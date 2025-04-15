مؤشر Sensex يرتفع 1650 نقطة في 15 أبريل، ومؤشر Nifty يقفز إلى ما يزيد عن 23300 نقطة بعد إعفاء الولايات المتحدة من الرسوم الجمركية

سجلت أسواق الأسهم الهندية أداء قويا يوم الثلاثاء 15 أبريل، حيث اختتمت الجلسة بمكاسب كبيرة حيث أدى تخفيف التوترات التجارية العالمية، وخاصة المحيطة بالتعريفات الجمركية الأمريكية، إلى إشعال عمليات شراء واسعة النطاق في جميع أنحاء شارع دلال.

وعكست المؤشرات القياسية المزاج الإيجابي، حيث حققت إنجازات مهمة وسط مشاركة قطاعية واسعة النطاق.

وكان المحفز الرئيسي للارتفاع هو التراجع الملحوظ في استراتيجية التعريفات الجمركية الأميركية، وتحديدا التوقف المفاجئ عن التعريفات “المتبادلة” والإعفاء الصريح الممنوح لواردات الإلكترونيات خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وأثارت هذه الأخبار موجة من التفاؤل في السوق، مما أدى إلى ارتفاع مؤشر BSE Sensex بنحو 1650 نقطة لينهي اليوم على ارتفاع حاسم.

وبالمثل، اخترق مؤشر Nifty50 بسهولة مستوى 23,300 المهم نفسيًا وأغلق فوقه. ولم تقتصر المشاعر الإيجابية على الشركات ذات القيمة السوقية الكبيرة؛ بل شارك مؤشرا BSE للشركات متوسطة وصغيرة الحجم بحماس، حيث ارتفع كل منهما بنسبة ملحوظة بلغت 3%.

مكاسب شاملة: العقارات تقود التهمة

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وكانت قوة الارتفاع واضحة في اتساع نطاقه، حيث أنهى كل مؤشر قطاعي اليوم في المنطقة الإيجابية.

وبرز قطاع العقارات، حيث ارتفع مؤشر Nifty Realty بأكثر من 5% ليقود المجموعة.

وفي سلة Nifty50، كانت الأسهم المالية مثل IndusInd Bank وShriram Finance وAxis Bank من بين الرابحين البارزين، إلى جانب شركة البنية التحتية الكبرى L&T وشركة صناعة السيارات العملاقة Tata Motors.

وفي إشارة إلى الاهتمام الشرائي الواسع، لم تتمكن سوى بضعة أسماء دفاعية، وهما HUL وITC، من مقاومة هذا الاتجاه لتنتهي الجلسة باعتبارها المتأخرة بشكل ملحوظ.

قطاع في دائرة الضوء: أسهم السيارات والبنوك تتألق

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وكانت أسهم قطاعي السيارات والبنوك من المستفيدين بشكل خاص من التحسن في المعنويات.

اكتسبت أسهم السيارات زخمًا ليس فقط بفضل الإعفاء العام من الرسوم الجمركية، بل أيضًا بفضل الآمال المُلحة بتخفيف الرسوم الحالية على المركبات. في الوقت نفسه، حظيت أسهم البنوك بدعم جزئي من التوقعات المتعلقة بتخفيف ضغوط أسعار الفائدة على الودائع.

وفي حين دعمت الإشارات العالمية الداعمة، المدفوعة بالآمال في التوصل إلى حل لديناميكيات التجارة بين الولايات المتحدة والصين، الارتفاع، إلا أن المستثمرين ظلوا على دراية بالمخاطر الأساسية.

وقد أدت المخاوف المحيطة بانقطاعات محتملة في سلسلة التوريد، وأسعار النفط الخام المتقلبة، والتوجيهات الحذرة الناجمة عن موسم أرباح الربع الرابع، إلى إبقاء النشوة المطلقة تحت السيطرة.

اختتم اليوم على نغمة قوية بشكل واضح، مدفوعًا بالارتياح على صعيد التجارة العالمية، على الرغم من أن قصص الأسهم الفردية المختلطة كانت بمثابة تذكير بالعوامل المتنوعة التي تؤثر على ديناميكيات السوق بما يتجاوز أخبار التعريفات الجمركية الرئيسية.