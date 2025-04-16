أدى التركيز المتزايد لشركة BP PLC (NYSE: BP) على الطاقة المتجددة على حساب عملياتها الأساسية في النفط والغاز إلى اتجاه هبوطي حاد في سعر سهمها على مدى الأشهر الاثني عشر الماضية.

وفي حين أن شركة الطاقة العملاقة قد تعهدت بالفعل بخفض الإنفاق على مصادر الطاقة المتجددة وإعادة ضبط تركيزها على قطاع النفط والغاز في محاولة لإعادة بناء ثقة المستثمرين، فإن الضرر الذي لحق بسعر سهمها جعل بالفعل شركة بي بي مرشحًا رئيسيًا للاستحواذ المحتمل.

وقال موريزيو كارولي، المحلل في شركة كويلتر شيفيوت، لشبكة سي إن بي سي في مقابلة أجريت معه مؤخرا: “من المؤكد أن بي بي هي هدف استحواذ محتمل – لا شك في ذلك”.

انخفضت أسهم شركة BP حاليًا بنسبة تزيد عن 30% مقارنة بأعلى مستوى لها في 52 أسبوعًا.

هل يمكن لشركة شل أن تتقدم بعرض شراء لشركة بي بي؟

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أدى الضعف المستمر في أسهم شركة بي بي إلى إثارة التكهنات بأن شركة شل قد تفكر في شراء الشركة لتوسيع نطاق وجودها في أسواق الطاقة العالمية.

وقال مدير أبحاث الأسهم في مورنينج ستار، ألين جود، إن الصفقة المحتملة بين شل وبي بي من المرجح أن تكون في شكل اندماج وليس استحواذا مباشرا.

ومع ذلك، فإن الاتفاق المحتمل بين الشركتين من المرجح أن يثير مخاوف بشأن المنافسة، كما زعم كارولي من شركة Quilter Cheviot في مقابلته مع CNBC.

وتأتي تصريحاته بعد أسابيع فقط من إعلان شركة إليوت مانجمنت، المستثمرة الناشطة، عن استحواذها على حصة قدرها 5% في شركة بي بي.

قد تكون شركة شيفرون هي الخاطب المحتمل لشركة بي بي

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وقد تكون شركة شيفرون كورب، التي يقع مقرها الرئيسي في هيوستن، من بين المتقدمين المحتملين لشراء بي بي، خاصة وأن مصير صفقة هيس البالغة قيمتها 53 مليار دولار معلق في الميزان وسط حالة من عدم اليقين القانوني.

وإذا فشلت الشركة الأميركية في إتمام صفقة هيس، فإن شركة بي بي التي يقع مقرها في لندن قد تقدم لها بديلاً جيداً بما يكفي للوفاء بالتزاماتها بالتوسع العالمي.

ومن المرجح أن تكون مثل هذه الصفقة منطقية نظرا لأن شركة بي بي “هي الأكثر تعرضا للولايات المتحدة من بين جميع شركات النفط الكبرى، حتى أكثر من إكسون وشيفرون”، وفقا لما أشار إليه ميشيل ديلا فيجنا من جولدمان ساكس في مقابلة أجريت معه مؤخرا مع شبكة سي إن بي سي.

تنتج شركة BP حاليًا حوالي 40% من أموالها النقدية من الولايات المتحدة.

هل يستحق الاستثمار في أسهم BP في عام 2025؟

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كانت شركة BP في يوم من الأيام شركة النفط والغاز الأكثر شهرة في المملكة المتحدة.

وفي فبراير/شباط، أعلنت الشركة عن تحقيق ربح أساسي بقيمة 1.169 مليار دولار في تكاليف الاستبدال للربع الرابع، وهو ما جاء أقل من توقعات الخبراء البالغة 1.2 مليار دولار ويمثل انخفاضا بنسبة 61% على أساس سنوي.

في ذلك الوقت، عزت شركة بي بي نتائجها المخيبة للآمال إلى “هوامش التكرير المحققة الأضعف، والتأثير الأكبر لنشاط التحول، وانخفاض أحجام العملاء موسميًا، وهوامش الوقود”.

ومع ذلك، ورغم الضعف المستمر، فإن أسهم الطاقة لم تفقد شعبيتها لدى محللي وول ستريت.

لا يزال التصنيف الإجماعي لأسهم شركة BP عند “زيادة الوزن” مع متوسط هدف يبلغ حوالي 36 دولارًا، مما يشير إلى ارتفاع محتمل بنسبة تزيد عن 30٪ من هنا.

بالإضافة إلى ذلك، فإن أسهم BP تدفع حاليًا عائد أرباح مربح بنسبة 6.90%، وهو ما يجعلها أكثر جاذبية للتملك عند مستوياتها الحالية.