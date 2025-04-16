اجتاح موجة من الحذر الأسواق المالية الآسيوية يوم الأربعاء، مما أدى إلى انخفاض المؤشرات الرئيسية مع تعامل المستثمرين مع المخاوف المستمرة بشأن الرسوم الجمركية التجارية الأمريكية وتمركزهم قبل إصدار بيانات اقتصادية حاسمة من الصين.

وجاءت التعاملات الضعيفة في أعقاب الأداء السلبي لبورصة وول ستريت خلال الليل.

في اليابان، انخفض مؤشر نيكي 225 القياسي بنسبة 0.3%، بينما انخفض مؤشر توبكس الأوسع نطاقًا بنسبة طفيفة بلغت 0.05%. كما تأثرت أسواق كوريا الجنوبية سلبًا، حيث انخفض مؤشر كوسبي بنسبة 0.2%، وخسر مؤشر كوسداك 0.18%.

وأشارت العقود الآجلة لمؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ إلى افتتاح أضعف على نحو مماثل، مما عزز المزاج المتردد في جميع أنحاء المنطقة.

التركيز على الصين: البيانات الاقتصادية المنتظرة

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يركز المستثمرون خلال الجلسة الآسيوية بشكل أساسي على إصدار المؤشرات الاقتصادية الرئيسية للصين في وقت لاحق من اليوم، وخاصة أرقام الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول.

وتعتبر هذه الأرقام بمثابة مقياس حيوي لصحة ثاني أكبر اقتصاد في العالم وسط بيئة التجارة العالمية المعقدة.

ويتوقع استطلاع أجرته رويترز لآراء خبراء الاقتصاد نمو الاقتصاد بنسبة 5.1% على أساس سنوي في الربع الأول، وهو ما يمثل تباطؤا طفيفا عن النمو البالغ 5.4% المسجل في الربع السابق.

وبالإضافة إلى الناتج المحلي الإجمالي، من المقرر أن تكشف الصين أيضاً عن بيانات مهمة عن الإنتاج الصناعي، ومبيعات التجزئة، ومعدل البطالة، وهو ما يوفر صورة أكثر شمولاً لمسارها الاقتصادي.

قلق وول ستريت بشأن التعريفات الجمركية لا يزال قائما

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انعكست النبرة الحذرة في آسيا بشكل مباشر على أداء وول ستريت يوم الثلاثاء، حيث أنهت أسواق الأسهم الأمريكية تعاملاتها على انخفاض.

وفي حين قدمت تقارير الأرباح المتفائلة من العديد من البنوك الكبرى بعض الدعم الأساسي، فإن حالة عدم اليقين المستمرة المحيطة بسياسات التعريفات الجمركية الأميركية أثرت في نهاية المطاف على المعنويات.

أنهى مؤشر داو جونز الصناعي تعاملات اليوم على انخفاض بنحو 155.83 نقطة، أو 0.38%، ليصل إلى 40,368.96 نقطة.

انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 9.34 نقطة، أو 0.17%، إلى 5396.63 نقطة، وسجل مؤشر ناسداك المركب الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا انخفاضا أصغر، ليغلق منخفضا 8.32 نقطة، أو 0.05%، عند 16823.17 نقطة.

وعلى الرغم من انخفاض المؤشرات، فإن اتساع السوق في وول ستريت لم يكن سلبيا بشكل موحد.

وبحسب بيانات رويترز، تفوقت الإصدارات الرابحة على الإصدارات المتراجعة بنسبة 1.29 إلى 1 في بورصة نيويورك وبنسبة 1.2 إلى 1 في ناسداك، مما يشير إلى بعض المرونة تحت السطح، حتى مع تقييد المخاوف بشأن التعريفات الجمركية للمكاسب الإجمالية.

تم تسجيل 49 ارتفاعًا جديدًا و 67 انخفاضًا جديدًا في بورصة نيويورك.

ومن المتوقع أن يفتتح سوق الأسهم الهندي تعاملات اليوم الأربعاء على انخفاض، في ظل ضعف إقليمي أوسع وإشارات عالمية سلبية.

أشارت المؤشرات المبكرة، وخاصة الاتجاهات التي لوحظت على منصة Gift Nifty، إلى بداية منخفضة لمؤشرات القياس المحلية، Sensex و Nifty 50.

كان مؤشر Gift Nifty يتداول عند مستوى 23286، وهو ما يمثل خصمًا بنحو 54 نقطة مقارنة بالإغلاق السابق لعقود Nifty الآجلة، مما يشير إلى حذر المستثمرين الممتد إلى سوق الأسهم الهندية.