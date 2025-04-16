OKX، بورصة العملات المشفرة التي يقع مقرها في سيشل والتي تعد واحدة من أكبر البورصات في العالم، تدخل رسميًا إلى الولايات المتحدة.

أعلن روشان روبرت، المدير التنفيذي السابق في شركة Hidden Road التي استحوذت عليها شركة Ripple مؤخرًا، والرئيس التنفيذي الجديد لشركة OKX US، عن ذلك في 16 أبريل.

وبحسب روبرت، فإن OKX تطلق نسخة أمريكية من بورصة العملات المشفرة المركزية الخاصة بالشركة، بالإضافة إلى طرح محفظة جديدة لمستخدميها في البلاد.

يتضمن توسع شركة OKX مقرًا محليًا يقع في سان خوسيه، كاليفورنيا.

“يسعدني اليوم أن أعلن عن إطلاق بورصة OKX المركزية للعملات المشفرة ومحفظة OKX في الولايات المتحدة، إلى جانب إنشاء مقرنا الإقليمي في سان خوسيه، كاليفورنيا.

وقال روبرت في منشور على مدونته: “أصبح لدى العملاء الأمريكيين الآن إمكانية الوصول إلى منصتنا عالية الأداء، وسنقوم بطرح ميزات جديدة على مدار العام كجزء من رؤيتنا لبناء تطبيق Super App للعملات المشفرة”.

ستنقل البورصة عملاء OKCoin الحاليين إلى منصة OKX، بينما سينضم العملاء الجدد في عملية طرح تدريجي. وتخطط OKX لإكمال عملية الطرح على الصعيد الوطني بنهاية العام.

لطالما كانت OKX رائدة عالميًا في تكنولوجيا سلاسل التوريد، والآن نُقدّم خبرتنا إلى أكبر سوق مالي عالمي. يُمكن للعملاء الأمريكيين شراء وبيع وتحويل أفضل العملات المشفرة مثل بيتكوين، وإيثريوم، وUSDT، وUSDC، مع ربط التمويل التقليدي بالعملات المشفرة من خلال تكامل سلس للحسابات المصرفية المحلية، كما أضاف الرئيس التنفيذي الأمريكي الجديد للبورصة.

الامتثال التنظيمي

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يأتي إعلان إعادة إطلاق OKX لعملياتها في الولايات المتحدة بعد شهرين فقط من توصل الشركة إلى تسوية مع وزارة العدل. في فبراير 2025، أعلنت وزارة العدل أن البورصة وافقت على غرامة قدرها 500 مليون دولار بعد اتهامات بالعمل بشكل غير قانوني في الولايات المتحدة.

وفقًا للادعاء العام، عرضت OKX خدماتها لعملاء أمريكيين رغم عدم تسجيل منصتها الدولية. وباستثناء إدارتها كيانًا غير مسجل، يُزعم أن البورصة لم تخضع لفحوصات مكافحة غسل الأموال اللازمة.

صرح روبرت بأن الشركة تتبنى نهجًا مسؤولًا تجاه توسعها في الولايات المتحدة. وهذه الخطوة تتماشى مع اتفاقيات التسوية المتعلقة بإجراءات العناية الواجبة، ومعرفة العميل (KYC)، ومكافحة غسل الأموال (AML).

إن دخولنا إلى أمريكا يتجاوز مجرد توسع في السوق، بل هو التزامٌ بالنمو المسؤول. ومع تطور اللوائح التنظيمية، تتعاون OKX بشكل وثيق مع الجهات التنظيمية وصانعي السياسات في الولايات المتحدة لضمان عملنا بشفافية وامتثال”.

أصبحت الولايات المتحدة أكثر ميلاً للعملات المشفرة منذ تولي الرئيس دونالد ترامب منصبه لولاية ثانية. وتتطلع الجهات التنظيمية إلى وضوح اللوائح التنظيمية للقطاع، بما في ذلك هيئة الأوراق المالية والبورصات التي تُجري جلسات نقاش ضمن فريق عمل جديد معني بالعملات المشفرة.