في إنجاز آخر لصناعة العملات المشفرة، تخطط كندا لإطلاق صناديق التداول الفوري Solana.

كشف خبير صناديق الاستثمار المتداولة لدى بلومبرج، إريك بالتشوناس، أن هيئة الأوراق المالية في أونتاريو (OSC) وافقت رسميًا على العديد من صناديق الاستثمار المتداولة SOL من كبار مديري الأصول الكنديين، بما في ذلك Purpose Investments، وEvolve ETFs، وCI Global Asset Management، و3iQ.

مع اقتراب موعد إطلاق صناديق Solana ETFs الكندية في 16 أبريل، تحول الاهتمام إلى رد فعل سعر SOL المحتمل.

هل يمكن أن يساعد التطور المتفائل في التغلب على المقاومة الرئيسية عند 150 دولارًا هذا الأسبوع؟

ومن شأن هذه الخطوة أن تدفع الأسعار إلى 180 دولاراً للبرميل، وهو ما يمثل زيادة بنحو 40% عن الأسعار الحالية.

مكافآت الرهان ودعم اللاعبين المتميزين يشعلان التفاؤل

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لقد جذبت صناديق Solana ETFs الكندية انتباه مجتمع العملات المشفرة لأنها تتميز بمكافآت المشاركة، وهو أمر غير شائع في نماذج صناديق الاستثمار المتداولة التقليدية.

علاوة على ذلك، فإن اللاعبين الكبار سوف يدعمون هذه المبادرة.

أولاً وقبل كل شيء، ستقدم مجموعة TD Bank خدمات التخزين، مما يسمح للمستثمرين بكسب دخل سلبي من خلال صناديق التداول المتداولة.

وتؤكد هذه الخطوة الثقة المؤسسية المتزايدة في مشروع سولانا.

ويعتقد بالتشوناس أن الترخيص السلس يسلط الضوء على النظرة التقدمية لكندا فيما يتعلق بتنظيم العملات المشفرة.

ومن الجدير بالذكر أن كندا كانت أول دولة توافق على صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين في عام 2021، متقدمة على الولايات المتحدة.

تعد Solana من بين شبكات L1 الرائدة المعروفة برسومها المنخفضة وسرعتها العالية في المعاملات.

شهدت العملة البديلة اهتمامًا متزايدًا من المستثمرين بسبب نظامها البيئي النابض بالحياة، والذي تدعمه عملات الميم ومشاريع DePIN.

وستوفر صناديق الاستثمار المتداولة تعرضًا منظمًا ومباشرًا لشبكة سولانا، مما يعد بفرصة مواتية للاعبين من تجار التجزئة والمؤسسات.

علاوة على ذلك، تمثل مكافآت المشاركة تحولاً مربحًا، مما يسمح لحاملي الصناديق المتداولة في البورصة بكسب عوائد دون التفاعل مع مكونات مثل المحققين والبنية الأساسية للعملات المشفرة والمحافظ.

وفي الوقت نفسه، قد يؤدي إطلاق صندوق SOL ETF هذا الأسبوع إلى تحفيز إطلاق منتجات مماثلة على مستوى العالم.

وقد يؤثر ذلك أيضًا على الجهات الرقابية الأمريكية للمضي قدمًا في القرارات المعلقة بشأن صناديق الاستثمار المتداولة للعملات البديلة الفورية، بما في ذلك Ethereum.

توقعات أسعار SOL

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من المرجح أن يؤدي ظهور صندوق SOL ETF الكندي لأول مرة إلى تحركات صعودية لسعر العملة البديلة.

يتم تداول سهم سولانا عند مستوى 131 دولارا بعد أن حقق مكاسب تزيد عن 20% خلال الأسبوع الماضي.

Chart by Coinmarketcap

يتطلب البديل إغلاق شمعة أسبوعية فوق مستوى المقاومة 120 دولارًا لتحويل مساره قصير الأمد إلى صعودي.

في هذه الأثناء، يستهدف ثيران SOL العقبة عند 150 دولارًا، وبعد ذلك قد يرتفع السعر البديل إلى المستوى الرئيسي عند 180 دولارًا.

وهذا يعني زيادة في القيمة تزيد عن 37% عن سعر سولانا الحالي.

تدعم المؤشرات الفنية الاتجاه الصعودي مع اكتساب موافقة كندا على صناديق الاستثمار المتداولة زخمًا.

ارتفع مؤشر القوة النسبية مؤخرًا إلى ما فوق المستوى المحايد 50، مسجلاً 54 وقت نشر هذا التقرير.

ويؤكد ذلك التحول المحتمل في الزخم إلى الاتجاه الصعودي.

يدعم مؤشر MACD أحادي اليوم احتمال الصعود مع تقاطع صعودي واضح.

Source: TradingView

تشير الهستوجرامات الخضراء القوية إلى انتعاش المشترين.

وبالتالي، فإن إطلاق صندوق SOL ETF في كندا هذا الأسبوع قد يحفز الارتفاع الوشيك في الأمد القريب.