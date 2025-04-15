مؤشر Sensex يرتفع بأكثر من 1500 نقطة، ومؤشر Nifty يتجاوز 23300 نقطة مع إشعال تخفيف الرسوم الجمركية الأمريكية موجة صعود

ارتفعت مؤشرات الأسهم الهندية بشكل كبير عند جرس الافتتاح يوم الثلاثاء، مدفوعة بتفاؤل واسع النطاق من جانب المستثمرين بعد أن أشارت إدارة الولايات المتحدة إلى إعفاء مؤقت للإلكترونيات من التعريفات الجمركية الباهظة التي تم الإعلان عنها مؤخرًا.

وعكس الزخم الإيجابي المكاسب التي شهدتها الأسواق العالمية، على الرغم من استمرار حالة عدم اليقين الأساسية بشأن مستقبل السياسة التجارية الأميركية.

كان رد فعل السوق فوريًا وقويًا. بحلول الساعة 9:17 صباحًا، ارتفع مؤشر BSE Sensex بمقدار 1,552 نقطة، بزيادة قدرها 2.06%، ليتداول عند 76,709.

وفي الوقت نفسه، ارتفع مؤشر Nifty50 بنحو 476 نقطة، أو 2.09%، متجاوزًا مستوى 23,300 ليصل إلى 23,305.

وقد تم تغذية هذه الحركة الصعودية الحادة من خلال الأخبار التي وردت خلال عطلة نهاية الأسبوع والتي تفيد بأن الولايات المتحدة سوف تستثني الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر ومختلف المكونات الإلكترونية الأخرى من التعريفات الجمركية “المتبادلة” المقترحة.

وقد قدم هذا القرار جرعة حاسمة من الراحة بعد أن أعلن الرئيس دونالد ترامب في البداية عن فرض رسوم جمركية شاملة على جميع الواردات الأمريكية في وقت سابق من هذا الشهر.

وفي حين تم منح العديد من البلدان فترة توقف لمدة 90 يوما، ظلت الصين مستبعدة، وظل وضع فئات محددة من المنتجات يشكل نقطة قلق كبيرة في السوق.

وتميز الارتفاع في شارع دلال بعمليات شراء واسعة النطاق، مما يشير إلى ثقة قوية من المستثمرين في قطاعات متعددة من الاقتصاد.

وفي إطار حزمة Sensex، برزت شركات صناعة السيارات العملاقة Tata Motors وM&M، إلى جانب المؤسسات المالية الضخمة HDFC Bank وICICI Bank، وتكتل الهندسة L&T، كأكبر الرابحين، مع ارتفاع بعضها بما يصل إلى 5%.

كان ضغط البيع ضئيلاً، مع انخفاض عدد قليل من الأسهم مثل Nestle India وHUL وITC بشكل طفيف عند الافتتاح.

أظهرت المؤشرات القطاعية مكاسب واسعة النطاق، حيث قاد مؤشرا نيفتي للسيارات ونيفتي للعقارات هذا الارتفاع، حيث قفز كل منهما بأكثر من 3%.

وسجلت قطاعات رئيسية أخرى، بما في ذلك الخدمات المالية Nifty، وتكنولوجيا المعلومات، والمعادن، والأدوية، والسلع الاستهلاكية المعمرة، والنفط والغاز، مكاسب صحية، حيث افتتحت على ارتفاع بنسبة تتراوح بين 1% و2%.

تسارعت أسهم السيارات وسط آمال في الحصول على إعفاءات إضافية

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وتلقى قطاع السيارات دفعة إضافية بفضل تلميحات إلى أن السيارات قد تتلقى أيضًا بعض الإعفاءات من الرسوم الجمركية الحالية.

وارتفعت أسهم مثل تاتا موتورز، وإم آند إم، وبهارات فورج، وسامفاردانا ماذرسون إنترناشونال بنسبة تصل إلى 7% بعد أن أشار الرئيس ترامب إلى إمكانية إعفاءات من الرسوم الجمركية السائدة البالغة 25% على السيارات.

وامتدت هذه المشاعر الإيجابية إلى معظم أنحاء آسيا، حيث تتبعت أسواق الأسهم الإقليمية إلى حد كبير المكاسب الأخيرة التي حققتها وول ستريت.

سجلت الأسواق الأميركية يومين متتاليين من التقدم، مدفوعة بالتفاؤل بشأن الإعفاءات الجمركية المحتملة وبدعم من سلسلة من تقارير أرباح البنوك الإيجابية.

مع ذلك، لم يكن التفاؤل شاملًا، ولا مطلقًا. فقد ثبت أن الأسهم الصينية حالة استثنائية، متذبذبة بين المكاسب والخسائر، في ظل استمرار انخراط بكين في نزاع تجاري مباشر ومتصاعد مع واشنطن.

وفي حين وجدت الأسواق الصينية بعض العزاء في إعفاء الإلكترونيات، فإن التصريحات اللاحقة للرئيس ترامب والتي أكدت على الطبيعة المؤقتة لأي تخفيف حدت من الحماس.

علاوةً على ذلك، ساد شعورٌ بالحذر قاعات التداول عالميًا. وظلّ المستثمرون متخوفين من احتمال تصعيدٍ تجاريٍّ إضافيٍّ، ومن حالة عدم اليقين العام المحيطة بسياسات التعريفات الجمركية.

وانعكس ذلك في انخفاض طفيف في العقود الآجلة للأسهم الأميركية خلال ساعات التداول الآسيوية، حيث انخفضت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.1%.

كما كان المشاركون في السوق على دراية باحتمال انخفاض أحجام التداول وخطر التقلبات الحادة قبل عطلة الجمعة العظيمة في وقت لاحق من الأسبوع.