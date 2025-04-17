أوبك+ لا تزال تسيطر على السوق رغم ضعف الطلب وتوترات الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والصين

قد تتراجع أسعار النفط إلى 50 دولارا للبرميل في ظل عدم ظهور أي علامات على تراجع التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وفي مثل هذا السيناريو، تظل منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) مسيطرة على سوق النفط.

لقد ألقى تصعيد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين بظلاله على توقف الرسوم الجمركية لمدة 90 يومًا على دول أخرى، مما دفع الصراع إلى الاقتراب من نقطة اللاعودة.

ورغم تقلب الأسعار وضعف الطلب، تحتفظ أوبك+ بالسيطرة والقدرة على تعديل الإنتاج حسب الضرورة، بحسب شركة ريستاد إنرجي.

وقال جانيف شاه، نائب رئيس تحليل أسواق السلع الأساسية والنفط في شركة ريستاد إنرجي، في تعليق عبر البريد الإلكتروني، إن قطاع النقل (بما في ذلك المركبات الخفيفة والطيران والنقل بالشاحنات والنقل البحري) وقطاع البتروكيماويات سوف يشهدان التأثيرات السلبية الأكثر أهمية في حالة استمرار الحرب التجارية.

وأضاف شاه “في هذا السيناريو، قد نشهد انخفاض أسعار نفط برنت إلى مستوى الخمسين دولارا”.

ومع ذلك، فإننا نتوقع أن تؤدي تصحيحات وانقطاعات العرض، إلى جانب ارتفاع الطلب على الطاقة في الصيف في نصف الكرة الشمالي، إلى إبقاء أسعار خام برنت حول 70 دولاراً للبرميل.

سيناريو الطلب

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إن غياب القرار بشأن التعريفات الجمركية والعقوبات من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع حالة عدم اليقين الاقتصادي، وزيادة التكاليف، وتأخير الاستثمار.

وقال شاه: “باستخدام تقدير متحفظ لانخفاض بنسبة 15٪ في نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي – بناءً على تأثير الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين في 2018-2019 – فقد نرى نمو الطلب على النفط يتراجع إلى 600 ألف برميل يوميًا فقط في عام 2025، وهو ما يقرب من نصف تقديراتنا قبل التعريفات الجمركية”.

وكانت الرسوم الجمركية أقل بكثير في ذلك الوقت عند 25%، مقارنة بالمقترحات الحالية، اعتبارًا من 14 أبريل، والتي تتمثل في فرض رسوم جمركية أمريكية بنسبة 145% على السلع الصينية ورسوم جمركية صينية بنسبة 125% على الواردات الأمريكية.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، خفضت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط بمقدار 300 ألف برميل يوميا إلى 730 ألف برميل يوميا فقط.

خفّضت أوبك، في تقريرها الشهري عن سوق النفط ، توقعاتها للطلب هذا العام بشكل طفيف. ولم يكن التخفيض ملحوظًا كتخفيض وكالة الطاقة الدولية.

وقال شاه إن المسألة الأساسية تكمن في تحديد ما الذي سيتسبب في تعديل العرض اللازم لوقف انخفاض أسعار النفط.

وأضاف شاه: “الإجابة الواضحة هي المزيد من تخفيضات إنتاج أوبك+ اعتبارًا من أغسطس فصاعدًا”.

دور أوبك هو المفتاح

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وتتمتع أوبك+ بالقدرة على تعديل الإنتاج من خلال إبطاء أو عكس الزيادات إذا استمر الطلب في الانخفاض أو ارتفع العرض الخارجي بسرعة كبيرة.

وتظل أوبك+ مسؤولة عن الوضع وستتخذ إجراءات لمنع استمرار انخفاض الأسعار.

ويعكس القرار المحتمل الجهود المستمرة التي تبذلها أوبك+ للحفاظ على التوازن في السوق.

قال شاه:

وتبدي المجموعة استعدادها لضخ المزيد من البراميل في السوق، ولكن بشروطها الخاصة فقط.

وتشير تقديرات شركة ريستاد إنرجي إلى أن نمو الإمدادات من خارج أوبك+ بما يزيد على مليون برميل يوميا من الدول الكبرى قد يتعرض لمخاطر كبيرة.

وتوقعت التقديرات الأولية أن يشهد المنتجون من خارج أوبك+ نموا قدره 1.2 مليون برميل يوميا في عام 2025.

المنافسة تشتد

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ومع ذلك، فإن النمو من جانب أكبر خمسة منتجين من خارج أوبك + (الولايات المتحدة والبرازيل وكندا والنرويج والأرجنتين) قد يكون أقل من هذا التقدير ويواجه مخاطر سلبية.

ولا ينبع الخطر من انخفاض الأسعار فحسب، بل أيضاً من انخفاض الطلب من مشتري النفط الخام من خارج أوبك+.

وقالت شركة ريستاد إنرجي: “إن الانخفاض الحاد في أسعار البيع الرسمية للنفط الخام السعودي هذا الشهر يُظهر أن المنافسة على الطلب على النفط الخام تشتد”.

ونظراً لخسارة محتملة في الإنتاج قدرها 500 ألف برميل يومياً بالنسبة للمنتجين من خارج أوبك+، فمن المرجح أن تحافظ أوبك+ على موقف قوي في إدارة تقلبات الأسعار.

علاوة على ذلك، تمتلك أوبك نحو 5.85 مليون برميل يوميا من الطاقة الإنتاجية الاحتياطية للنفط.

ويعادل هذا نحو 6% من إجمالي المعروض العالمي من النفط.

تظل مشكلة الامتثال قائمة

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ومع ذلك، فإن العامل الرئيسي في نجاح استراتيجية أوبك+ هو الامتثال.

وقد تجاوزت بعض الدول الأعضاء حصصها الإنتاجية، وخاصة كازاخستان، وتواجه صعوبة في الالتزام بالحدود المتفق عليها.

وأكدت أوبك+ على ضرورة التعويض.

وقالت المنظمة يوم الأربعاء إنها تلقت خطط تعويض جديدة من دول مثل العراق وكازاخستان ودول أعضاء أخرى.

قالت منظمة أوبك في بيان رسمي إن خطة التعويضات المحدثة تزيد تخفيضات الإنتاج الشهرية، لتتراوح الآن من 196 ألف برميل يوميا إلى 520 ألف برميل يوميا، اعتبارا من هذا الشهر وحتى يونيو حزيران 2026.

وكانت الخطة السابقة تتضمن تخفيضات أقل تتراوح بين 189 ألف برميل يوميا إلى 435 ألف برميل يوميا.

ومن المتوقع أن يتلقى سوق النفط مزيدا من الدعم إذا تم تنفيذ تخفيضات الإنتاج المخطط لها بشكل كامل.

ويرجع ذلك إلى حقيقة أن هذه التخفيضات من شأنها أن تعوض إلى حد كبير الزيادة المخطط لها في الإنتاج بمقدار 411 ألف برميل يوميا من قبل أعضاء أوبك+ الآخرين في مايو/أيار.

وفي الوقت نفسه، تزايدت المخاوف بشأن الإمدادات في سوق النفط مع كشف إدارة ترامب عن عقوبات جديدة يوم الأربعاء تستهدف صادرات النفط الإيرانية، بما في ذلك تدابير ضد مصفاة “إبريق الشاي” التي يقع مقرها في الصين.

وأشار ديفيد موريسون، كبير محللي السوق في تريد نيشن، إلى ما يلي:

لذا، ربما يكون من العدل الانتظار قبل القيام بأي استثمار جاد حتى تتضح الصورة بشكل أكبر، إما من خلال الرسوم الجمركية التي يفرضها ترامب، أو من خلال تحسن الصورة الفنية.