انخفضت أسهم شركة Wipro Ltd بنحو 6.3% يوم الخميس بعد أن أصدرت شركة خدمات تكنولوجيا المعلومات توقعات مخيبة للآمال للإيرادات للربع المنتهي في يونيو، مما أثار المخاوف من انخفاض للعام الثالث على التوالي وسط تخفيضات الإنفاق التكنولوجي العالمية المستمرة.

قالت رابع أكبر شركة مصدرة لتكنولوجيا المعلومات في الهند يوم الأربعاء إنها تتوقع انخفاض الإيرادات في الفترة من أبريل إلى يونيو بنسبة تتراوح بين 1.5٪ و 3.5٪ على التوالي، مع تحذير الرئيس التنفيذي الجديد سريني باليا من أن “عدم اليقين زاد بشكل كبير” مع دخول السنة المالية الجديدة.

وقال المحللون إن هذه التوجيهات تمثل بداية مثيرة للقلق للعام المالي 2026 وتشير إلى استمرار الرياح المعاكسة على الرغم من تغيير القيادة.

يرث باليا، الذي تولى منصبه في أبريل 2024 بعد الخروج المفاجئ لتييري ديلابورت، شركة تعاني من سلسلة من الأرباع الضعيفة، والصفقات الكبيرة المتوقفة، واستنزاف المواهب، وتآكل حصة السوق.

انخفضت أسهم شركة ويبرو بنسبة 5% اعتبارًا من الساعة 11:51 صباحًا بتوقيت الهند القياسي يوم الخميس، مما أدى إلى تمديد انخفاضها منذ بداية العام إلى 22.4%.

وفي حين أن هذا أفضل بشكل طفيف من انخفاض مؤشر Nifty IT الأوسع نطاقاً بنسبة 24.8%، فإنه يؤكد على تشكك المستثمرين المتزايد بشأن آفاق الشركة.

محللون يحذرون من انكماش الإيرادات للعام الثالث

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وسارعت شركات الوساطة إلى الإشارة إلى أن توجيهات ويپرو للربع الأول من الممكن أن تحبط أي آمال مبكرة في التعافي.

وقال محللون في شركة فيليب كابيتال في مذكرة “إن التوجيهات الخاصة بالربع الأول تمهد الطريق لعام آخر مليء بالتحديات بعد عامين من انخفاض الإيرادات”.

قامت العديد من الشركات – بما في ذلك نومورا، ونوفاما، وإيمكاي، وآي سي آي سي آي للأوراق المالية – بخفض تقديرات أرباحها للسنة المالية 26 والسنة المالية 27، مشيرة إلى عدم اليقين الاقتصادي الكلي المرتفع، وتباطؤ الإنفاق على مشاريع التحول، والتأثير المستمر للتوترات الجيوسياسية والتعريفات الجمركية، وخاصة في الأسواق الرئيسية مثل الولايات المتحدة.

خفضت شركة نومورا تقديراتها لأرباح السهم للسنة المالية 26 بنسبة تتراوح بين 2% و4% وقامت بمراجعة السعر المستهدف إلى 280 روبية من 300 روبية.

أبقت الشركة على تصنيف الشراء، مشيرة إلى سياسات العوائد المحسنة للمساهمين، لكنها حذرت من أن توقعات أرباحها تظل أقل بنسبة 8-9% عن متوسط توقعات بلومبرج.

قامت Nuvama بتخفيض تصنيف السهم إلى Hold وخفضت سعرها المستهدف إلى 260 روبية، مشيرة إلى أن التوجيه الضعيف لشركة Wipro في الربع الأول يعرض أطروحة التحول للخطر.

قامت شركة الوساطة بخفض تقديراتها لأرباح السهم للسنة المالية 26/27 بنسبة تصل إلى 3.7%.

التوقعات الخافتة تؤدي إلى تخفيضات واسعة النطاق للتصنيفات الائتمانية

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وبحسب بيانات بورصة لندن، خفض تسعة على الأقل من بين 39 محللا يغطون السهم تصنيفاتهم، في حين خفض 20 آخرون أهداف أسعارهم.

ويظل متوسط تقييم المحللين للسهم عند “الاحتفاظ”، لكن متوسط سعر الهدف انخفض بنحو 14% إلى 250 روبية خلال الشهر الماضي.

قالت شركة إمكاي جلوبال إن توقعات الشركة للربع الأول تأخذ في الاعتبار كل من التعافي المحتمل للطلب ومزيد من الضعف.

حافظت الشركة على تصنيف “خفض” مع هدف 260 روبية، مما يسلط الضوء على انخفاض الرؤية على المدى القريب على الرغم من وجود خط أنابيب قوي للصفقات.

وصفت شركة ICICI Securities أداء الربع الثالث من العام بأنه “مزرٍ”، مشيرة إلى ضعف الإيرادات والمخاوف الاقتصادية الكلية – وخاصة في القطاعات ذات الاستهلاك الكبير مثل السيارات والتصنيع.

وقالت الشركة إن النقطة المضيئة الوحيدة كانت القيمة الإجمالية للعقد من الفوز بصفقات كبيرة، لكنها أضافت أن التحدي الرئيسي الذي تواجهه ويبرو يكمن في ترجمة الطلبات إلى إيرادات واستقرار عملياتها الأوروبية.

تظل شركات الوساطة حذرة في ظل عدم تمكنها من تحقيق محفزات النمو

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خفضت شركة موتيلال أوسوال للخدمات المالية (MOFSL) تقديراتها لأرباح السهم للسنة المالية 26/27 بنحو 4%، متوقعة انخفاض الإيرادات بنسبة 1.9% على أساس سنوي بالعملة الثابتة.

أبقت شركة الوساطة على تصنيف البيع بسعر مستهدف قدره 215 روبية، مما يعني تقييمًا يبلغ 17 ضعف أرباح السنة المالية 27.

على الرغم من أن بعض شركات الوساطة تشير إلى إيجابيات مثل تحسين سياسات تخصيص رأس المال وعائد أرباح متوقع بنسبة 4٪ في السنة المالية 2027، فإن الإجماع يشير إلى أن التوقعات على المدى القريب تظل قاتمة مع وجود القليل من الأسباب التي قد تؤدي إلى إعادة تقييم السهم.