توقعات أسعار الإيثريوم: تقلبات قصيرة الأجل وسط إشارات صعودية طويلة الأجل

يبلغ سعر الإيثريوم (ETH) حاليًا 1,594 دولارًا، مما يُظهر انخفاضًا بنسبة 1.90% خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث يتفاعل المتداولون مع مزيج من نشاط سوق المشتقات، واتجاهات التخزين، وتحركات الحيتان.

شهدت العملة الرمزية انخفاضًا بنسبة 5.23% منذ أن وصلت إلى أعلى مستوى لها عند 1682 دولارًا في 14 أبريل 2025، مما يشير إلى معنويات هبوطية قصيرة الأجل.

سعر الإيثريوم قد ينخفض إلى 1500 دولار إذا تراجع الدعم

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إن المشاعر الهبوطية قصيرة الأجل مدفوعة بتدفق غير مسبوق قدره 77000 ETH إلى بورصات المشتقات، وهو النمط الذي ينذر غالبًا بانخفاضات حادة في الأسعار.

وفقًا لتحليل الاقتصاد الكلي والسلسلة الذي أجرته CryptoQuant في أبريل ، فإن هذا الارتفاع في نشاط المشتقات يتجاوز الذروة السابقة البالغة 65000 ETH، مما يشير إلى تقلبات متزايدة، حيث يختبر ETH الآن مستويات دعم حاسمة على الرسوم البيانية.

على الإطار الزمني للساعة، يقترب السعر من مستوى دعم حيوي عند 1,551 دولارًا، والانزلاق إلى ما دون هذا المستوى قد يدفع ETH إلى منطقة 1,500 دولار، مما يعزز المزاج الهبوطي.

وفي ظل هذا الضغط، انكمش رصيد المشاركة في Ethereum بمقدار 120 ألف ETH في خمسة أيام فقط، مما يشير إلى أن الرموز غير المشاركة قد تصل إلى السوق قريبًا، مما يزيد من إمكانات البيع.

Total value of staked Ethereum (ETH) by CryptoQuant

يتزامن هذا الانخفاض في المشاركة، والذي تقدر قيمته بنحو 192 مليون دولار، مع قفزة في المعروض من بورصة ETH، والذي ارتفع بنحو 400 ألف ETH منذ أوائل أبريل، مما أدى إلى انخفاض السعر لفترة وجيزة إلى أقل من 1500 دولار الأسبوع الماضي.

Exthereum exchange reserve chart by CryptoQuant

غالبًا ما تشير مثل هذه الزيادة في احتياطيات التبادل إلى وجود المزيد من الرموز المتاحة، مما يؤدي عادةً إلى حركة سعرية هبوطية حيث يفوق العرض الطلب.

ومع ذلك، في خضم هذه التحديات، بدأ كبار حاملي ETH، الذين يشار إليهم باسم الحيتان، والذين يسيطرون على ما بين 10000 إلى 100000 ETH، في الشراء مرة أخرى، وحصلوا على 320000 ETH في الساعات الـ 48 الماضية بعد بيع 570000 ETH في وقت سابق من هذا الشهر.

قد يعزز هذا التراكم المتجدد للحيتان سعر ETH، مما يوفر حاجزًا ضد ضغوط البيع من تدفقات المراهنة ونمو المعروض في البورصة، على الرغم من أن الحوت نقل مؤخرًا 20000 ETH (بقيمة حوالي 32.4 مليون دولار) إلى Kraken ، مما أثار المخاوف من عمليات بيع محتملة وتغميق التوقعات قصيرة الأجل بشكل أكبر.

ارتفاع محتمل إذا تجاوز سعر ETH مستوى 1600 دولار

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من الناحية الفنية، يتواجد ETH عند مفترق طرق، ويستكشف الحد السفلي لنمط المثلث المتماثل على الرسم البياني لمدة 4 ساعات، حيث يجب على الثيران التمسك بالثبات لتجنب انزلاق أعمق.

Ethereum price chart by TradingView

إذا صمد الحد الأدنى، فقد يرتفع السعر فوق 1600 دولار ويتحدى مستوى المقاومة 1688 دولار، والذي يتميز بخط اتجاه تنازلي من أواخر مارس، مع احتمال أن يؤدي الاختراق إلى دفعه إلى 1800 دولار.

ومع ذلك، فإن الانخفاض إلى ما دون الحد الأقصى قد يؤدي إلى انخفاض ETH إلى 1522 دولارًا، وإذا فشل ذلك، فقد تكون المحطة التالية هي 1412 دولارًا، وهو مستوى حاسم للحفاظ على الآمال الصعودية.

المؤشرات مثل مؤشر القوة النسبية (RSI) والمذبذب العشوائي يتجهان إلى ما دون الحياد، مما يشير إلى زخم هبوطي متزايد يمكن أن يشتد إذا تراجع الدعم.

على الرسم البياني اليومي، أدى عدم قدرة ETH على البقاء فوق 1,689 دولارًا إلى إثارة انعكاس، وقد يؤدي الإغلاق الضعيف اليوم إلى انجرافها نحو 1,450 دولارًا – 1,500 دولارًا قريبًا.

في الأمد المتوسط، يسود الحذر مع تعرض مستوى الدعم 1,537 دولار للضغط، وقد يؤدي اختراق هذا المستوى إلى تراجع إلى 1,300 دولار، مما يهز ثقة المستثمرين.

وعلى الرغم من هذه العقبات قصيرة الأجل، فإن آفاق الإيثريوم على المدى الطويل تتألق بشكل مشرق، مدعومة بالتفاؤل بشأن التبني المؤسسي وصعود صناديق الاستثمار المتداولة القائمة على الإيثريوم.

ويتوقع الخبراء أن يرتفع سعر ETH إلى ما بين 6000 و14000 دولار بحلول عام 2025، مدفوعًا بدوره المركزي في التمويل اللامركزي (DeFi) والرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) ، إلى جانب الاهتمام المتزايد من جانب الشركات.

تستعيد DeFi، التي تمتلك أكثر من 47 مليار دولار محتجزة على Ethereum، السيولة بعد التصفية، على الرغم من أن 937 مليون دولار من المراكز لا تزال معرضة للخطر إذا انخفض ETH إلى 917.99 دولارًا، مما يربط مصير العملة باستقرار القطاع.

يلعب مقترضو DeFi بأمان، حيث حددوا أسعار التصفية عند حوالي 917.99 دولارًا، مع وجود عدد قليل من المراكز المعرضة للخطر بين 1400 دولار و1500 دولار، مما يعكس نهجًا حذرًا وسط أسواق متقلبة.

كما أن العوامل الاقتصادية الأوسع نطاقًا، مثل المخاوف بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية على الصين، تؤثر أيضًا على ETH، حيث تنتشر المخاوف التجارية العالمية عبر أسواق العملات المشفرة.

وقد أثارت هذه المخاوف المتعلقة بالتعريفات الجمركية، المرتبطة بمقترحات سابقة من عهد ترامب، قلق المستثمرين، وهو ما يفسر جزئيا انخفاض الرهانات مؤخرا مع قيام المستثمرين بتأمين رهاناتهم.

ومع ذلك، فإن الدور الأساسي الذي تلعبه Ethereum في DeFi و NFTs، بالإضافة إلى ترقيات مثل Ethereum 2.0، يبقيها على أهبة الاستعداد للنجاح على المدى الطويل، حتى مع استمرار الاضطرابات قصيرة الأجل.

مع تحرك ETH حول المستويات الفنية الحرجة، يجب على مراقبي السوق أن يوازنوا بين هذه التوترات قصيرة الأجل والأساسيات القوية التي تشير إلى مستقبل أكثر إشراقًا.