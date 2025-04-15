هل تتقدم شركة فايزر بعرض شراء لشركة فايكينج ثيرابيوتكس؟

يتجه المستثمرون إلى شركة Viking Therapeutics (NASDAQ: VKTX) هذا الأسبوع بعد أن دفعت حادثة إصابة الكبد الناجمة عن الدواء شركة Pfizer (NYSE: PFE) إلى إنهاء تطوير حبوب إنقاص الوزن الخاصة بها.

ارتفع سعر سهم Viking بنسبة % في الجلسات الأخيرة وسط تكهنات بأن PFE ستلجأ الآن إلى الاستحواذ لتوسيع نطاق وجودها في مجال إنقاص الوزن.

تقوم شركة Viking Therapeutics حاليًا باختبار دواء GLP-1 عن طريق الفم والحقن.

بالإضافة إلى ذلك، انخفض سهمها بنحو 50% هذا العام، مما يجعلها أكثر جاذبية كهدف استحواذ محتمل.

ومع ذلك، هناك عدة أسباب قد تدفع شركة فايزر إلى اتخاذ قرار ضد شراء VKTX.

تمتلك شركة فايزر أصولاً أخرى لاختراق سوق إنقاص الوزن

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لقد أدى فشل دانوجليبرون إلى إحباط محاولة شركة فايزر الدخول الفوري إلى سوق إنقاص الوزن التنافسي.

ومع ذلك، لا يزال لدى الشركة مرشحان آخران في مرحلة التطوير السريري.

أحد هذه الأدوية، PF-07976016، هو دواء آخر مضاد للسمنة يؤخذ يوميًا، على الرغم من أنه يعمل من خلال آلية مختلفة بشكل ملحوظ عن آلية الدانوجليبرون.

قام دانوجليبرون بمحاكاة هرمون GLP-1 لمساعدة المشاركين في التجربة على فقدان الوزن الزائد. ومع ذلك، يعمل دواء PF-07976016 من الشركة على حجب مستقبل GIP لتحقيق نفس النتيجة.

لذا، فمن المعقول أن شركة فايزر ستفضل التركيز على اختبار وتطوير أصولها الخاصة لاختراق سوق مكافحة السمنة بدلاً من إنفاق المليارات على عملية استحواذ.

شركة فايزر ليس لديها ما يكفي من المسحوق الجاف لشراء VKTX

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قد تقرر شركة فايزر عدم شراء شركة فايكينج ثيرابيوتكس من أجل التعرض الفوري لسوق الأدوية التي تساعد على إنقاص الوزن والتي تشهد نمواً سريعاً، وذلك أيضاً بسبب القيود المالية.

كانت الشركة المتعددة الجنسيات في حالة شراء مكثفة منذ جائحة كوفيد.

ورغم أن عمليات الاستحواذ التي بلغت قيمتها عدة مليارات من الدولارات في السنوات الأخيرة أدت إلى توسيع محفظتها الاستثمارية، فإنها أثقلت كاهل الشركة أيضاً بديون كبيرة.

وتتمتع شركة PFE حاليًا بقوة نيران في مجال عمليات الدمج والاستحواذ تقدر بنحو 10 إلى 15 مليار دولار فقط، وهو ما يجعل من الصعب عليها بشكل متزايد التفكير في عملية استحواذ واسعة النطاق مثل VKTX في عام 2025.

وأخيرا، وصلت أدوية إنقاص الوزن التي تنتجها شركة فايكنج إلى المرحلة الثانية من التجارب السريرية، وهو ما يعني أن المخاطر السريرية لا تزال قائمة.

إذا كانت شركة فايزر ستنفق مليارات الدولارات على عملية استحواذ، فمن المرجح أنها ستفضل الأصول في المراحل اللاحقة أو استراتيجيات الأدوية البديلة للسمنة بدلاً من تحمل عدم اليقين بشأن تطوير VKTX.

هل يستحق سهم فايزر الشراء في عام 2025؟

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ورغم أن فضيحة دانوجليبرون تشكل انتكاسة كبيرة لالتزام شركة فايزر بدخول سوق إنقاص الوزن، فإن وول ستريت لا تزال توصي بزيادة جرعات الدواء عند مستوياتها الحالية.

يبلغ التقييم الإجماعي لأسهم PFE حاليًا “زيادة الوزن”.

ويتوقع المحللون سعرًا مستهدفًا متوسطًا قدره 29.41 دولارًا أمريكيًا لأسهم الأدوية ، وهو ما يترجم إلى ارتفاع بنحو 35% عن المستويات الحالية.

بالإضافة إلى ذلك، يقدم سهم فايزر عائد أرباح مرتفع بشكل ملحوظ بنسبة 7.78%، مما يجعله خيارًا جذابًا للمستثمرين الذين يبحثون عن دخل سلبي، خاصة مع مخاطر الركود في الأفق.