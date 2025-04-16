GTA VI تحمي سهم Take-Two من الرسوم الجمركية ومخاوف الركود

يقول آدم باركر إنه ينبغي للمستثمرين شراء أسهم شركة Take-Two Interactive Software Inc (NASDAQ: TTWO) حيث تستمر الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب والمخاوف من حرب تجارية شاملة في إحداث الفوضى في الأسهم العالمية.

وهو المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Trivariate Research.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن تدفع سياسات ترامب التجارية الاقتصاد الأميركي إلى الركود قبل نهاية هذا العام، كما أن تباطؤ الاقتصاد يميل إلى التأثير على الإنفاق التقديري.

ومع ذلك، يعتقد باركر من شركة تريفاريت أن شركة TTWO لديها ما يلزم لتجاوز حالة عدم اليقين الكلي التي جعلت الأسهم الأمريكية أقل جاذبية بكثير في عام 2025.

GTA VI ستعزز نمو الإيرادات والتدفق النقدي الحر في TTWO

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يعتقد آدم باركر أن سهم Take-Two متفائل في المقام الأول لأن ناشر ألعاب الفيديو من المتوقع على نطاق واسع أن يصدر لعبة Grand Theft Auto VI التي طال انتظارها في عام 2025.

تاريخيًا، كانت GTA عنوانًا يسرع نمو الإيرادات والتدفق النقدي الحر لشركة TTWO، ليس فقط لبضعة أرباع، ولكن لعدة سنوات بدلاً من ذلك.

وقال خبير السوق في مقابلة مع CNBC اليوم: “ما سيأتي في النهاية هو Grand Theft Auto التالي، وما يأتي مع ذلك هو تغيير جذري في نمو الإيرادات والتدفق النقدي الحر مع ذيل طويل تاريخيًا”.

تجدر الإشارة إلى أن الإطلاق المتوقع لـ GTA VI يساعد بالفعل أسهم Take-Two على مقاومة الاتجاه والبقاء في اللون الأخضر بشكل كبير في وقت تدفع فيه حالة عدم اليقين الكلي الأسهم الأمريكية إلى تحقيق مكاسب.

سهم Take-Two سيظل صامداً خلال فترة الركود

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وبحسب باركر من شركة تريفاريت، فمن المرجح أن تظل أسهم Take-Two مرنة حتى لو أدى وضع التعريفات الجمركية والحرب التجارية الناشئة لاحقًا إلى تباطؤ اقتصادي في عام 2025.

حتى في ظل تباطؤ الاقتصاد، فإن إطلاق GTA VI قد يساعد ناشر ألعاب الفيديو هذا على مضاعفة إيراداته بحلول نهاية العقد الحالي.

وأضاف أن هذا يجعل “نسبة المخاطرة إلى المكافأة منحرفة نحو الإيجابية” في شركة Take-Two Interactive Software.

رغم حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية، دعمت الشركة المدرجة في بورصة ناسداك مؤخرًا توقعاتها بتحقيق إيرادات تصل إلى 5.67 مليار دولار هذا العام. في المقابل، توقع المحللون إيرادات أقل بلغت 5.61 مليار دولار.

ما هو الارتفاع الذي من المتوقع أن تصل إليه أسهم TTWO في عام 2025؟

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ليس باركر وحيدًا في الحفاظ على موقف إيجابي تجاه سهم تيك-تو. إذ لا يزال إجماع وول ستريت الأوسع نطاقًا على توصية “زيادة الوزن” لشركة نشر ألعاب الفيديو، مما يعكس تفاؤلًا مستدامًا بشأن آفاق نموها وإصداراتها القادمة.

في الواقع، يرى إدوارد وو من شركة Ascendiant Capital حاليًا ارتفاعًا في أسهم TTWO بمقدار 270 دولارًا، مما يشير إلى إمكانية تحقيق مكسب يزيد عن 25% من المستويات الحالية.

وفي مذكرته الأخيرة للعملاء، ذكر وو أيضًا الإصدار المتوقع لـ GTA VI باعتباره السبب الرئيسي وراء وجهة نظره الإيجابية حول الشركة التي تمتلك Rockstar Games وZynga و2K.

ومع ذلك، تظل أسهم شركة Take-Two Interactive Software غير جذابة لمستثمري الدخل نظرًا لأنها لا تدفع أرباحًا حاليًا.