شهدت عملة VeThor Token (VTHO)، وهي العملة الغازية التي تدعم المعاملات على blockchain VeChainThor، ارتفاعًا ملحوظًا في الأسعار مؤخرًا، حيث ارتفعت من 0.00167 دولارًا إلى ذروة بلغت 0.003399 دولارًا على Binance في يوم واحد فقط، قبل أن تستقر عند 0.002891 دولارًا، مما يعكس مكسبًا بنسبة 39.1٪ على مدار 24 ساعة.

وتزامن هذا الارتفاع المذهل مع حجم تداول استثنائي على مدار 24 ساعة بلغ 504.88 مليون دولار، وهو ما يؤكد موجة من الحماس والمشاركة المتزايدة في السوق.

لماذا يرتفع سعر رمز VeThor؟

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ويبدو أن المحفز الرئيسي وراء هذا الارتفاع هو الإعلان في 14 أبريل/نيسان 2025 عن انضمام الرئيس التنفيذي لـ UFC، دانا وايت، إلى المجلس الاستشاري لـ VeChain، مما يشير إلى دفعة كبيرة نحو اعتماد blockchain السائد.

من المتوقع أن يعمل وايت، بالتعاون مع الفيزيائي الحائز على جائزة نوبل السير كونستانتين نوفوسيلوف، على رفع مكانة VeChain، وخاصة من خلال مبادرتها التي تركز على الاستدامة، VeBetterDAO، والتي يمكن أن تعمل على تضخيم فائدة VTHO.

مع وصول جمهور UFC العالمي الضخم إلى أكثر من 950 مليون أسرة، فإن مشاركة وايت قد تزيد بشكل كبير من الوعي والمشاركة مع VeBetterDAO، وهي منصة تكافئ الإجراءات الصديقة للبيئة برموز B3TR وتعتمد على VTHO لرسوم المعاملات.

هناك عامل مساهم آخر وهو ترقية VeChain Renaissance المتوقعة في عام 2025 ، والتي تعد بتحسين الأمن واللامركزية وتوافق Ethereum Virtual Machine (EVM)، مما قد يجذب المزيد من المطورين والشركات إلى النظام البيئي.

هل سيحافظ مؤشر VTHO على ارتفاعه؟

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من الناحية الفنية، أظهر الرسم البياني لسعر VeThor عددًا من الإشارات الصعودية بما في ذلك الاختراق من إسفين هابط لمدة 3 أشهر، وتباعد صعودي على الرسوم البيانية لمدة 4 ساعات واليومية، وتجاوز السعر المتوسط المتحرك لمدة 20 يومًا لأول مرة في 90 يومًا.

VeThor token price chart by TradingView

ومع ذلك، فإن استدامة الارتفاع تواجه تحديات مع ظهور شمعة هبوطية على الرسم البياني اليومي، مما يشير إلى ضغوط بيع محتملة أو جني أرباح بعد الصعود السريع.

بالإضافة إلى ذلك، تحول مؤشر القوة النسبية (RSI) إلى هبوطي على الرسم البياني اليومي، أقل بقليل من عتبة ذروة الشراء، مع قراءات سابقة عند 85.66 على الرسم البياني لمدة 4 ساعات ومؤشر StochRSI عند 93+، مما يشير إلى أن الرمز قد يكون مفرط التمدد وناضجًا للتراجع.

على المدى القصير، تشير هذه المؤشرات الهبوطية إلى أن VTHO قد يشهد توحيدًا أو تراجعًا، خاصة إذا فشل في اختراق مستوى المقاومة 0.00335 دولار، مع عمل 0.002065 دولار كمنطقة دعم حرجة.

ومع ذلك، وعلى الرغم من هذه العقبات قصيرة الأجل، فإن إمكانات VTHO على المدى الطويل تظل واعدة إذا توسع نظام VeChain البيئي من خلال مبادرات مثل VeBetterDAO والشراكات البارزة، مثل صفقة رعاية Power Slap، والتي يمكن أن تدعم الطلب.

توفر آلية الحرق المدمجة في الرمز، والتي تدمر 70% من VTHO المستخدمة في المعاملات، دعمًا إضافيًا للسعر من خلال تقليل العرض تدريجيًا، وهي ديناميكية يمكن أن تكون مهمة مع نمو نشاط الشبكة.

في نهاية المطاف، في حين أن مضاعفة سعر VTHO مؤخرًا كانت مدفوعة بتطورات مؤثرة وتقنيات قوية، فإن قدرتها على الحفاظ على الارتفاع قد تتعثر على المدى القصير بسبب الإشارات الهبوطية، على الرغم من أن التبني المستدام ونمو النظام البيئي يمكن أن يمهدا الطريق لتحقيق مكاسب مستقبلية إذا تم التغلب على مستويات المقاومة الرئيسية.