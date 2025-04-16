لماذا يتحول المحللون إلى التفاؤل بشأن شركة نورثروب جرومان؟

مع بدء إدارة ترامب في إعادة تشكيل أولويات الإنفاق الدفاعي في الولايات المتحدة، يسعى المستثمرون إلى الحصول على وضوح بشأن كيفية أداء المتعاقدين في ظل حقبة تتسم بالتدقيق المتزايد والتخفيضات المحتملة.

ولكن في خضم هذا الغموض، تبرز شركة نورثروب جرومان باعتبارها الرهان المفضل للتعرض الدفاعي على المدى الطويل، وذلك بفضل توافقها مع الاحتياجات العسكرية الدائمة وبرامج الأسلحة الواعدة.

وفي يوم الثلاثاء، رفعت المحللة كريستين ليواج من مورجان ستانلي موقفها بشأن قطاع الدفاع بشكل عام من “متوافق” إلى “جذاب”، مؤكدة أن المخاوف من التخفيضات الشاملة ربما تكون مبالغ فيها.

وأشارت إلى أنه حتى مع إنشاء وزارة كفاءة الحكومة (DOGE) – بقيادة إيلون ماسك والمكلفة بالقضاء على الهدر – فمن المتوقع أن يستمر الإنفاق الدفاعي الأساسي في الارتفاع.

وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن ينمو الطلب الأوروبي على أنظمة الأسلحة الأميركية مع قيام دول حلف شمال الأطلسي بزيادة ميزانياتها استجابة للتحديات الأمنية العالمية.

أبقت ليواج على تصنيفها للشراء على سهم نورثروب جرومان ورفعت سعرها المستهدف إلى 625 دولارًا من 580 دولارًا، ووصفته بأنه اختيارها الأول.

وبحسب تحليلها، فإن محفظة الشركة الواسعة النطاق، والتي تشمل أنظمة غير مأهولة، وطائرات مقاتلة، وصواريخ، وأصول فضائية، تتمتع بموقع فريد للاستفادة من اتجاهات الدفاع الأمريكية والدولية.

وارتفعت أسهم الشركة الدفاعية الكبرى بنحو 13% منذ بداية العام.

جولدمان ساكس تقوم أيضًا بتحديث مركز عمليات الشبكة، وتسلط الضوء على برامج التخفي

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وقد لفتت دعوة شركة نورثروب جرومان انتباه شركات أخرى في وول ستريت أيضًا.

وفي يوم الجمعة الماضي، رفع المحلل نوح بوبوناك من جولدمان ساكس توصيته للسهم من بيع إلى محايد، مع رفع السعر المستهدف إلى 521 دولارا من 424 دولارا.

وأشار على وجه التحديد إلى قاذفة الشبح B-21 Raider ونظام الإنذار المبكر من الصواريخ Sentinel كمنصات ذات إمكانات كبيرة لسنوات قادمة.

وكتب بوبوناك: “تملك شركة النفط الوطنية الطائرتين B-21 وSentinel، اللتين لا تزالان في مرحلة مبكرة نسبيًا من دورة حياتهما الإجمالية، ومن المفترض أن تقودا النمو على المدى الطويل”.

وفي حين أقر جولدمان ساكس ببعض المخاطر المرتبطة بضغوط التكلفة والهامش في هذه البرامج، أشار التقرير إلى أن تقييم قسط نورثروب – وهو الأعلى حاليا بين شركات الدفاع الأميركية الكبرى – يعكس الثقة في الأداء المستدام للشركة ورؤية الأرباح.

تم تخفيض تصنيف جنرال ديناميكس

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وتبدو التوقعات أقل إيجابية بالنسبة لشركات الدفاع الأخرى مثل جنرال ديناميكس.

قامت شركة Liwag بتخفيض تصنيف السهم من شراء إلى الاحتفاظ وخفضت سعر الهدف من 315 دولارًا إلى 305 دولارًا.

وأشارت إلى التعرض لطائرات رجال الأعمال – وهو قطاع معرض للتعريفات الجمركية وضعف الطلب خلال فترات الركود الاقتصادي – كسبب رئيسي للقلق.

وبحسب بيانات FactSet، فإن 57% من المحللين الذين يغطون شركة نورثروب جرومان يصنفونها على أنها شراء، مقارنة بنحو 46% فقط لشركة جنرال ديناميكس.

ويبلغ متوسط السعر المستهدف لشركة نورثروب 555 دولارا أمريكيا، وهو ما يشير إلى أن معنويات المستثمرين تظل في صالحها بقوة مع تحول أولويات الدفاع العالمية.