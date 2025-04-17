جذبت خدمة الاتصالات اللاسلكية اللامركزية Helium Mobile الانتباه بعد تفوقها على شركات الاتصالات الأمريكية الرائدة، بما في ذلك AT&T وVerizon وT-Mobile، في الاشتراكات المدفوعة مسبقًا الجديدة.

وسلط أمير حليم، الشريك المؤسس للمشروع، الضوء على الملاحظة المتعلقة بـ X، حيث كشف عن أسبوعين من النمو المتواصل في عدد المشتركين مع مسار صعودي ملحوظ.

عكس سهم HNT الزخم الثابت من خلال تحركات أسعاره الصعودية على مدار الأسبوع الماضي.

قفزت العملة البديلة من أدنى مستوى لها في سبعة أيام عند 2.601 دولار إلى 4.22 دولار في 13 أبريل – بزيادة بنسبة 62٪ – قبل أن تتراجع إلى 3.50 دولار وقت النشر.

يسلط الأداء المثير للإعجاب الضوء على حماس المستثمرين الثابت للرمز الرقمي.

في حين تواجه شركات الاتصالات التقليدية التدقيق بشأن الشفافية والأسعار، تكتسب Helium Mobile زخمًا بفضل نموذجها اللامركزي وتكاليفها المنخفضة.

فهم اللامركزية في Helium Mobile

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في حين تعتمد أنظمة الشبكات التقليدية على أبراج الهواتف الخلوية، تستفيد Helium Mobile من شبكة من الشركات الصغيرة والأفراد الذين يديرون نقاط اتصال متوافقة مع Helium.

إنه يسهل الاتصال بين الأجهزة اللاسلكية ذات الطاقة المنخفضة وإرسال البيانات عبر عقدها (أيضًا النقاط الساخنة).

تُدمج النقاط الساخنة خدمة لاسلكية كجهاز تعدين. وبالتالي، يُمكن لمشغلي العقد التعدين والاستفادة من حوافز في شبكة HNT الأصلية.

يتيح تطبيق Helium Mobile للأجهزة الوصول إلى الإنترنت دون الحاجة إلى أجهزة الأقمار الصناعية التي تستهلك الكثير من الطاقة أو رسوم الهاتف الخلوي الباهظة.

تضمن النقاط الساخنة التغطية اللاسلكية ومكافآت HNT.

تقوم شركة هيليوم بإنشاء شبكة لاسلكية يمتلكها أشخاص عاديون، وليس شركات رائدة، مما يعزز إمكانية الوصول إلى الإنترنت ويوفر تكاليف مناسبة.

اكتسبت باقات الدفع المسبق رواجًا متزايدًا مع سعي المستخدمين إلى المرونة. انخفاض الأسعار يجعل هيليوم موبايل استثنائيًا.

يمكن للمستخدمين إرسال الرسائل النصية والتحدث والبث المباشر مقابل 20 دولارًا فقط شهريًا.

حققت شركة Helium Mobile إنجازًا مهمًا في 2 أبريل من خلال إضافة أكثر من 20 ألف نقطة اتصال ساخنة خلال يوم واحد.

علاوة على ذلك، يستمتع المشتركون برموز MOBILE وHNT للتحقق من صحة الشبكة ورسم خرائط التغطية.

النمو الهائل في عدد المشتركين

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يكشف أحدث منشور لمؤسس شركة Helium على X عن نمو هائل في الاشتراكات المدفوعة مسبقًا اليومية.

وقد شهد الطلب على الاشتراكات ارتفاعًا ملحوظًا من 115 إلى 1079 خلال أسبوعين، مما جعله يتجاوز باستمرار أهداف الاشتراك على مدار 24 ساعة.

ويمثل ذلك أداءً مذهلاً بالنسبة للاعب جديد إلى حد ما في صناعة الاتصالات.

وقد أدى ذلك إلى تفوقها على شركات مثل Verizon وT-Mobile وAT&T في نمو المشتركين في خدمات الدفع المسبق في الربع الأول من عام 2025.

سعر HNT يركب الموجة الصعودية

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ارتفعت قيمة الرمز المميز الأصلي لنظام Helium البيئي وسط زيادة عدد المشتركين.

حافظت HNT على اتجاهها الصعودي خلال الجلسات القليلة الماضية حتى مع كفاح العملات المشفرة وسط حالة عدم اليقين الاقتصادي الكلي.

يتم تداوله عند 3.49 دولارًا بعد مكاسب بنحو 7٪ في الساعات الـ24 الماضية.

تشير الزيادة التي تزيد عن 100% في حجم التداول اليومي إلى زيادة الاهتمام بالعملة البديلة، مما يلمح إلى استمرار المكاسب في الجلسات القادمة.

Chart by Coinmarketcap

الحفاظ على الهيكل الحالي قد يؤدي إلى إعادة زيارة HNT لأعلى مستوى أسبوعي عند 4.22 دولار وارتفاعه.

يتوقع محلل العملات المشفرة ليموشي اتجاهات صعودية قوية بعد إعادة الاختبار الأخيرة.

ويعتقد أن سعر الرمز سيصل إلى 5.2 دولار – وهو ما يمثل زيادة بنحو 50% عن الأسعار الحالية.

ومع ذلك، فإن معنويات سوق العملات المشفرة على نطاق واسع قد تؤثر على أداء HNT، مع تفاقم الهبوط الذي يؤخر الارتفاع وتدعم تحركات الصعود الارتفاعات الممتدة.