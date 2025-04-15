هل يستطيع ثيران JUP الدفاع عن 0.38 دولار مع إطلاق Jupiter DEX لمنصة احترافية؟

أطلقت بورصة Jupiter اللامركزية التي يقع مقرها في سولانا منصتها Pro ، مما أثار الفضول حول تأثيرها على سعر رمز JUP الأصلي.

يتداول JUP حاليًا عند 0.3796 دولارًا، وقد بدأ في التوحيد بعد التقلبات الأخيرة، مع ثبات الثيران عند منطقة الدعم 0.3811 دولارًا.

ومن الجدير بالذكر أن منصة Jupiter الجديدة تصل في الوقت الذي يتجاوز فيه حجم تداول DEX حجم تداول Ethereum، مما يشير إلى نمو قوي للنظام البيئي.

ويتساءل المستثمرون الآن عما إذا كان هذا الترقية قادرة على دفع سهم JUP إلى ما بعد مستوى المقاومة الرئيسي أو ما إذا كانت عملية التوحيد ستستمر.

منصة Jupiter Pro التي تم إطلاقها حديثًا

Copy link to section

أطلقت منصة Jupiter Pro التي تم إطلاقها حديثًا، والتي تحمل اسم Jupiter Pro، أدوات مصممة لتعزيز كفاءة التداول وجذب المستخدمين.

تتميز المنصة الجديدة بخاصية الشراء السريع التي تسمح بإجراء عمليات تداول فورية بمبلغ افتراضي، مما يعمل على تبسيط العملية للمستثمرين الأفراد.

كما أنه يتميز بحماية MEV، مما يضمن تجارة أكثر عدالة من خلال حماية المستخدمين من إعادة ترتيب المعاملات الضارة.

بالإضافة إلى ذلك، يتم خفض رسوم الغاز بمقدار 10 أضعاف، مما يجعل التداولات المتكررة أكثر تكلفة مقارنة بالمنصات القائمة على Ethereum.

علاوة على ذلك، يوفر محطة الرموز المعاد تصميمها للمنصة تحليلات متقدمة لعملات Solana ، ويمكن للمتداولين التبديل بين SOL وUSDC كعملة افتراضية لهم، مما يضيف المرونة.

وتقدم المنصة أيضًا مقاييس زخم جديدة مثل حجم الشراء الصافي والمشترين الصافيين والتي تقدم رؤى حول اتجاهات السوق.

وبحسب المتحمسين، فإن هذه الترقيات قد تؤدي إلى زيادة نشاط التداول، مما قد يعزز الطلب على JUP.

وعلاوة على ذلك، فإن الدور الذي تلعبه جوبيتر كمجمع للسيولة يعزز جاذبيتها.

من خلال سحب السيولة من 29 بروتوكولًا، بما في ذلك Orca وRaydium، فإنه يضمن تسعيرًا متفوقًا.

هذا التجميع هو المساهم الرئيسي في حجم التداول على مدار 24 ساعة والذي بلغ 2.509 مليار دولار، مما جعله يتفوق على حجم تداول الإيثريوم الذي بلغ 1.895 مليار دولار.

ترتبط الأحجام الأعلى تاريخيًا بارتفاع أسعار الرمز، كما رأينا في يناير 2024 عندما وصل حجم JUP اليومي إلى 1.39 مليار دولار.

قد يؤدي النمو المستدام إلى الضغط على مستوى المقاومة 0.4102 دولار.

التأثير على سعر رمز جوبيتر

Copy link to section

على الرغم من هذه التطورات، لا يزال تحرك سعر JUP حذرًا حيث يتماسك بالقرب من 0.3811 دولار، مع تلميح التقلبات المنخفضة إلى التراكم.

يكشف التحليل الفني عن وجود منطقة دعم عند 0.3504-0.3811 دولار ومستوى مقاومة عند 0.4102 دولار.

قد يؤدي اختراق مستوى 0.4102 دولار أمريكي مع تأكيد حجم التداول إلى تحفيز موجة صعود. في المقابل، قد يُنذر الانخفاض دون مستوى 0.3595 دولار أمريكي باختبار مستويات دعم أدنى، مما يُعقّد احتمالية الصعود.

مؤشر القوة النسبية (RSI) على الرسم البياني اليومي يتواجد حاليًا عند 40.65، مرتفعًا عن منطقة ذروة البيع، مما يشير إلى أن الرمز قد يكون في حالة انعكاس صعودي.

Jupiter price chart by TradingView

كما أن تقارب مؤشر MACD يقع عند -0.05157567، مما يشير إلى تلاشي الزخم الهبوطي.

ومن الجدير بالذكر أن هذه المؤشرات الفنية تتوافق مع سوق ينتظر محفزًا، وهو ما قد توفره منصة Pro.

في نهاية المطاف، يعتمد تأثير Jupiter Pro على اعتماد المستخدم واستجابة السوق.

إذا دفعت منصة Pro ارتفاعات الحجم، فقد يستهدف الثيران مستوى 0.4290 دولار، بشرط كسر المقاومة الفورية عند مستوى 0.4102 دولار.

ولكن إذا فشلت المنصة في الالتقاط، فقد يواجه JUP صعوبة في الحفاظ على الزخم الصعودي وقد يشهد على الأرجح تراجعًا إلى الدعم عند 0.3595 دولار أو أقل.