وفي تصعيد آخر للحرب التجارية مع الولايات المتحدة، أصدرت الصين تعليمات لشركات الطيران التابعة لها بتعليق جميع عمليات تسليم طائرات بوينج ووقف شراء المعدات والأجزاء المتعلقة بالطائرات من الموردين الأميركيين، حسبما ذكرت بلومبرغ نقلا عن أشخاص مطلعين على الأمر.

وتأتي هذه التوجيهات بعد أن فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوما جمركية شاملة تصل إلى 145% على الواردات الصينية، مما أثار ردود فعل انتقامية سريعة من بكين.

وتشكل هذه الخطوة ضربة قوية لشركة بوينج، التي لا تزال أعمالها في مجال الطائرات التجارية متشابكة بشكل كبير مع الطلب الصيني.

وتتضمن أحدث التعريفات الجمركية الانتقامية التي فرضتها الصين، والتي تم الكشف عنها خلال عطلة نهاية الأسبوع، ضريبة بنسبة 125% على الطائرات وقطع الغيار المصنعة في الولايات المتحدة، مما يؤدي فعليًا إلى مضاعفة تكلفتها وجعل عمليات التسليم الجديدة غير قابلة للاستمرار ماليًا بالنسبة لشركات الطيران الصينية.

وقالت مصادر في التقرير إن الحكومة الصينية قد تدرس أيضا تقديم إعفاءات لشركات الطيران المحلية التي تستأجر طائرات بوينج والتي تواجه الآن ارتفاعا حادا في التكاليف.

ولكن الرسالة العامة واضحة: فشركة بوينج، التي كانت في يوم من الأيام المستفيد الرئيسي من طفرة الطيران في الصين، أصبحت الآن عالقة في مرمى نيران الصراع الجيوسياسي.

وانخفض سعر سهم بوينج بنسبة 2.64% في ساعات ما قبل السوق يوم الثلاثاء بعد هذا التطور.

عشرات الطائرات من طراز بوينج في حالة من عدم اليقين بسبب توقف عمليات التسليم

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وبحسب بيانات مجموعة رحلات الطيران، هناك حوالي 10 طائرات بوينج 737 ماكس تنتظر التسليم إلى شركات الطيران الصينية، بما في ذلك الخطوط الجوية الصينية الجنوبية، والخطوط الجوية الصينية، والخطوط الجوية شيامن.

وتتمركز بعض هذه الطائرات بالقرب من مصنع بوينج في سياتل، في حين وصلت طائرات أخرى إلى مركز التشطيب التابع للشركة في تشوشان شرقي الصين.

وتشير مصادر في الصناعة إلى أنه من الممكن تسليم عدد قليل من الطائرات، وذلك اعتمادا على ما إذا كانت إجراءات الدفع والتسليم قد اكتملت قبل دخول الرسوم الجمركية الصينية حيز التنفيذ في 12 أبريل.

المصدر: بلومبرج

ومع ذلك، فمن المرجح أن تتم الموافقات على أساس كل حالة على حدة، دون أي ضمانات.

لم تستجب إدارة الطيران المدني الصينية ولا شركة بوينغ لطلبات التعليق. كما رفضت شركات الطيران الصينية المشاركة في عمليات التسليم المُعلّقة الرد.

وبالإضافة إلى مشاكل بوينج، قامت شركة جونياو للطيران مؤخرًا بتأجيل استلام طائرة بوينج 787-9 دريملاينر التي كان من المقرر وصولها خلال أسابيع، وهو مؤشر آخر على تحول المشاعر بين شركات الطيران الصينية.

استراتيجية الطيران الصينية طويلة الأمد تؤثر على مستقبل بوينج

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ويزيد هذا الموقف من المخاوف بشأن وضع شركة بوينج على المدى الطويل في واحدة من أكثر أسواق الطيران أهمية في العالم.

تُشكّل الصين حوالي 20% من الطلب العالمي المتوقع على الطائرات خلال العقدين المقبلين. في عام 2018، كانت حوالي ربع شحنات بوينغ مُوجّهة إلى الصين.

ولكن السنوات الأخيرة شهدت انخفاضا حادا في الطلبات الجديدة، بسبب التوترات الجيوسياسية وقضايا التصنيع الداخلية.

كانت الصين أول دولة تمنع تشغيل طائرات 737 ماكس بعد حادثين قاتلين في عامي 2018 و2019.

وتسببت التوترات التجارية مع إدارتي بايدن وترامب في ترجيح قرارات الشراء لصالح منافس بوينج الأوروبي، إيرباص.

وفي الآونة الأخيرة، تعرضت شركة بوينج لضربة أخرى في سمعتها عندما انفجرت لوحة باب طائرة 737 ماكس في منتصف الرحلة في يناير/كانون الثاني 2024.

وعلى الرغم من الجهود المبذولة لبناء صناعة طيران أكثر اكتفاءً ذاتياً، فإن الصين لا تزال تعتمد على الموردين الأجانب في معظم أسطولها.

تولت شركة إيرباص دوراً مهيمناً في توريد الطائرات الجديدة، في حين لا تزال طائرة كوماك سي 919 الصينية في مراحلها الأولى من النشر التجاري.

ومع ذلك، فإن العديد من شركات الطيران الصينية تشغل أساطيل كبيرة من طائرات بوينج التي تتطلب الصيانة المستمرة ودعم الأجزاء – وهي الخدمات التي قد تكون الآن في خطر.