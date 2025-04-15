سجلت عملة IOTA زيادة في الأسعار بنسبة 6% في الأسبوع الماضي، لكنها تطبع نمطًا هبوطيًا محتملًا قد يؤدي إلى انخفاض سعرها بشكل حاد.

يتماشى هذا التنبؤ بسعر IOTA مع ضعف السوق بشكل عام، حيث يتم تداول العملات المشفرة الرئيسية بالقرب من مستويات الدعم أو المقاومة الرئيسية.

ومن الجدير بالذكر أن مكاسب الأصول الخطرة تظل معتدلة مع استمرار حالة عدم اليقين بشأن التعريفات الجمركية، وهي حقيقة يدركها المستثمرون وهي السبب وراء جني الأرباح الملحوظ لكبار الرابحين في جميع أنحاء السوق.

سعر IOTA اليوم

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سعر معظم العملات الرئيسية، بما في ذلك بيتكوين (BTC)، وإيثريوم (ETH)، وسولانا (SOL)، يحوم في المنطقة الخضراء.

تشهد بعض العملات ارتفاعات ملحوظة. مع ذلك، يشير تجدد ضغوط البيع في سوق العقود الآجلة إلى احتمال انخفاض الأسعار إلى مستوى الدعم، ومن المرجح أن يصل سعر بيتكوين إلى 80 ألف دولار.

يشير سعر IOTA اليوم، مع مكاسب تقل عن 1% خلال الـ24 ساعة الماضية، إلى انعكاس محتمل إذا فشل المشترون في السيطرة.

يتم تداول العملة البديلة بالقرب من 0.16 دولار أمريكي، بارتفاع أقل من 1% خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية. ومع ذلك، ترسم العملة البديلة نموذج مثلث هابط، وهو مؤشر تحذيري للمستثمرين الصاعدين.

يعد هذا المستوى محوريًا؛ حيث أن الانخفاض إلى ما دونه قد يشجع الدببة على دفع الأسعار نحو 0.13 دولار، مع احتمال اختبار المزيد من الانخفاضات لمنطقة ما دون 0.10 دولار.

سعر IOTA: هل يشير سوق المشتقات إلى مشاكل؟

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يعكس سوق العملات المشفرة الأوسع نطاقًا حذرًا مماثلًا، مع إشارة ضغوط البيع في سوق العقود الآجلة إلى التراجع.

وعلى نحو مماثل، ترتبط معاناة IOTA بالديناميكيات في سوق المشتقات المالية.

وتقترب أسعار التمويل، التي توازن أسعار العقود الآجلة مع الأسعار الفورية من خلال المدفوعات بين المشترين والبائعين، من المنطقة السلبية.

يشير معدل التمويل السلبي إلى تزايد المشاعر الهبوطية بين المتداولين، مما ينذر غالبًا بانخفاض الأسعار.

إضافةً إلى ذلك، ظلّ حجم الاهتمام المفتوح بعملة IOTA راكدًا منذ بداية هذا العام. ويعكس هذا تراجع الحماس بين المتداولين بالرافعة المالية.

إن ثبات الفائدة المفتوحة إلى جانب انخفاض معدلات التمويل يرسم صورة قاتمة – وقد يتحقق اتجاه هبوطي ممتد إذا استمرت هذه الاتجاهات.

توقعات الرسم البياني لعملة IOTA

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على الرسوم البيانية، ترسم IOTA نموذج مثلث هابط. قد يؤدي هذا إلى تسريع الاتجاه الهبوطي، مع كون مستوى الدعم عند 0.14 دولار أمريكي حرجًا.

IOTA chart by TradingView

إذا تمكن الثيران من الصمود فوق هذا المستوى، فقد يتمكنون من تجنب انخفاض أكثر حدة.

مع ذلك، يُنذر أي انخفاض دون هذا المستوى بانخفاض سريع إلى 0.13 دولار أمريكي أو أقل. ومن المرجح أيضًا حدوث انخفاضات نظرًا لمؤشر القوة النسبية (RSI). يقع هذا المقياس حاليًا دون المستوى المحايد، مما يُشير إلى ضعف.

في هذه الأثناء، يتجه مؤشر ستوكاستيك، على الرغم من وجوده فوق مستواه المتوسط، نحو الانخفاض، مما يؤكد تراكمًا طفيفًا للضغط الهبوطي.

تشير هذه المؤشرات إلى أن المسار القريب لعملة IOTA قد يكون صعبًا ما لم تظهر محفزات صعودية.