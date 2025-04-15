أمرت هيئة مراقبة المنافسة في اليابان شركة جوجل بالتوقف عن إعطاء الأولوية لمحرك البحث والمتصفح الخاص بها على الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد في خطوة قد تعيد تشكيل هيمنة البحث عبر الهاتف المحمول في البلاد.

أصدرت لجنة التجارة العادلة اليابانية يوم الثلاثاء أمرا بالتوقف والكف ضد شركة التكنولوجيا العملاقة، مشيرة إلى أن سلوك جوجل قد ينتهك قانون مكافحة الاحتكار في البلاد من خلال تقييد المنافسة العادلة في خدمات البحث عبر الهاتف المحمول.

وجدت لجنة التجارة العادلة اليابانية أنه منذ يوليو 2020 على الأقل، دخلت جوجل في اتفاقيات ترخيص مع ما لا يقل عن ستة مصنعين للهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد، والتي اشترطت معاملة تفضيلية لمحرك البحث والمتصفح الخاص بها في مقابل الوصول إلى متجر تطبيقات جوجل بلاي.

وقد أدت هذه الاتفاقيات، التي يقال إنها تؤثر على نحو 80% من هواتف أندرويد المباعة في اليابان، إلى قيام الشركات المصنعة بتثبيت محرك بحث جوجل ومتصفح كروم بشكل افتراضي.

JFTC تحدد الظروف التجارية غير العادلة منذ عام 2020

Copy link to section

ويأتي هذا الأمر في أعقاب تحقيق استمر لسنوات عديدة بدأ عندما لاحظت لجنة التجارة العادلة اليابانية علامات على ممارسات تقييدية مضمنة في صفقات ترخيص أندرويد.

وبموجب هذه الشروط، يُزعم أن الشركات المصنعة أصبحت غير قادرة على تثبيت أو الترويج لمتصفحات ومحركات بحث منافسة على أجهزتها.

وخلصت لجنة التجارة العادلة اليابانية إلى أن ممارسات جوجل التجارية “قد تقيد المنافسة بشكل كبير” في السوق اليابانية من خلال إجبار الشركات المصنعة على تقديم أدوات البحث الخاصة بجوجل كخيارات افتراضية.

ورغم أن الشروط لم تصل إلى حد حظر الخدمات المنافسة بشكل صريح، قالت المفوضية إن الاتفاقيات خلقت حصرية فعلية لعروض جوجل.

ورغم أن شركة جوجل لم تُغرَّم كجزء من الأمر القضائي، فقد صدرت تعليمات للشركة بوقف أي متطلبات تعاقدية تمنح تفضيلاً غير مبرر لأدوات البحث والمتصفح الخاصة بها على هواتف أندرويد الموزعة في اليابان.

تكثيف الرقابة على مكافحة الاحتكار على جوجل في آسيا

Copy link to section

يُضاف قرار لجنة التجارة العادلة اليابانية (JFTC) إلى قائمة متنامية من التحديات التنظيمية التي تواجه جوجل في جميع أنحاء آسيا. ففي عام ٢٠٢٢، فرضت هيئة مكافحة الاحتكار في كوريا الجنوبية غرامة قدرها ١٧٧ مليون دولار على جوجل بزعم منعها مُصنّعي الهواتف الذكية من استخدام إصدارات مُعدّلة من نظام أندرويد.

وفي الوقت نفسه، فرضت هيئة مراقبة المنافسة الهندية العام الماضي غرامة على شركة جوجل تجاوزت 160 مليون دولار بسبب ممارساتها المناهضة للمنافسة والتي تتضمن تطبيقات مثبتة مسبقًا.

وبما أن اليابان هي أحدث دولة تتخذ هذا الإجراء، يقول المحللون إن الضغوط تتزايد على جوجل لإصلاح اتفاقياتها المتعلقة بنظام أندرويد على مستوى العالم.

وتُعد الخطوة التي اتخذتها اليابان ملحوظة لأنها تستهدف العقود التي تستغل هيمنة السوق في متاجر التطبيقات لتحقيق قوة دفع في خدمات البحث والمتصفح – وهما ركيزتان أساسيتان لإيرادات الإعلانات في جوجل.

التأثيرات على المستخدمين والمصنعين في اليابان

Copy link to section

ولم تفرض لجنة التجارة العادلة اليابانية أي تغييرات على الهواتف الذكية الحالية، لكنها قالت إن عقود الترخيص المستقبلية يجب أن تسمح لصانعي الأجهزة بتثبيت محركات بحث ومتصفحات متنافسة مسبقًا دون أي عواقب.

وقد يفتح هذا الباب أمام بدائل مثل Yahoo Japan أو Bing التابع لشركة Microsoft للحصول على مزيد من التعرض على منصات الهاتف المحمول في البلاد.

لم تُصدر جوجل ردًا رسميًا على أمر لجنة التجارة العادلة اليابانية حتى يوم الثلاثاء. وأشارت الهيئة إلى أنه في حال امتثلت جوجل طواعيةً، فلن تُتخذ أي إجراءات قانونية أخرى.

ومع ذلك، فإن رفض تعديل الممارسات الحالية قد يؤدي إلى فرض عقوبات إضافية بموجب قوانين المنافسة في اليابان.