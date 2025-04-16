أصبحت ولاية أوكلاهوما أحدث ولاية أمريكية ترفض رسميًا خطط إنشاء احتياطي استراتيجي من البيتكوين.

وفقًا لبيانات من الهيئة التشريعية لولاية أوكلاهوما، فشل مشروع القانون رقم 1203 (HB1203) في تجاوز لجنة الإيرادات والضرائب في مجلس الشيوخ بعد تصويت قريب بنتيجة 6-5 ضده خلال جلسة يوم الاثنين.

ويضع هذا القرار حداً فعلياً للجهود التشريعية التي تبذلها الولاية لاعتماد البيتكوين كجزء من استراتيجية استثمار أموالها العامة، حيث لا يوجد مشروع قانون آخر قيد المراجعة حالياً يقترح مثل هذه التدابير.

تم تقديم مشروع القانون HB1203، المعروف أيضًا باسم قانون الاحتياطي الاستراتيجي للبيتكوين، في يناير من قبل النائب كودي ماينارد.

اقترح مشروع القانون، مثل العديد من المشاريع التي تخضع للمراجعة حاليًا في جميع أنحاء الولايات المتحدة، السماح لأمين الخزانة بالولاية باستثمار ما يصل إلى 10٪ من الأموال من حسابات الدولة الرئيسية، بما في ذلك الصندوق العام، وصندوق تثبيت الإيرادات، وصندوق الاحتياطي الدستوري، في البيتكوين والعملات المستقرة وغيرها من الأصول الرقمية ذات القيمة السوقية التي تتجاوز 500 مليار دولار.

سعى مشروع قانون ماينارد إلى جعل البيتكوين وسيلةً للتحوط من التضخم والتدخل السياسي. وحسب رأيه، يُمثل البيتكوين شكلاً من أشكال السيادة المالية. وقال آنذاك:

يُمثل البيتكوين التحرر من البيروقراطية التي تُستنزف قوتنا الشرائية. وبصفته عملة لامركزية، لا يُمكن للجهات الحكومية التلاعب به أو إصداره. إنه المخزن الأمثل للقيمة لمن يؤمنون بالحرية المالية والمبادئ المالية السليمة.

وتضمن مشروع القانون أيضًا أحكامًا بشأن تخزين الأصول الرقمية واقترح حتى تقديم خيارات التشفير ضمن محافظ التقاعد الحكومية.

وعلى الرغم من اجتيازه للعقبات المبكرة، بما في ذلك التصويت القوي بنسبة 77 مقابل 15 في مجلس النواب في أوكلاهوما وتصويت اللجنة بنسبة 12 مقابل 2، واجه مشروع القانون مقاومة في مجلس الشيوخ.

أعرب المشرّعون من كلا الحزبين عن مخاوفهم، مما أدى في النهاية إلى رفضه. وكان من بين الأصوات الرافضة الستة الجمهوريون تود جوليهير، وتشاك هول، وبرينت هوارد، وديف رادر، إلى جانب الديمقراطيين جوليا كيرت ومارك مان.

يأتي هذا التطور في أعقاب انسحاب ولاية يوتا من مبادرة مماثلة الشهر الماضي. وكانت يوتا قد اقترحت نهجًا أكثر تحفظًا من خلال مشروع قانون مجلس النواب رقم 230، الذي سمح للولاية في البداية باستثمار ما يصل إلى 5% من أموال مختارة في بيتكوين وغيرها من العملات المشفرة عالية الجودة.

مع ذلك، خلال المناقشات النهائية في أوائل مارس، ألغى المشرعون بند احتياطي البيتكوين تمامًا. وأُقرّ مشروع القانون المُعدّل لاحقًا دون بند العملات المشفرة، بعد أن أثار رعاةٌ مثل السيناتور كيرك أ. كوليمور مخاوفَ بشأن مخاطر التبني المبكر.

اعتبارًا من 16 أبريل، رفضت خمس ولايات أخرى – مونتانا، وداكوتا الشمالية، وبنسلفانيا، وداكوتا الجنوبية، ووايومنغ – أيضًا الجهود التشريعية لإنشاء احتياطي بيتكوين على مستوى الولاية.

المزيد من الولايات تقترح احتياطي بيتكوين

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في وقت سابق من هذا الشهر، أصبحت نيو هامبشاير أحدث ولاية تُقرّ خططًا لاحتياطي بيتكوين. في 10 أبريل، أقرّ المشرّعون مشروع قانون مجلس النواب رقم 302 بأغلبية 192 صوتًا مقابل 179 صوتًا، لتصبح بذلك رابع ولاية أمريكية تُقرّ مشروع قانون يتعلق باحتياطي بيتكوين في المجلس التشريعي.

في غضون ذلك، لا تزال ولاية أريزونا في صدارة سباق احتياطيات بيتكوين. وقد أقرّ مشروعا قانونها، SB1373 وSB1025، من قبل لجنة قواعد مجلس النواب في مارس/آذار.

في سياقٍ آخر، تسعى ولاية تكساس بنشاطٍ لإنشاء احتياطي بيتكوين تديره الدولة. يقترح مشروع قانون مجلس الشيوخ رقم 21، المعروف باسم قانون احتياطي بيتكوين الاستراتيجي والاستثمار في تكساس، إنشاء صندوق خاص خارج خزانة الولاية مُخصص لحفظ بيتكوين كأصل مالي.

وفقًا لمتتبع تشريعات البيتكوين Bitcoin Laws، هناك 40 فاتورة احتياطية استراتيجية للبيتكوين متاحة في 20 ولاية أمريكية.