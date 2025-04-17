واجهت سلسلة Ethereum Layer 2 (L2) التابعة لشركة Coinbase، Base، انتقادات بسبب مبادرتها الخاصة برمز المحتوى بعد ضخ وإلقاء أول رمز ERC-20 المحول تلقائيًا على Zora.

في 16 أبريل، تم تحويل منشور Base البسيط “Base is for everyone” على Zora تلقائيًا إلى رمز ERC‑20.

في غضون دقائق، دفع الحماس المضاربي القيمة السوقية للرمز إلى أكثر من 17 مليون دولار، فقط لكي ينهار بنسبة 95٪ تقريبًا، مما أدى إلى محو أكثر من 15 مليون دولار من قيمته في فخ السيولة الكلاسيكي.

في الساعات التي أعقبت الانهيار، أظهر الرمز المميز انتعاشًا ملحوظًا، حيث ارتفع فوق 0.021 دولار قبل أن يتراجع قليلاً إلى حوالي 0.011 دولار مقابل Wrapped Ethereum (WETH) في وقت الصحافة على Uniswap.

وقد أثار الهبوط السريع انتقادات لاذعة، وخاصة على X، حيث اتهم المستخدمون Base والشركة الأم Coinbase بالترويج بشكل غير مسؤول لما اعتبره الكثيرون مخطط ضخ وإغراق.

حجم الروبوتات المعنية

Copy link to section

كشف تحليل على السلسلة أجرته Lookonchain أن ثلاث محافظ جمعت مراكز كبيرة قبل المنشور الرسمي لـ Base ثم قامت ببيعها بعد فترة وجيزة، مما أدى إلى الاستيلاء على ما يقرب من 666000 دولار من الأرباح.

بالإضافة إلى ذلك، كشفت بيانات من DEXScreener أن روبوتات الحجم ساهمت في الارتفاع الصاروخي للرمز والهبوط السريع بنفس القدر، مما أدى إلى تكثيف الخسائر للمستثمرين الأفراد غير الحذرين.

القاعدة تنفي انتمائها إلى memecoin

Copy link to section

أصدرت Base بيانًا يوضح أنها لم تنشئ الرمز المميز أو تؤيده بشكل مباشر، مشيرة إلى أنه تم سكه تلقائيًا بواسطة بروتوكول Zora وتنصلت صراحةً من أي انتماء رسمي.

حذرت صفحة رمز Zora نفسها المشترين من أن الرمز يحمل مخاطر عالية للخسارة وكان مخصصًا فقط للتجريب الإبداعي وليس لعوائد الاستثمار.

وعلى الرغم من هذه التنصلات، أبدى العديد من أعضاء المجتمع أسفهم لأن المنشورات العامة لـ Base تفتقر إلى التواصل المسبق الكافي لحماية المتداولين من التقلبات الشديدة.

وانتقد الرئيس التنفيذي لشركة AP Collective، أبيشيك باوا، عملية الطرح ووصفها بأنها “كارثية”، بحجة أن عدم التوافق بين الابتكار والتنفيذ المسؤول يقوض الثقة في تجارب المحتوى على السلسلة.

أعرب ألون، المؤسس المشارك لـ Pump.fun، عن مخاوفه من أن تحويل المنشورات الاجتماعية إلى رموز دون وجود حواجز واضحة قد يسبب ضررًا حقيقيًا ويؤدي إلى تآكل الثقة في نماذج Contentcoin الناشئة.

ومع ذلك، دافع جيسي بولاك، أحد المبدعين في Base، عن المبادرة باعتبارها خطوة ضرورية نحو تطبيع إنشاء المحتوى على السلسلة، وشبه الرموز بالمحتوى الذي تمثله في نموذج تسويقي جديد.

وأكد بولاك أن Base يمكن أن تحتفظ بـ 10 ملايين من المليار رمز كمكافآت للمبدعين، لكنه تعهد بعدم بيعها أبدًا، مع تخصيص الرسوم المولدة لمنح المطورين.

وفي أعقاب الحادث، أعلنت Base عن إصدار ثانٍ، “لقد صممنا ملصق FarCon الخاص بنا على zora”، قبل المضي قدمًا في إصدار ثالث ، مما يؤكد التزامها برؤية contentcoin.

ولكن المتشككين ما زالوا غير مقتنعين، مشيرين إلى أن الحداثة وحدها لا تكفي لتبرير تعريض المشاركين لتقلبات السوق غير المنضبطة.

أثارت هذه الحلقة محادثات أوسع نطاقًا حول المسؤوليات التي تتحملها مشاريع Web3 المؤثرة عند تجربة الابتكارات القائمة على الرموز.

يُظهر تحليل المشاعر على وسائل التواصل الاجتماعي نبرة سائدة من الإحباط، حيث يطالب العديد من المستخدمين بوضع إخلاءات مسؤولية موحدة وتنبيهات بالمخاطر في الوقت الفعلي.

اقترح بعض المؤثرين المخضرمين في مجال العملات المشفرة إنشاء إرشادات صناعية لإسقاطات Contentcoin، ودعوا إلى الشفافية في توزيع الرموز والتحكم في المالك.

وفي الوقت نفسه، تواصل Base تحديث مجتمعها عبر X threads، ومشاركة الدروس المستفادة والمقاييس التشغيلية من التجربة.

أكد فريق Base أن رمزية المحتوى على السلسلة هي لعبة طويلة الأمد تهدف إلى تعزيز المشاركة العميقة وإمكانيات الإيرادات للمبدعين.

لكن المنتقدين يصرون على أن التجارب يجب أن يتم تنظيمها لتقليل الجانب السلبي للمشاركين من تجار التجزئة، أو المخاطرة بتنفير الجمهور الذي تسعى هذه التجارب إلى إشراكه.

ومع استقرار الأمور، تظل تجربة Base بمثابة قصة تحذيرية حول مدى السرعة التي يمكن بها للرموز الناشئة أن تبهر ثم تدمر المتداولين دون إشراف مناسب.

يزعم المؤيدون أن كل تجربة عامة تولد بيانات لا تقدر بثمن من شأنها أن تعمل على تحسين مستقبل تحقيق الدخل من المحتوى على السلسلة.

ومع ذلك، يتعين على Base الموازنة بين طموحاتها الرائدة والضرورة المتمثلة في إظهار الإدارة المسؤولة للتجارب القائمة على الرموز.

في الأسابيع المقبلة، قد تقترح هيئات الصناعة أفضل الممارسات الطوعية للتجارب الرمزية على السلسلة لحماية الابتكار ومصالح المستثمرين.