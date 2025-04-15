شركة Tether، مُصدرة USDT، تراهن على Fizen لتجعل العملات المستقرة سائدة

استثمرت شركة Tether في شركة التكنولوجيا المالية Fizen في محاولة لدفع مدفوعات العملات المستقرة إلى الاستخدام اليومي.

وباعتبارها أحدث مستفيد من دعم Tether، ستستخدم Fizen الأموال لتوسيع البنية التحتية الخاصة بها لسلسلة الكتل وتقديم تقنية المحفظة ذاتية الحراسة إلى المزيد من المستخدمين، وفقًا لإعلان صدر في 15 أبريل.

تأسست شركة Fizen كمنصة FinTech تركز على العملات المشفرة أولاً، وتقدم أدوات تسمح للمستخدمين بتخزين العملات المستقرة وإنفاقها وإدارتها مباشرة من محافظهم الخاصة.

وقال ليو فو، مؤسس شركة فيزن والرئيس التنفيذي لها، في تعليقه على التطور: “ستستخدم فيزن التمويل الجديد للعمل نحو هدفها المتمثل في جعل المدفوعات المشفرة “جزءًا بديهيًا من المعاملات اليومية، مما يسمح للمستخدمين بالدفع بسلاسة دون أن يدركوا أنهم يستخدمون تقنية blockchain”.

يعتقد فو أن العملات المستقرة هي المفتاح لقيادة الشمول المالي العالمي، لكنه يقول إن التحدي الحقيقي يكمن في بناء تطبيقات سهلة الاستخدام لا تطغى على الناس بالمصطلحات التقنية أو العمليات المعقدة.

ورغم أن الإعلان لم يكشف عن حجم الاستثمار، إلا أنه قال إن هذه الخطوة تتوافق مع مهمة تيثير الأوسع لدعم الأدوات التي تجعل التمويل الرقمي أكثر عملية وشاملة.

ترى جهة إصدار العملة المستقرة أن تقنية Fizen، التي تسمح للمستخدمين بتخزين العملات المستقرة وإرسالها وإنفاقها من خلال محافظ الحفظ الذاتي، مناسبة بشكل طبيعي لهذه الرؤية.

من خلال الجمع بين كفاءة blockchain والواجهات المألوفة مثل مسح رمز الاستجابة السريعة وقارئات البطاقات، تساعد Fizen في كسر الحواجز أمام تبني التشفير، وخاصة بالنسبة للأشخاص الذين لا يستطيعون الوصول إلى الخدمات المصرفية التقليدية.

وأشارت شركة Tether إلى أن ملايين الأشخاص لا يزالون غير متعاملين مع البنوك على مستوى العالم بسبب عوامل مثل المسافة من المؤسسات المالية أو الافتقار إلى الوثائق، وهي القضايا التي يمكن أن يساعد نهج Fizen المبسط والخالي من الكماليات في معالجتها.

بالنسبة للتجار، يكمن الجذب في القدرة على قبول مدفوعات العملات المستقرة مع الاستمرار في تلقي تسويات فورية بالعملة الورقية، كل ذلك دون إضافة بنية تحتية جديدة.

وبحسب الرئيس التنفيذي لشركة Tether، باولو أردوينو، فإن ذلك يعد خطوة حاسمة نحو جعل الأصول الرقمية مفيدة حقًا في الحياة اليومية.

وأضاف أن “نموذج فيزن المبتكر يساعد على سد الفجوة بين الحفظ الذاتي والمدفوعات الرقمية، وتمكين المستخدمين من استقلال مالي أكبر مع تعزيز ريادتنا باعتبارنا العملة المستقرة الأكثر استخدامًا على مستوى العالم، وتعزيز الوصول الشامل إلى النظام المالي”.

سيساعد استثمار Tether شركة Fizen على توسيع نطاق تقنية blockchain الخاصة بها لتعزيز استخدام العملات المستقرة عبر منصات مختلفة ومعالجة بعض هذه المشكلات.

واستشهد الإعلان بتقرير صادر عن شركة Juniper Research، والذي يزعم أن مدفوعات رمز الاستجابة السريعة قد تتجاوز 3 تريليون دولار على مستوى العالم في عام 2024، مع توقع أن يصل عدد المستخدمين إلى أكثر من 2.2 مليار في عام 2025.

ومع هذا النمو الجاري بالفعل، ترى Tether وFizen فرصة واضحة لجلب العملات المستقرة إلى المزيج من خلال تجارب بسيطة تركز على الأجهزة المحمولة أولاً.

تيثير توسع محفظة استثماراتها

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تعمل شركة Tether على توسيع نطاقها بشكل مطرد إلى ما هو أبعد من مجرد إصدار العملات المستقرة، ودعم المشاريع التي تعتقد أنها يمكن أن تدفع تبني العملات المشفرة في العالم الحقيقي.

وكما ذكرت Invezz سابقًا، فقد استحوذت الشركة الشهر الماضي على حصة 30.4% في شركة الإعلام الإيطالية Be Water بعد زيادة رأس المال بمقدار 10 ملايين يورو وشراء الأسهم.

يتعاون الاثنان لتعزيز توزيع المحتوى الرقمي باستخدام تقنية blockchain.

وتشير التقارير أيضًا إلى أن الشركة تدعم Rumble، وهي منصة فيديو، لدعم تطوير محفظة العملات المشفرة الأصلية الخاصة بها.

في ديسمبر 2024، أفادت التقارير أن شركة Tether ضخت 775 مليون دولار في المنصة لتسريع نموها.

وتأتي الخطوات الأخيرة لشركة Tether في أعقاب عام مربح للشركة، حيث أعلنت عن أرباح صافية بلغت 13 مليار دولار لعام 2024.

اعتبارًا من يناير 2025، أفادت التقارير أن الشركة خصصت أكثر من 7 مليارات دولار من رأس المال الزائد للاستثمارات الاستراتيجية.