وافقت شركة Ripple Labs وهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) على تعليق استئنافهما القانوني في قضية XRP طويلة الأمد، مما يشير إلى نهاية محتملة لواحدة من أبرز معارك المحكمة في صناعة العملات المشفرة.

تم الكشف عن هذه الخطوة في ملف مشترك بتاريخ 10 أبريل، أشار إلى أن كلا الطرفين يعتزمان توفير الوقت والموارد عند بدء مفاوضات التسوية. ولن يُطلب من ريبل بعد الآن تقديم مذكرتها التي كان من المقرر تقديمها في 16 أبريل.

يأتي هذا التطور عقب تأكيد مجلس الشيوخ تعيين بول أتكينز رئيسًا جديدًا لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية في 9 أبريل. ويرى مراقبو السوق أن توقيت هذا التغيير القيادي، إلى جانب التوقف المفاجئ في التقاضي، قد يُشير إلى تحول في النهج التنظيمي.

مع قيام المستثمرين بتقييم النتائج المحتملة، تتزايد التكهنات حول صندوق التداول في البورصة (ETF) الخاص بـ XRP.

تزايد نشاط الحيتان

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أثار نشاط الحيتان غير المعتاد المزيد من التساؤلات حول ما إذا كان هناك تمركز داخلي جارٍ. لاحظ محلل العملات المشفرة جون سكوير تحويلات كبيرة في محافظ المؤسسات وحركة غير طبيعية على سلسلة XRP في الأيام الأخيرة.

ووصف التوقف القانوني بأنه أكثر من مجرد خطوة إجرائية، ووصفه بأنه خطوة مدروسة من المرجح أنها نابعة من مفاوضات خلف الأبواب المغلقة.

في سلسلة X مفصلة، اقترح Squire أنه عندما تعيد المحافظ الكبرى تموضع نفسها قبل معلم قانوني، فإن ذلك غالبًا ما يعكس توقعات بنتيجة إيجابية.

جادل بأنه في حال التوصل إلى تسوية بحلول 16 أبريل، فقد يُمثل ذلك نقطة تحول رئيسية، ليس فقط لشركة ريبل، بل أيضًا لتنظيم العملات المشفرة على نطاق أوسع. توجد بالفعل عدة طلبات لصناديق الاستثمار المتداولة XRP، ويمكن أن يُسهم التوصل إلى حل في دفعها قدمًا.

الاحتمالات القانونية تصب في صالح التسوية

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قدّم المحلل القانوني فريد ريسبولي رأيه بتوقع حدوث تطور هام قبل 16 أبريل. وأشار إلى احتمالية 10% فقط لقيام شركة ريبل بتقديم استئناف، مقابل احتمال 90% للتوصل إلى تسوية أو سحب القضية.

واستشهد ريسبولي بالقيود الإجرائية، مشيرا إلى أن شركة ريبل لا تستطيع تأخير خطوتها التالية إلى المحكمة، مما يجعل نافذة القرار النهائي ضيقة.

وكان الرئيس التنفيذي لشركة ريبل براد جارلينجهاوس قد أشار في وقت سابق في شهر مارس/آذار إلى أن القضية قريبة من الحل.

يُعزز التوقف الأخير هذا التقييم. يقول بعض الخبراء القانونيين إن تعيين أتكينز قد يدفع هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية إلى إسقاط القضية أو السعي لتطبيق إجراءات أقل صرامة، لا سيما مع وضع تصنيف XRP تحت التدقيق.

يتزايد زخم الصناديق المتداولة في البورصة

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مع اقتراب نهاية حالة عدم اليقين القانوني، يتجه اهتمام الصناعة نحو سوق صناديق الاستثمار المتداولة. لا تزال عملة XRP من أكثر العملات البديلة تداولًا، وإذا ما أُزيل الغموض التنظيمي، فقد يُنعش مديرو الأصول جهود صناديق الاستثمار المتداولة المتعثرة.

وارتفعت شهية المؤسسات لمثل هذه المنتجات بعد الموافقة على صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين في وقت سابق من هذا العام.

على الرغم من أن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) لم تُعلّق علنًا بعد على طلبات صناديق XRP المتداولة في البورصة، إلا أن التفاؤل يتزايد. وقد أدى تضافر التهدئة القانونية، وتغيير القيادة، والحركة على سلاسل التداول إلى جعل يوم 16 أبريل موعدًا رئيسيًا.

قد يمثل التسوية نهاية نزاع دام لسنوات ويفتح الباب أمام تبني مؤسسي أوسع لـ XRP.