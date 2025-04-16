تزايد التفاؤل بشأن صندوق XRP المتداول في البورصة مع توقف شركة Ripple وهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية عن الدعوى القضائية لإجراء محادثات تسوية
- XRP brief no longer required following joint filing.
- Legal expert predicts 90% chance of settlement.
- XRP ETF filings may gain momentum if case resolves.
وافقت شركة Ripple Labs وهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) على تعليق استئنافهما القانوني في قضية XRP طويلة الأمد، مما يشير إلى نهاية محتملة لواحدة من أبرز معارك المحكمة في صناعة العملات المشفرة.
تم الكشف عن هذه الخطوة في ملف مشترك بتاريخ 10 أبريل، أشار إلى أن كلا الطرفين يعتزمان توفير الوقت والموارد عند بدء مفاوضات التسوية. ولن يُطلب من ريبل بعد الآن تقديم مذكرتها التي كان من المقرر تقديمها في 16 أبريل.
يأتي هذا التطور عقب تأكيد مجلس الشيوخ تعيين بول أتكينز رئيسًا جديدًا لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية في 9 أبريل. ويرى مراقبو السوق أن توقيت هذا التغيير القيادي، إلى جانب التوقف المفاجئ في التقاضي، قد يُشير إلى تحول في النهج التنظيمي.
مع قيام المستثمرين بتقييم النتائج المحتملة، تتزايد التكهنات حول صندوق التداول في البورصة (ETF) الخاص بـ XRP.
تزايد نشاط الحيتانCopy link to section
أثار نشاط الحيتان غير المعتاد المزيد من التساؤلات حول ما إذا كان هناك تمركز داخلي جارٍ. لاحظ محلل العملات المشفرة جون سكوير تحويلات كبيرة في محافظ المؤسسات وحركة غير طبيعية على سلسلة XRP في الأيام الأخيرة.
إن الطلب المشترك المقدم من ريبل وهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) لإيقاف إجراءات الاستئناف ليس خطوة قانونية روتينية. إنها خطوة مدروسة، وعندما تُضاف إلى نشاط غير اعتيادي للحيتان وتجدد تحركات المحافظ المؤسسية، فإنها تُشير إلى مفاوضات رفيعة المستوى تجري خلف أبواب مغلقة.
ووصف التوقف القانوني بأنه أكثر من مجرد خطوة إجرائية، ووصفه بأنه خطوة مدروسة من المرجح أنها نابعة من مفاوضات خلف الأبواب المغلقة.
في سلسلة X مفصلة، اقترح Squire أنه عندما تعيد المحافظ الكبرى تموضع نفسها قبل معلم قانوني، فإن ذلك غالبًا ما يعكس توقعات بنتيجة إيجابية.
جادل بأنه في حال التوصل إلى تسوية بحلول 16 أبريل، فقد يُمثل ذلك نقطة تحول رئيسية، ليس فقط لشركة ريبل، بل أيضًا لتنظيم العملات المشفرة على نطاق أوسع. توجد بالفعل عدة طلبات لصناديق الاستثمار المتداولة XRP، ويمكن أن يُسهم التوصل إلى حل في دفعها قدمًا.
الاحتمالات القانونية تصب في صالح التسويةCopy link to section
قدّم المحلل القانوني فريد ريسبولي رأيه بتوقع حدوث تطور هام قبل 16 أبريل. وأشار إلى احتمالية 10% فقط لقيام شركة ريبل بتقديم استئناف، مقابل احتمال 90% للتوصل إلى تسوية أو سحب القضية.
فيما يتعلق بقضية هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ضد ريبل، من المتوقع صدور قرار في أو قبل يوم الأربعاء المقبل، 16 أبريل، وهو الموعد النهائي لتقديم مذكرة الاستئناف الخاصة بشركة @ripple . لا يمكن لشركة ريبل الحصول على تمديد، وعليها إما تقديمها (10%) أو إصدار إشعار تسوية/سحب (90%).
واستشهد ريسبولي بالقيود الإجرائية، مشيرا إلى أن شركة ريبل لا تستطيع تأخير خطوتها التالية إلى المحكمة، مما يجعل نافذة القرار النهائي ضيقة.
وكان الرئيس التنفيذي لشركة ريبل براد جارلينجهاوس قد أشار في وقت سابق في شهر مارس/آذار إلى أن القضية قريبة من الحل.
يُعزز التوقف الأخير هذا التقييم. يقول بعض الخبراء القانونيين إن تعيين أتكينز قد يدفع هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية إلى إسقاط القضية أو السعي لتطبيق إجراءات أقل صرامة، لا سيما مع وضع تصنيف XRP تحت التدقيق.
يتزايد زخم الصناديق المتداولة في البورصةCopy link to section
مع اقتراب نهاية حالة عدم اليقين القانوني، يتجه اهتمام الصناعة نحو سوق صناديق الاستثمار المتداولة. لا تزال عملة XRP من أكثر العملات البديلة تداولًا، وإذا ما أُزيل الغموض التنظيمي، فقد يُنعش مديرو الأصول جهود صناديق الاستثمار المتداولة المتعثرة.
وارتفعت شهية المؤسسات لمثل هذه المنتجات بعد الموافقة على صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين في وقت سابق من هذا العام.
على الرغم من أن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) لم تُعلّق علنًا بعد على طلبات صناديق XRP المتداولة في البورصة، إلا أن التفاؤل يتزايد. وقد أدى تضافر التهدئة القانونية، وتغيير القيادة، والحركة على سلاسل التداول إلى جعل يوم 16 أبريل موعدًا رئيسيًا.
قد يمثل التسوية نهاية نزاع دام لسنوات ويفتح الباب أمام تبني مؤسسي أوسع لـ XRP.
تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.