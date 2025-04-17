Oil prices set for biggest weekly gain since January: what’s driving the rally?

شركة بتروبراس البرازيلية تخفض أسعار الديزل استجابة لانخفاض أسعار النفط الخام

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Written on Apr 17, 2025
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  • Petrobras will reduce diesel prices by 0.12 real per liter starting Friday, responding to market changes.
  • The price cut reflects falling Brent crude oil prices and exchange rate fluctuations.
  • Experts consider the move conservative, suggesting Petrobras could have cut up to 0.30 real.

أعلنت شركة بتروبراس، عملاق النفط البرازيلي المملوكة للدولة، أن سعر الديزل المباع للموزعين سينخفض بمعدل 0.12 ريال برازيلي (0.0205 دولار) للتر بدءا من الجمعة.

وبحسب رويترز، تأتي هذه الخطوة في أعقاب الانخفاضات الأخيرة في أسعار النفط العالمية، وتأتي بعد أسبوعين فقط من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية على عدة دول في الثاني من أبريل/نيسان، مما تسبب في مزيد من عدم اليقين في أسواق الطاقة العالمية.

وتمثل هذه الخطوة أحدث تغيير في التسعير لشركة بتروبراس في إطار سعي الشركة إلى تحقيق التوازن بين ديناميكيات السوق الداخلية والاتجاهات الاقتصادية العالمية.

وقالت الشركة إن انخفاض أسعار خام برنت وتقلبات أسعار الصرف أثرت على توقيت ومدى الخفض.

الحركة التي يقودها السوق

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وأوضح فرناندو ميلجاريجو المدير المالي لشركة بتروبراس القرار لرويترز، مؤكدا التزام الشركة بالتسعير القائم على البيانات.

صرح ميلجاريجو قائلاً: “لدينا تحليل أساسي للأسعار. وفي إطار هذا التحليل، نفهم أن التعديل كان مناسبًا في تلك اللحظة، ويعود ذلك أساسًا إلى حركة خام برنت”.

انخفض سعر خام برنت، وهو المعيار العالمي للنفط، في الأسابيع الأخيرة مع قيام الأسواق المالية بتقييم التأثير المحتمل للرسوم الجمركية الأميركية الوشيكة.

اضطرت شركة بتروبراس إلى إعادة النظر في سياسة تسعير الديزل نتيجة لانخفاض الأسعار وتقلبات العملة في البرازيل.

قطع محافظ

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ورغم أن هذا الانخفاض يوفر بعض الراحة لموزعي الوقود ــ وربما للمستهلكين أيضا ــ فإنه لم يكن كبيرا كما توقع بعض الخبراء.

وقال إدواردو أوليفيرا دي ميلو، الشريك الإداري لشركة رايون كونسلتوريا، إن شركته تتوقع انخفاضًا محتملًا يصل إلى 0.30 ريال برازيلي للتر بناءً على ظروف السوق.

قال أوليفيرا دي ميلو: “اختارت بتروبراس نهجًا حذرًا. فمن المرجح أنها تراقب استمرار التقلبات، وتسعى إلى تجنب التقلبات الكبيرة التي قد تؤثر سلبًا على أدائها المالي أو تقوض استقرار الأسعار في المستقبل”.

السياق السياسي والسياسي

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وثارت تكهنات بشأن خفض أسعار الديزل بعد وقت قصير من الإعلان عن التعريفة الجمركية في أوائل أبريل/نيسان.

وذكرت تقارير أن وزير المناجم والطاقة البرازيلي ألكسندر سيلفيرا أثار المشكلة مع الرئيسة التنفيذية لشركة بتروبراس ماجدة شامبريارد في الأيام الأخيرة.

على مدى السنوات الأخيرة، أبدت الحكومة اهتماما نشطا بمسألة تسعير الوقود، خاصة بالنظر إلى تأثير تكاليف النقل المرتفعة على التضخم ومواقف الجمهور.

وفي حين أصرت شركة بتروبراس على الحفاظ على استقلالية التسعير، فإنها تتعرض باستمرار لضغوط للامتثال للمصالح الوطنية الأكبر.

التأثير والتوقعات

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سيدخل خفض أسعار الديزل حيز التنفيذ يوم الجمعة وسيتم مراقبته عن كثب من قبل شركات النقل وموزعي الوقود والهيئات التنظيمية الحكومية.

ورغم أن هذا التخفيض قد يوفر راحة على المدى القصير، فإنه يشير إلى نية بتروبراس المضي قدما بحذر في مواجهة الظروف الاقتصادية العالمية غير المؤكدة.

ويبدو أن شركة بتروبراس ملتزمة بإيجاد التوازن بين المحافظة المالية والاستجابة للسوق.

وتعني منهجية التسعير التي تتبعها الشركة، والتي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالمعايير الدولية مثل خام برنت، أن التغيرات المستقبلية – صعوداً أو هبوطاً – من المرجح أن تتبع الاتجاه العام لسوق النفط العالمية.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.

عالم

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