العملات البديلة اليوم: PEPE تتطلع إلى تحقيق اختراق تاريخي، وPi Network تفتح إمكانية الوصول إلى الإعلانات لجميع التطبيقات اللامركزية

يشهد مجال العملات البديلة نشاطًا كبيرًا حيث تمكن البيتكوين من اختراق مستوى المقاومة 85 ألف دولار، ليتداول عند 85,939 دولارًا.

أظهر سهم PEPE ذو الطابع الضفدع إشارات صعودية بعد التوحيد، مما يشير إلى ارتفاع على غرار ما حدث في أكتوبر والذي شهد ارتفاعه بنسبة تزيد عن 100%.

في هذه الأثناء، فتحت منصة العملات المشفرة الموجهة للأجهزة المحمولة Pi Network إمكانية الوصول إلى شبكة الإعلانات الخاصة بها لجميع التطبيقات اللامركزية في نظامها البيئي.

تستعد PEPE لتحقيق اختراق بنسبة 100٪

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يبدو أن العملة المشفرة الميمية على استعداد للاختراق بعد تحركات أسعار جانبية طويلة الأمد.

ويتوقع المحللون ارتفاع سهم PEPE بأكثر من 100%، بمقارنة هيكله الحالي بنمطه في أكتوبر/تشرين الأول، والذي أدى إلى ارتفاعات هائلة.

سلط موقع World of Charts الضوء على الإعداد المتفائل لسهم PEPE على الرسم البياني لمدة 24 ساعة.

أدى ارتفاع الأسعار بنسبة 20% في الأسبوع الماضي إلى دفع العملة البديلة عبر حواجز المقاومة الحاسمة مع أحجام تداول ثابتة.

ولاحظ المحلل نمطًا مألوفًا، حيث تسبق عمليات التوحيد التي تستمر لأشهر ارتفاعات مفاجئة.

مع اكتساب العملات المشفرة الميمية زخمًا متزايدًا، يبدو أن PEPE مهيأة لتحقيق مكاسب هائلة.

ومن الجدير بالذكر أن PEPE تفوقت في الأداء في عام 2024، حيث حققت مكاسب صافية تجاوزت 1400% على أساس سنوي.

في حين خسرت أكثر من 60% في الربع الأول من عام 2025، فإن الإعدادات التاريخية تشير إلى اختراقات حادة، على غرار ارتفاعها بنسبة 230% الذي شهد وصول PEPE إلى 0.00002597 دولار في 14 نوفمبر 2024.

يتم تداول رمز الميم عند 0.000007418 دولارًا مع ارتفاع طفيف بنسبة 0.85٪ في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

شبكة إعلانات Pi Network مفتوحة لجميع التطبيقات اللامركزية

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فتحت Pi Network شبكتها الإعلانية لجميع التطبيقات اللامركزية المدرجة في النظام البيئي (dApps).

يمثل هذا الوضع خطوة استراتيجية نحو تحقيق الدخل من blockchain التي تركز على الهاتف المحمول أولاً، والتي تضم أكثر من 50 مليون رائد في جميع أنحاء العالم.

تتيح شبكة الإعلانات للمطورين دمج الإعلانات وكسب الإيرادات في رموز PI.

في السابق، سمح المشروع لعدد قليل من التطبيقات اللامركزية بالاستفادة من شبكة الإعلانات الخاصة به.

ومع ذلك، فقد قامت بتوسيع نطاق الوصول إلى جميع التطبيقات اللامركزية على منصتها، مما يتيح للمطورين كسب العائدات عبر الإعلانات داخل التطبيق.

يتوافق ذلك مع هدف Pi Network المتمثل في إثراء اقتصاد Web3 من خلال مستخدمي الهواتف الذكية.

يتمكن المطورون من الوصول إلى قاعدة مستخدمين ضخمة باستخدام أدوات تحقيق الدخل المربحة بينما يستمتع المستخدمون بتطبيقات أكثر جاذبية ذات فائدة حقيقية.

علاوةً على ذلك، سيستمتع الرواد بإطلاق منتجات ملموسة. وقد صرّح الفريق:

تمثل هذه اللحظة علامة فارقة في فائدة منصة Pi – وهي اللحظة التي تحول الاهتمام الجماعي لملايين رواد Pi المنخرطين إلى آلية ملموسة ومستدامة وشاملة لدعم نظام Pi App البيئي.

من المثير للدهشة أن PI Coin انخفضت وسط التطورات الصعودية.

في حين شهدت معظم العملات البديلة انتعاشًا قصيرًا في الساعات الأربع والعشرين الماضية، خسرت Pi ما يقرب من 10% على الرسم البياني لمدة 24 ساعة لتتداول عند 0.6733 دولار.

في غضون ذلك، شهدت الأصول الرقمية تعافيًا سريعًا اليوم مع زيادة القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة بنسبة 2% في الساعات الأربع والعشرين الماضية إلى 2.77 تريليون دولار.

يتم تداول البيتكوين فوق مستوى 85 ألف دولار، مما يشير إلى إمكانية ارتفاعه إلى 90 ألف دولار.

ويتوقع المحلل مايكل فان دي بوب ارتفاعات عند إعادة اختبار مستوى 87 ألف دولار.

يجب على الثيران ضمان إغلاق حاسم فوق السوق النفسي عند 90 ألف دولار لدعم الاتجاهات الصعودية إلى مستويات قياسية جديدة.