بدأت أسواق الأسهم الأوروبية يوم الخميس على تراجع، مع وجود شعور بالترقب في الأجواء بينما ينتظر المستثمرون أحدث كلمة من البنك المركزي الأوروبي بشأن أسعار الفائدة.

وفي حين كان المزاج العام في السوق حذرا، فإن بعض التطورات الكبرى في الشركات أثارت تحركات كبيرة في الأسهم الفردية.

انخفض مؤشر ستوكس 600، المؤشر الرئيسي للأسهم الأوروبية، بنحو 0.3% في التعاملات المبكرة، مما يعكس التردد بعد يومين من الأداء القوي. وشهدت معظم القطاعات انخفاضات.

لامسَ مؤشر داكس الألماني منطقة إيجابية عند الافتتاح قبل أن يتراجع قليلاً إلى المنطقة السلبية. ويأتي هذا الترقب والانتظار في الوقت الذي يستعد فيه البنك المركزي الأوروبي لإعلان سياسته في وقت لاحق من يوم الخميس.

التوقعات الغالبة هي أن البنك المركزي سوف يخفض أسعار الفائدة للمرة الثالثة هذا العام، على الأرجح بمقدار ربع نقطة مئوية، مما يخفض سعر فائدة الودائع الرئيسي إلى 2.25%.

وتنبع هذه التخفيضات المتوقعة من المخاوف واسعة النطاق بشأن صحة اقتصاد منطقة اليورو، وخاصة في ضوء التوقعات الغامضة للتجارة العالمية والتعريفات الجمركية.

شركة سيمنز للطاقة تضيء مؤشر داكس

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خالفت شركة سيمنز للطاقة هذا التوجه الخافت بأسلوبٍ مذهل. وارتفعت أسهم شركة تكنولوجيا الطاقة الألمانية ارتفاعًا هائلًا، بنسبة 12% بعد أن قدمت توقعاتٍ أقوى بكثيرٍ للسنة المالية 2025.

وأعلنت الشركة في وقت متأخر من يوم الأربعاء أنها تشهد الآن نموًا في الإيرادات القابلة للمقارنة بنسبة تتراوح بين 13% و15% – وهي قفزة كبيرة من 8% إلى 10% المتوقعة سابقًا.

وحظيت توقعات الأرباح أيضاً بدفعة كبيرة، حيث استقر الهامش قبل البنود الخاصة الآن عند 4% إلى 6% (ارتفاعاً من 3% إلى 5%)، ومن المتوقع أن يصل صافي الدخل إلى “ما يصل إلى” مليار يورو (1.13 مليار دولار)، وهو أفضل كثيراً من “نقطة التعادل” المتوقعة في السابق.

وتدعمت هذه التفاؤلات بالنتائج الفصلية الأولية التي فاقت التوقعات بشكل مريح، حيث أظهرت إيرادات بلغت 9.96 مليار يورو مقابل إجماع بلغ 9.3 مليار، وأرباح بلغت 615 مليون يورو مقابل توقعات ببلوغها 372 مليون يورو.

إنها قصة تحول ملحوظة لشركة عانت بعد الانفصال وسط مشاكل في وحدة الرياح الخاصة بها، لكن أسهمها ارتفعت بقوة حتى عام 2024 على أمل الطلب الهائل على الكهرباء الذي تغذيته ثورة الذكاء الاصطناعي.

تعثرت شركة هيرميس على الرغم من النمو القوي

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وفي الوقت نفسه، في عالم الموضة الراقية، كانت الأمور أقل إيجابية بالنسبة لشركة هيرميس.

وانخفضت أسهم شركة صناعة حقائب بيركين الشهيرة – التي انتزعت مؤخرًا لقب أكبر شركة للسلع الفاخرة في العالم من منافستها LVMH – بنسبة 2.3%.

وجاء هذا الانخفاض رغم إعلان الشركة عن تحقيق نمو محترم في مبيعات الربع الأول.

وارتفعت الإيرادات بنسبة 7% على أساس سنوي (بالعملات الثابتة) إلى 4.1 مليار يورو (4.65 مليار دولار)، مدعومة بنتائج قوية في الأمريكتين (+11%) ومكاسب قوية في جميع أنحاء أوروبا وآسيا.

مع ذلك، جاء هذا الرقم أقل بقليل من المستوى المرتفع الذي حدده المحللون، والذين توقعوا، وفقًا لسيتي، نموًا بنسبة 7.6%. ومع ذلك، وصف محللو سيتي النتائج بأنها “مُرضية”.

في حين حقق قسم السلع الجلدية الحيوي في شركة هيرميس أداءً جيدًا (+10%)، إلا أن الساعات (-10%) والعطور/مستحضرات التجميل (ثابتة) تخلفت في الأداء.

وفي بيانها، أبقت هيرميس على ثقتها، مؤكدة “هدف طموح لنمو الإيرادات بأسعار صرف ثابتة” على الرغم من “عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي والنقدي” العالمي.

ويؤكد رد الفعل الطفيف من جانب السوق التوقعات العالية المحيطة الآن بالشركة الرائدة في مجال السلع الفاخرة، خاصة بعد أن تجاوزت LVMH (التي تقدر قيمتها بنحو 242.7 مليار يورو مقابل 249.5 مليار يورو لشركة Hermès اعتبارًا من يوم الأربعاء، وفقًا لـ FactSet).

وقد تجلى هذا الحذر الأوروبي في ظل خلفية عالمية مختلطة.

تمكنت الأسواق الآسيوية من تحقيق مكاسب في الغالب خلال الليل، متجاهلة عمليات البيع الحادة التي شهدتها وول ستريت يوم الأربعاء.

كان هذا التراجع الأمريكي مدفوعًا جزئيًا بتحذيرات رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بشأن التوترات التجارية، وانخفاض حاد في أسهم شركة إنفيديا. مع ذلك، أظهرت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية بعض مؤشرات التعافي خلال الليل.

مع بدء يوم التداول الأوروبي، تظل كل الأنظار موجهة نحو فرانكفورت والقرار الوشيك الذي سيتخذه البنك المركزي الأوروبي.