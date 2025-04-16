ملخص العملات المشفرة: بيتكوين تقترب من 85 ألف دولار، وXRP تنخفض بنسبة 2% على الرغم من التحديث القانوني الرئيسي

ظلت سوق العملات المشفرة هادئة يوم الأربعاء، وتكافح للحفاظ على الزخم.

ظل سعر البيتكوين ثابتًا فوق مستوى 84000 دولار، لكنه فشل في تحقيق أي تحركات صعودية كبيرة.

بلغت القيمة السوقية للعملات المشفرة العالمية 2.67 تريليون دولار، بانخفاض 0.50% خلال الـ24 ساعة الماضية.

وانخفض إجمالي حجم السوق خلال نفس الفترة بنسبة 8.30% إلى 70.63 مليار دولار.

يظل السوق الأوسع حذرًا وسط حالة عدم اليقين المستمرة حول مشهد التعريفات الجمركية.

ويظل المستثمرون حذرين بشأن مدى وتوقيت التدابير التجارية الجديدة المحتملة.

سعر البيتكوين (BTC) اليوم

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تم تداول البيتكوين عند 84,944.31 دولارًا، بزيادة متواضعة بلغت 0.24% في الساعات الـ24 الماضية.

تراوح نطاق تداول العملة المعدنية على مدار 24 ساعة بين 83,100.62 دولارًا و85,232.09 دولارًا.

ارتفعت هيمنة البيتكوين على السوق بنسبة 0.18% إلى 63.14%.

قدمت شركة Semler Scientific (SMLR) طلبًا إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية يوم الثلاثاء للحصول على تسجيل بقيمة 500 مليون دولار لشراء عملات بيتكوين إضافية.

وستعزز هذه الأموال استراتيجية الشركة الخاصة بخزانة البيتكوين، والتي تم اعتمادها لأول مرة في مايو 2024. وتمتلك شركة Semler حاليًا 3,192 BTC.

سعر الإيثريوم (ETH) اليوم

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وانخفضت عملة الإيثريوم بنحو 1.7% لتتداول عند 1,590.78 دولار.

بلغ أدنى وأعلى سعر خلال اليوم 1,558 دولارًا و1,627.19 دولارًا على التوالي.

يحذر تقرير جديد من Binance Research من أن دفع Ethereum نحو قابلية التوسع في الطبقة 2 قد يقوض تراكم القيمة لـ Ether.

في حين تهدف حلول L2 إلى تخفيف الازدحام وتقليل تكاليف المعاملات، يشير التقرير إلى أنها قد تحول النشاط بعيدًا عن الطبقة الأساسية لـ Ethereum، مما يضع ضغوطًا على سعر Ether.

سعر XRP وSOL اليوم

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وانخفضت عملة XRP أيضًا بنحو 2%، لتتداول عند 2.09 دولار بعد أن سجلت أدنى مستوى لها خلال اليوم عند 2.04 دولار وأعلى مستوى لها عند 2.14 دولار.

ظل السعر خافتًا حتى مع موافقة محكمة الاستئناف الأمريكية على اقتراح مشترك من Ripple وSEC لإيقاف الاستئناف في دعوى XRP الجارية.

تتيح هذه الخطوة للطرفين مهلةً للعمل على إتمام التسوية. ووفقًا لوثائق المحكمة، كُلِّفت هيئة الأوراق المالية والبورصات بتقديم تقرير حالة خلال 60 يومًا.

انخفض سعر سولانا (SOL) بنحو 1% ليتداول عند 128.55 دولارًا.

وصلت العملة المعدنية إلى أدنى مستوى لها خلال اليوم عند 123.72 دولارًا وأعلى مستوى لها عند 130.50 دولارًا.

أكبر الرابحين والخاسرين في سوق العملات المشفرة

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تصدر سهم Core (CORE) قائمة الرابحين في الجلسة الأخيرة، حيث ارتفع بنسبة 16.56% خلال الـ24 ساعة الماضية ليتداول عند 0.5838 دولار.

شهدت عملة فارتكوين (FARTCOIN) ارتفاعًا ملحوظًا، حيث ارتفعت بنسبة 8.20% لتصل إلى 0.9306 دولار أمريكي. وارتفعت رايديوم (RAY) بنسبة 8.92% خلال اليوم الماضي لتصل إلى 2.33 دولار أمريكي.

ارتفعت عملة Curve DAO Token (CRV) بنسبة 5.83% لتستقر عند 0.6389 دولارًا.

واختتمت عملة EOS (EOS) قائمة الرابحين بارتفاع بنسبة 5.73% لتصل إلى 0.6340 دولار.

على الجانب الخاسر، انخفضت عملة Onyxcoin (XCN) بنسبة 15.08% إلى 0.01695 دولار، في حين انخفضت عملة Movement (MOVE) بنسبة 10.57% إلى 0.2540 دولار.

انخفضت عملة JasmyCoin (JASMY) بنسبة 7.98%، ويبلغ سعرها الحالي 0.01409 دولارًا.

وانخفض سهم Celestia (TIA) بنسبة 7.14% إلى 2.29 دولار، وانخفض سهم Pi (PI) بنسبة 6.91% إلى 0.6177 دولار.