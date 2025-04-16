الأسواق الهندية تفتح أبوابها: تراجع مؤشر سينسكس ونيفتي بعد ارتفاع قياسي؛ وإنفوسيس وماروتي من بين أبرز المتخلفين

تراجعت مؤشرات الأسهم الهندية بعض الشيء في التعاملات المبكرة يوم الأربعاء 16 أبريل، حيث بدا أن المستثمرين يجنون الأرباح بعد ارتفاع كبير في اليوم السابق، والذي كان مدفوعًا بالارتياح المحيط بسياسات التعريفات التجارية الأمريكية.

وانزلقت المؤشرات الرئيسية إلى المنطقة السلبية بعد وقت قصير من جرس الافتتاح.

بعد الاحتفال بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بوقف بعض الرسوم الجمركية وتحقيق مكاسب كبيرة يوم الثلاثاء، أظهرت السوق علامات توحيد.

في المرحلة الأولية من التداول، انخفض مؤشر BSE Sensex بمقدار 119.68 نقطة ليصل إلى 76,615.21.

في الوقت نفسه، انخفض مؤشر NSE Nifty 50 بمقدار 48.15 نقطة، وانخفض قليلاً عن مستوى إغلاق اليوم السابق إلى 23280.40.

كان الضغط الهبوطي أكثر وضوحًا بين أسهم التكنولوجيا والأدوية. وضمن مؤشر سينسكس المؤلف من 30 سهمًا، شهدت إنفوسيس أكبر انخفاض، بانخفاض قدره 1.54%.

وتبعتها شركة صناعة السيارات ماروتي سوزوكي، التي انخفضت بنسبة 1.35 في المائة إلى 11،692.50 روبية، وإيترنال [وفقًا لنص المصدر]، التي انخفضت بنسبة 1.30 في المائة إلى 219.40 روبية.

على الصعيد القطاعي، تحمل مؤشر Nifty IT العبء الأكبر من ضغوط البيع، حيث انخفض بنسبة 0.94 في المائة إلى 32,963.30.

كما تراجع مؤشر Nifty Pharma بنسبة 0.50 في المائة إلى 20,808.20، إلى جانب مؤشر Nifty Midsmall IT & Telecom، والذي عكس انخفاض الأدوية بانخفاض بنسبة 0.50 في المائة إلى 8,637.45.

تناقض حاد مع نشوة يوم الثلاثاء

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وقد شكلت هذه البداية الخافتة تناقضا صارخا مع الأداء القوي الذي شهدناه قبل 24 ساعة فقط.

في يوم الثلاثاء 15 أبريل، ارتفع السوق بقوة، وأغلق على اللون الأخضر بقوة.

بدعم من أنباء تخفيف التعريفات الجمركية، أنهى مؤشر Sensex الجلسة على مكاسب هائلة بلغت 1,577.63 نقطة (أو 2.10 في المائة) عند 76,734.89.

وارتفع مؤشر Nifty 50 بشكل أكبر من حيث النسبة المئوية، حيث ارتفع بمقدار 500 نقطة (أو 2.19 في المائة) ليغلق عند 23,328.55.

وشهدت تظاهرة الثلاثاء مشاركة واسعة النطاق.

من بين مكونات Sensex، كان بنك IndusInd هو صاحب الأداء المتميز، حيث ارتفع بنسبة 6.84 في المائة ليغلق عند 735.85 روبية.

كما احتلت شركة تاتا موتورز [التي تم ذكرها مرتين في نص المصدر بأسعار إغلاق مختلفة] مكانة بارزة بين أكبر الرابحين، حيث ارتفعت بنسبة 4.50 في المائة لتغلق عند 621.80 روبية و3257.40 روبية على التوالي.

ومن المثير للإعجاب أن اثنين فقط من أسهم Sensex – الشركات الدفاعية الثقيلة ITC (انخفضت بنسبة 0.36٪ عند 420.30 روبية) و Hindustan Unilever (انخفضت بنسبة 0.23٪ عند 2361.05 روبية) – أنهت يوم الثلاثاء في المنطقة الحمراء.

على المستوى القطاعي، قاد مؤشر Nifty Realty الارتفاع يوم الثلاثاء، حيث ارتفع بنسبة 5.64% ليغلق عند 834.75 روبية.

وشهدت مؤشرات Nifty Financial Services Ex-Bank أيضًا مكاسب قوية (ارتفعت بنسبة 3.53٪ عند 26،978.65 روبية) ومؤشر Nifty Auto (ارتفعت بنسبة 3.39٪ عند 21،246.20 روبية).

قدّم النشاط المؤسسي يوم الثلاثاء فهمًا أعمق لديناميكيات السوق. أظهر المستثمرون المؤسسيون الأجانب ثقةً قوية، حيث برزوا كمشترين صافين بارزين، حيث بلغت قيمة مشترياتهم 6,065.78 كرور روبية هندية من الأسهم.

وعلى العكس من ذلك، بدا أن المستثمرين المؤسسيين المحليين قد حققوا أرباحًا وسط الارتفاع، حيث سجلوا صافي بائعين بقيمة 1,951.60 كرور روبية من الأسهم.

يشير الانخفاض المبكر يوم الأربعاء إلى مرحلة توحيد محتملة بعد التحرك الصعودي الحاد الأخير.