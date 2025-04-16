تبدأ بطولة Elite 8 الخاصة بـ Axie Infinity في الأسبوع المقبل: هل سيرتفع سعر AXS بنسبة 50٪؟

جذبت لعبة Axie Infinity انتباه عشاق الألعاب والعملات المشفرة بعد الإطلاق الأخير للموسم الثاني عشر من Origins الذي طال انتظاره.

في قلب هذا الهوس توجد بطولة Elite 8، والتي ستبدأ الأسبوع المقبل في 21 أبريل.

ستشهد المسابقة مشاركة لاعبين من جميع أنحاء العالم في نظام إقصاء مزدوج للحصول على مكافآت مربحة، بما في ذلك رموز AXS.

أثارت الضجة جدلاً حول التعافي قصير المدى للرمز الأصلي، خاصة وأن القناة الهابطة على الرسم البياني اليومي تلمح إلى اختراقات كبيرة تتجاوز 3.2 دولار.

هذا يعني ارتفاعًا بنسبة ٥٠٪ تقريبًا عن سعر AXS الحالي. هل يكفي حماس البطولة لتحفيز هذا الارتفاع الكبير؟

بطولة Axie Infinity عالية المستوى مع مكافآت العملات المشفرة

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بينما يحتفل المجتمع بهيمنة إنريكو خلال الموسم العادي، تقدم بطولة Elite 8 المعركة النهائية.

ستشهد المنافسة رفيعة المستوى مشاركة أفضل ثمانية لاعبين على مستوى العالم، حيث يتنافسون وجهاً لوجه للحصول على جوائز العملات المشفرة والهيبة.

يُذكر أن المرحلة النهائية تبدأ يوم الاثنين (21 أبريل). ويعني نظام الإقصاء المزدوج أن المشاركين سيحصلون على فرصة أخرى بعد خسارتهم الأولى.

يجب على المشاركين الفائزين تقديم ثلاثة فرق مختلفة، يتكون كل منها من ثلاثة محاور.

الفؤوس هي حيوانات أليفة رقمية داخل Axie Infinity يمكن للمستخدمين تربيتها، وتربيتها، واستخدامها في المعارك، وإنشاء الممالك.

ستدفع مسابقة Elite 8 المشاركين إلى حدودهم القصوى.

على سبيل المثال، لن يكون هناك تداخل أو تعديلات على الفريق بعد الاستسلام. كما لا يمكن للاعبين استخدام فريق فائز لمباراة أخرى.

وكنوع من الدعم، سيحصل المتنافسون على تذاكر Morph، التي يمكنهم استخدامها لتخصيص تشكيلات اللاعبين قبل المباراة وضبطها، مما يضمن الشفافية والنزاهة طوال البطولة.

سيتنافس المشاركون على جائزة قدرها 3000 AXS. ستعزز “التذاكر القابلة للتحصيل” اقتصاد Elite 8.

سيحصل حاملو التذاكر على 7000 رمز AXS، تُصرف تلقائيًا بناءً على عدد التذكرة المتراكمة. سيحصل حامل التذكرة الواحدة على 0.371523 رمز AXS.

ارتفاع سعر سهم AXS الوشيك

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من المتوقع أن يشهد النظام البيئي الخاص بـ Axie Infinity ضجة كبيرة مع بدء بطولة Elite 8 المرتقبة للغاية في الأسبوع المقبل.

قد تؤدي الضجة إلى إثارة ارتفاعات هائلة في أسعار العملة الأصلية AXS، والتي تبدو على وشك الارتفاع.

يسلط محلل Crypto Target الضوء على تحركات أسعار العملات البديلة ضمن نمط تنازلي على الإطار الزمني اليومي.

إن استعادة المنطقة الوسطى للقناة قد يؤدي إلى تحويل مسار AXS على المدى القصير إلى صعودي.

Source – Crypto Target on X

مع الضجة التي أحدثتها Origins S12 وElite 8 Tournament، فإن الانتعاش قد يؤدي إلى ارتفاعات ملحوظة.

ويتوقع المحلل أن تتجاوز ارتفاعات الأسعار حاجز 3.20 دولار، وهو ما يعني زيادة بأكثر من 50% عن السعر الحالي البالغ 2.14 دولار.

قد يؤدي الاستقرار فوق مستوى 3.2 دولار إلى دعم الارتفاعات الممتدة نحو مناطق المقاومة عند 5 دولارات و7 دولارات.

صرحت شركة Crypto Target بما يلي:

لتأكيد الزخم: ابحث عن استعادة للوسط يتبعها استمرار نحو 3.2+ دولار.

تظل كل الأنظار متجهة إلى يوم الاثنين، حيث يعتبر الضجيج حول البطولة بمثابة حافز للانطلاق المحتمل على الرسم البياني اليومي.