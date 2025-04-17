أسعار العملات المشفرة اليوم: BTC عالقة عند أقل من 85 ألف دولار، وXRP تنخفض بنسبة 1.4%

ظل سوق العملات المشفرة هادئًا يوم الخميس.

ظل سعر البيتكوين عالقًا عند مستوى 85 ألف دولار، في حين أظهرت العملات الرئيسية الأخرى مثل XRP وETH حركة صامتة.

بلغت القيمة السوقية للعملات المشفرة العالمية 2.66 تريليون دولار، بانخفاض 0.29% خلال الـ24 ساعة الماضية.

بلغ إجمالي حجم السوق في نفس الفترة 71.13 مليار دولار، بانخفاض قدره 1.24%.

تظل معنويات السوق الأوسع حذرة في ظل حالة عدم اليقين المستمرة بشأن مشهد التعريفات الجمركية.

ويظل المستثمرون حذرين بشأن مدى وتوقيت التدابير التجارية الجديدة المحتملة.

تراجع أداء العملات المشفرة في الربع الأول

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يُظهر تقرير صناعة العملات المشفرة للربع الأول من CoinGecko أن القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة انخفضت بنسبة 18.6% في الربع الأول، مما أدى إلى محو 633.5 مليار دولار بعد أن بلغت ذروتها في 18 يناير، قبل وقت قصير من تنصيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقد قابل هذا الانخفاض انخفاض بنسبة 27.3% على أساس ربع سنوي في متوسط أحجام التداول اليومية.

خلال الفترة ذاتها، انخفضت قيمة البيتكوين بنسبة 11.8%، على الرغم من ارتفاع هيمنتها على السوق.

سجل الأصل أداءً أضعف من أداء الذهب وسندات الخزانة الأميركية خلال الربع.

سعر البيتكوين (BTC) اليوم

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تم تداول البيتكوين عند 84,688.03 دولارًا، بزيادة متواضعة بلغت 0.39% في الساعات الـ24 الماضية.

تراوح نطاق تداول العملة المعدنية على مدار 24 ساعة بين 83,314 دولارًا و85,428.28 دولارًا.

بلغت نسبة هيمنة البيتكوين على السوق 63.11%، بانخفاض 0.05% عن اليوم السابق.

جاء الركود الأخير لعملة البيتكوين بالتزامن مع تدفقات خارجية بقيمة 171 مليون دولار من صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين يوم الأربعاء.

وبحسب بيانات من شركة Farside، أوقفت عمليات البيع بداية إيجابية للأسبوع، عندما أضافت صناديق الاستثمار المتداولة 1.5 مليون دولار يوم الاثنين و76.4 مليون دولار يوم الثلاثاء.

تاريخيًا، كانت تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة خلال ارتفاعات الأسعار تسبق في كثير من الأحيان الانخفاضات الكبيرة في سعر البيتكوين.

سعر الإيثريوم (ETH) اليوم

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انخفض سعر الإيثريوم بنحو 0.5% ليتداول عند 1,587.21 دولارًا

بلغ أدنى وأعلى سعر خلال اليوم 1,540.03 دولارًا و1,609.55 دولارًا على التوالي.

شهدت صناديق المؤشرات المتداولة في البورصة (ETFs) الخاصة بعملة الأثير الفورية تدفقات خارجية بقيمة 12 مليون دولار أمس، مسجلة سبعة أيام متتالية من التدفقات السلبية.

سعر XRP وSOL اليوم

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انخفض سعر XRP بنسبة 1.4%، ليتداول عند 2.07 دولار بعد أن وصل إلى أدنى مستوى له خلال اليوم عند 2.06 دولار وأعلى مستوى عند 2.12 دولار.

خالف سعر سولانا (SOL) اتجاه السوق ليتداول أعلى بنسبة تزيد عن 4% عند 133.72 دولارًا.

برز الرمز باعتباره الرابح الأكبر بين أكبر 10 عملات مشفرة من حيث القيمة السوقية.

أكبر الرابحين والخاسرين في سوق العملات المشفرة

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تصدرت عملة Onyxcoin (XCN) قائمة الرابحين بارتفاع بنسبة 14.02% إلى 0.01914 دولار، تلتها عملة Helium (HNT)، التي ارتفعت بنسبة 9.92% إلى 3.56 دولار.

وارتفع سهم Render (RENDER) بنسبة 7.09% إلى 4.02 دولار، في حين ارتفع سهم Hyperliquid (HYPE) بنسبة 4.93% إلى 16.61 دولار.

انخفض سهم مانترا (OM) بنسبة 19.40% خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليصل إلى 0.6355 دولار أمريكي، بينما انخفض سهم AB (AB) بنسبة 13.54% ليصل إلى 0.01040 دولار أمريكي. وانخفض سهم الحركة (MOVE) بنسبة 8.99%، ليتداول الآن عند 0.2313 دولار أمريكي.

انخفضت عملة Fartcoin (FARTCOIN) بنسبة 7.76% إلى 0.8651 دولار، وخسرت JasmyCoin (JASMY) 5.05%، ويبلغ سعرها الحالي 0.01348 دولار.

وارتفع سهم Walrus (WAL) أيضًا بنسبة 5.81% ليتداول عند 0.4058 دولار.