دخلت سنغافورة رسميًا موسم الانتخابات بعد أن حل الرئيس ثارمان شانموغاراتنام البرلمان يوم الثلاثاء، بناءً على نصيحة رئيس الوزراء لورانس وونغ.

وتُعد هذه الخطوة بمثابة تمهيد الطريق للانتخابات العامة الرابعة عشرة في الدولة المدينة منذ حصولها على الاستقلال في عام 1965. ومن المقرر أن يكون يوم الترشيح في 23 أبريل، وبعد ذلك سيبدأ المرشحون تسعة أيام من الحملات الانتخابية.

ومن المقرر أن يسبق موعد الاقتراع يوم تهدئة، ومن المتوقع أن يعلن عنه مسؤول الانتخابات قريبا.

تُمثل هذه الانتخابات لحظةً محوريةً في المشهد السياسي في سنغافورة. وستكون أول انتخابات عامة يقودها رئيس الوزراء وونغ، الذي خلف لي هسين لونغ في مايو 2024.

ويأتي هذا أيضًا في الوقت الذي يواجه فيه الاقتصاد العالمي رياحًا معاكسة متزايدة، بما في ذلك التضخم، والتوترات التجارية، والمخاوف المحلية بشأن الوظائف وتكاليف المعيشة.

أول انتخاب لوونغ كرئيس للوزراء

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تولى لورانس وونغ منصب رئيس الوزراء الرابع لسنغافورة في مايو/أيار الماضي بعد استقالة لي هسين لونغ بعد عقدين من الزمان في السلطة.

لقد حكم حزب العمل الشعبي الذي يتزعمه وونغ سنغافورة بشكل مستمر منذ الاستقلال، ومن المتوقع أن يتنافس على جميع المقاعد البرلمانية البالغ عددها 97 مقعدًا.

ستواجه قيادة وونغ الآن أول اختبار انتخابي لها. وقد تحدد النتيجة ما إذا كان حزب العمل الشعبي سيحافظ على أغلبيته الساحقة أم سيواجه حضورًا أقوى للمعارضة في البرلمان.

وقد ركزت إدارته حتى الآن على إدارة التضخم، وتعزيز الحماية الاجتماعية، وتنويع الشراكات التجارية استجابة للتحولات العالمية.

في بيان وزاري صدر في 8 أبريل، أعرب وونغ عن قلقه إزاء الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة. وقال: “نشعر بخيبة أمل شديدة إزاء الخطوة الأمريكية، لا سيما بالنظر إلى الصداقة العميقة والراسخة بين بلدينا”.

وتعكس هذه التصريحات حالة من القلق المتزايد في المنطقة مع تكثيف إدارة دونالد ترامب أجندتها التجارية الحمائية.

الخلفية الاقتصادية

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تأتي الانتخابات العامة في ظلّ ضعف اقتصادي. يوم الاثنين، قرّر البنك المركزي السنغافوري تخفيف سياسته النقدية للمرة الثانية على التوالي، مُشيرًا إلى مخاوف من تباطؤ النمو.

وأشارت السلطات إلى تزايد احتمالات تحقيق نمو صفري في الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025 بعد توسع أضعف من المتوقع بنسبة 3.8% في الربع الأول.

أشارت هيئة النقد السنغافورية إلى أن عدم اليقين الخارجي وضعف الطلب العالمي هما السببان الرئيسيان لتغيير السياسة النقدية. ولا يزال التضخم الأساسي مرتفعًا، ولكن من المتوقع أن يتراجع في النصف الثاني من العام.

يعتبر اقتصاد سنغافورة المعتمد على التصدير حساسًا بشكل خاص للاضطرابات العالمية، بما في ذلك صدمات التعريفات الجمركية وإعادة تشكيل سلسلة التوريد.

استجابت إدارة وونغ بتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي وتوسيع نطاق دعم الأجور ليشمل قطاعات مختارة. مع ذلك، قد لا تكفي هذه الإجراءات لتهدئة قلق الناخبين إزاء ارتفاع تكاليف المعيشة والأمن الوظيفي.

المخاوف الرئيسية للناخبين في ظل المشهد المتغير

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أشار استطلاع رأي أجرته وكالة الأنباء المركزية السنغافورية في يناير/كانون الثاني إلى تزايد قلق السنغافوريين بشأن القضايا الاقتصادية اليومية. وقد برزت تكاليف المعيشة، وتوافر الوظائف، وتأمين الدخل كأولويات رئيسية للناخبين.

في الوقت نفسه، يتزايد الوعي السياسي بين الناخبين الشباب. ومن المتوقع أن تُرشّح أحزاب المعارضة، بما فيها حزب العمال وحزب التقدم السنغافوري، مرشحين في معظم الدوائر الانتخابية.

وقد يختبر هذا هيمنة حزب العمل الشعبي التقليدية، وخاصة في المناطق الحضرية حيث تحمل الأصوات المتأرجحة ثقلاً أكبر.

ستحظى فترة الحملة الانتخابية بمتابعة دقيقة على الصعيدين المحلي والدولي. وسيقيّم المستثمرون والشركاء الإقليميون كيفية تعامل القيادة السنغافورية الجديدة مع استمرارية السياسات، والعلاقات الخارجية، والتعافي الاقتصادي.

السياق العالمي

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تُضيف الخلفية الجيوسياسية مزيدًا من التعقيد إلى الانتخابات المقبلة. فحملة التعريفات الجمركية المستمرة التي يشنها دونالد ترامب تُزعزع استقرار الاقتصادات المعتمدة على التجارة في جميع أنحاء آسيا.

رغم أن سنغافورة تتمتع منذ فترة طويلة بعلاقات وثيقة مع الولايات المتحدة، إلا أن الاحتكاك زاد في ظل إدارة ترامب.

تُهدد الرسوم الجمركية الجديدة التي تستهدف الحلفاء والخصوم على حد سواء بتعطيل طرق التجارة القائمة. وسنغافورة، بصفتها مركزًا لإعادة التصدير والتمويل العالمي، معرضة بشكل خاص لمثل هذه الصدمات.

اعتماد البلاد على الطلب الخارجي يعني أن الحفاظ على علاقات دولية مستقرة أمرٌ بالغ الأهمية. وسيتم التدقيق في نهج رئيس الوزراء وونغ الدبلوماسي، بالإضافة إلى مزيج سياساته الاقتصادية، خلال الحملة الانتخابية وما بعدها.