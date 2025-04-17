واصلت أسواق الأسهم الهندية مسارها الصعودي القوي يوم الخميس 17 أبريل، لتختتم بذلك جلسة رابعة على التوالي من المكاسب مع تقدم كبير في جميع المجالات.

بدعم من الاهتمام القوي بالشراء، وخاصة في الأسهم المالية، وبدعم من الإشارات العالمية الإيجابية، أغلقت المؤشرات القياسية في منطقة إيجابية ثابتة، ووصلت إلى معالم بارزة.

كان الشعور الإيجابي واضحًا طوال يوم التداول. عند إغلاق التداول، استقر مؤشر BSE Sensex عند 78,553.20 نقطة، بعد ارتفاعه المذهل بمقدار 1,508.91 نقطة، أي بنسبة 1.96%.

وعكس مؤشر NSE Nifty 50 الأوسع نطاقاً هذه القوة، حيث ارتفع بمقدار 414.45 نقطة، أو 1.77%، ليستقر بشكل مريح عند 23,851.65.

وكان اتساع السوق إيجابيا بشكل واضح، مع تقدم حوالي 2,340 سهما مقارنة بانخفاض 1,468 سهما في بورصة بومباي، في حين ظل 149 سهما دون تغيير.

أضافت هذه المشاركة الواسعة ثقلاً إلى الارتفاع، مما دفع إجمالي القيمة السوقية للشركات المدرجة في بورصة بومباي إلى الارتفاع بنحو 4.33 تريليون روبية إلى 419.33 تريليون روبية، وفقاً لتقارير إعلامية.

المؤسسات المالية والبنوك تقود التهمة

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وكان قطاع الأسهم المصرفية والمالية في صدارة التقدم خلال اليوم.

وارتفع مؤشر بنك Nifty بنحو 2.2%، مدفوعًا بعمليات شراء قوية في مكونات ثقيلة الوزن مثل بنك HDFC وبنك ICICI.

ومن الجدير بالذكر أن هذه المكاسب تحققت قبيل الموعد المقرر لإعلان البنوك عن أرباحها للربع الرابع في 19 أبريل/نيسان.

ساهمت المساهمة الجماعية للاعبين المصرفيين الرئيسيين – بنك HDFC، وبنك ICICI، وبنك Axis، وبنك SBI، وبنك Kotak Mahindra – في تحقيق 730 نقطة هائلة من إجمالي ارتفاع مؤشر Sensex البالغ 1500 نقطة، مما يسلط الضوء على دورهم المحوري في الارتفاع.

وكان من العوامل التي أضافت وقوداً كبيراً إلى النار الاهتمام المستمر بالشراء من جانب المستثمرين المؤسسيين الأجانب.

وأظهرت البيانات أن المستثمرين المؤسسيين الأجانب ظلوا مشترين صافين لليوم الثاني على التوالي، حيث اشتروا أسهمًا هندية بقيمة 3936 كرور روبية يوم الأربعاء.

وبذلك وصل إجمالي مشترياتهم الصافية خلال يومين فقط إلى أكثر من 10 آلاف كرور روبية، مما يشير إلى الثقة القوية في آفاق السوق الهندية.

خلفية عالمية داعمة وتفاؤل بشأن محادثات التجارة

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وصدرت إشارات إيجابية أيضاً من الساحة الدولية.

ارتفعت الأسواق الآسيوية بشكل عام مع قيام المستثمرين بتقييم المفاوضات التجارية الجارية بين الولايات المتحدة واليابان.

ورغم أن حالة عدم اليقين السائدة بشأن سياسات التعريفات الجمركية التي ينتهجها الرئيس دونالد ترامب أبقت المشاعر هشة إلى حد ما، فإن علامات التقدم قدمت الدعم.

وارتفع مؤشر نيكي الياباني بنسبة 1.35% مع بدء المحادثات، حيث انضم الرئيس ترامب بشكل غير متوقع إلى المناقشات وأعلن عن “تقدم كبير” إلى جانب المفاوض الياباني ريوسي أكازاوا.

ضعف الدولار واستقرار النفط يقدمان الدعم

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ساهم انخفاض قيمة الدولار الأميركي في تعزيز المشاعر تجاه الأسواق الناشئة مثل الهند، حيث يشجع الدولار الأضعف عادة تدفقات رأس المال الأجنبي ويدعم العملة المحلية.

استقر مؤشر الدولار قرب 99.57 يوم الخميس، بانخفاض كبير عن مستويات 109.88 التي سجلها في أوائل فبراير، مما رفع شهية المخاطرة.

علاوةً على ذلك، وفّر الاستقرار النسبي في أسواق النفط العالمية طمأنينة. ومع بقاء سعر خام برنت عند حوالي 66.46 دولارًا للبرميل، وخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عند حوالي 63.2 دولارًا، هدأت المخاوف بشأن التضخم الناجم عن الواردات إلى حد ما.

إن انخفاض أسعار النفط الخام مفيد بشكل عام للهند، وهي من كبار مستوردي النفط، إذ يساعد في تخفيف الضغوط على عجز الحساب الجاري والتضخم.

كما ساهم الشعور الإيجابي المستمر الناجم عن قرار الرئيس ترامب السابق بتأجيل فرض رسوم جمركية إضافية على العديد من البلدان، بما في ذلك الهند، حتى 9 يوليو/تموز، في خلق بيئة داعمة للسوق.

القوة القطاعية ومحركات الأسهم

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ساد الارتفاع في كافة القطاعات، حيث أنهت كافة المؤشرات الرئيسية تعاملات اليوم في المنطقة الخضراء.

سجلت قطاعات الاتصالات، وبنوك القطاع العام، والنفط والغاز، والأدوية، والسيارات، والطاقة، والبنوك الخاصة مكاسب تراوحت بين 1% و2%. وشاركت أيضًا مؤشرات الشركات المتوسطة والصغيرة، حيث ارتفع كلٌّ منها بنسبة 0.5%.