث تضاعفت على أساس سنوي بفضل التوسع بين العملاء الحاليين والاقتصاد القوي للوحدة.

مع ذلك، ورغم النمو المرتفع في الإيرادات، لا تزال شركة سينثيسيا تعاني من خسائر. ففي عام ٢٠٢٣، سجلت الشركة خسارة قبل الضرائب قدرها ٢٥.٢ مليون جنيه إسترليني، مقابل إيرادات بلغت ٢٥.٧ مليون جنيه إسترليني، وفقًا لسجلات الشركات.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة فيكتور ريباربيلي إن الربحية ليست محور التركيز الفوري، لكن الشركة لديها مسار واضح وأموال نقدية كافية من الجولات السابقة.

تم تقييم الشركة الناشئة بمبلغ 2.1 مليار دولار في يناير 2024، حيث يُنظر الآن إلى مشاركة Adobe باعتبارها جزءًا من استراتيجية أوسع لتعزيز مكانة Synthesia في مجال الفيديو المؤسسي.

أدوبي توسع استراتيجية الفيديو الخاصة بالذكاء الاصطناعي

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ويعد الاستثمار جزءًا من الجهود الأوسع التي تبذلها Adobe Ventures في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي، ويأتي بعد محاولتها الفاشلة بقيمة 20 مليار دولار للاستحواذ على Figma، وهي منصة تصميم تعاوني.

ورغم أن الحجم الدقيق لحصة Synthesia لم يتم الكشف عنه بعد، فإن الصفقة تسلط الضوء على اهتمام Adobe المستمر بالتوسع خارج الأدوات الإبداعية التقليدية إلى منصات الذكاء الاصطناعي الأصلية التي تخدم عملاء الأعمال بشكل مباشر.

منتج الفيديو الرائد من Adobe، Premiere Pro، يستخدم على نطاق واسع من قبل المحترفين في مجال الإعلام والتسويق.

من خلال Synthesia، تستغل Adobe قطاعًا جديدًا – العملاء من الشركات الذين يتطلعون إلى توسيع نطاق إنتاج الفيديو بسرعة دون الحاجة إلى عمليات التصوير أو التحرير التقليدية.

تأتي هذه الخطوة في وقت تواجه فيه أدوبي منافسة من شركات الذكاء الاصطناعي الرائدة في مجال التقنيات الإبداعية. في السنوات الأخيرة، دعمت أدوبي شركات ناشئة مثل Captions وVidMob وRunway ML لتوسيع نطاق ابتكاراتها.

انضمت شركة Synthesia الآن إلى هذه المحفظة باعتبارها واحدة من اللاعبين الأكثر نضجًا وذوي الجاذبية التجارية.

تزايد المنافسة في مجال فيديو الذكاء الاصطناعي

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تعد Synthesia واحدة من بين العديد من الشركات الناشئة في مجال الفيديو بالذكاء الاصطناعي التي تتنافس على عملاء المؤسسات.

تشمل الشركات المنافسة Colossyan وDeepBrain AI وInvideo AI – جميعها تركز على إنشاء مقاطع فيديو اصطناعية.

وتستهدف برامج أخرى مثل Filmora وVeed.io أدوات تحرير أخف تستهدف المستهلكين.

وفي الوقت نفسه، تدخل شركة OpenAI هذا المجال بنموذجها لتحويل النص إلى فيديو Sora، القادر على إنتاج تسلسلات فيديو واقعية بناءً على مطالبات المستخدم.

وعلى الرغم من المنافسة المتزايدة، لا يزال تركيز Synthesia منصبًا على حالات الاستخدام التجاري – حيث تضع نفسها كـ “منصة فيديو الذكاء الاصطناعي للمؤسسات”.

إن قاعدة عملائها الكبيرة والداعمين الاستراتيجيين مثل Accel وKleiner Perkins والآن Adobe يمكن أن يمنحوها أفضلية في سوق مهتم بشكل متزايد بالأتمتة والتخصيص على نطاق واسع.

لا يزال المستثمرون يراهنون على الذكاء الاصطناعي

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وتأتي شراكة Adobe وسط اهتمام مستمر من جانب المستثمرين بالمنصات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، وخاصة تلك التي تحتوي على نماذج تجارية مثبتة.

يضع التقييم الأخير لشركة Synthesia الشركة بين أفضل شركات الذكاء الاصطناعي الناشئة على مستوى العالم، وقدرتها على مضاعفة ARR في غضون عام يسلط الضوء على الطلب في السوق وملاءمة المنتج للسوق.

وذكرت الشركة أنها لا تحتاج إلى التمويل الجديد ولكنها قبلته لتسريع تطوير المنتجات والتنسيق مع مستثمر استراتيجي.

وتضيف مصادقة Adobe وزناً في وقت تبحث فيه شركات البرمجيات التقليدية بشكل متزايد عن شراكات يمكن أن تساعدها في الانتقال إلى مستقبل يركز أولاً على الذكاء الاصطناعي.