أوبك تخفض توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط بسبب رسوم ترامب

خفضت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في عام 2025 للمرة الأولى منذ ديسمبر/كانون الأول.

وقالت منظمة أوبك في تقريرها عن سوق النفط لشهر أبريل:

ويرجع هذا التعديل الطفيف بشكل رئيسي إلى البيانات الواردة للربع الأول من عام 2025 والتأثير المتوقع على الطلب على النفط في ضوء التعريفات الجمركية الأمريكية المعلنة مؤخرًا.

وتتوقع التوقعات الجديدة زيادة قدرها 1.30 مليون برميل يوميا في عام 2025 و1.28 مليون برميل يوميا في عام 2026، بانخفاض 150 ألف برميل يوميا عن تقديرات الشهر السابق لكلا العامين.

وقالت المنظمة إن الطلب على النفط في دولها من المتوقع أن ينمو بنحو 100 ألف برميل يوميا فقط على أساس سنوي في عام 2026.

ومن المتوقع أن ينمو الطلب في البلدان غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بنحو 1.2 مليون برميل يوميا هذا العام.

وانخفضت أسعار النفط هذا الشهر بسبب المخاوف بشأن النمو الاقتصادي والضغوط الناجمة عن الرسوم التجارية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وخطط أوبك+ لزيادة الإنتاج.

النمو العالمي وأسعار النفط

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خفضت منظمة أوبك توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي هذا العام من 3.1% إلى 3.0%، وتوقعاتها للعام المقبل من 3.2% إلى 3.1%.

Source: OPEC

وعلى الرغم من تصريحها الشهر الماضي بأن المخاوف التجارية سوف تساهم في التقلبات، أبقت أوبك على توقعاتها ثابتة، قائلة إن الاقتصاد العالمي سوف يتكيف.

وقالت أوبك في التقرير: “أظهر الاقتصاد العالمي اتجاها ثابتا للنمو في بداية العام، ومع ذلك، فإن الديناميكيات الأخيرة المتعلقة بالتجارة أدخلت قدرا أكبر من عدم اليقين على توقعات النمو الاقتصادي العالمي على المدى القصير”.

احتفظت أسعار النفط ببعض المكاسب التي حققتها في وقت سابق من جلسة الاثنين بعد نشر تقرير أوبك، مع تداول خام برنت بالقرب من 65 دولارا للبرميل بعد استثناء الولايات المتحدة من بعض الرسوم الجمركية.

ومع ذلك، انخفضت الأسعار بنسبة تزيد عن 10% حتى الآن هذا الشهر.

وتظل توقعات أوبك بشأن الطلب على النفط عند الحد الأعلى لتوقعات الصناعة، مع توقعات باستمرار ارتفاع استخدام النفط لسنوات.

ويتناقض هذا مع وجهة نظر وكالة الطاقة الدولية، التي تتوقع أن يصل الطلب إلى ذروته خلال هذا العقد مع انتقال العالم إلى أنواع أنظف من الوقود.

وتتوقع الوكالة الدولية للطاقة ومقرها باريس أيضا أن الطلب العالمي على النفط من المرجح أن يرتفع بما يزيد قليلا على مليون برميل يوميا هذا العام.

ستقدم وكالة الطاقة الدولية تحديثا لتوقعاتها بشأن الطلب على النفط يوم الثلاثاء.

إنتاج شهر مارس

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وبحسب تقرير أوبك، أنتجت السعودية، الزعيم الفعلي للمجموعة، 8.964 مليون برميل يوميا من النفط في مارس/آذار، بزيادة قدرها 4 آلاف برميل يوميا فقط عن الشهر السابق.

أنتجت معظم الدول الأخرى الأعضاء الدائمة في منظمة أوبك كميات أقل من النفط في شهر مارس/آذار.

وانخفض إنتاج العراق بنحو 34 ألف برميل يوميا إلى أقل من 3.981 مليون برميل يوميا الشهر الماضي.

وارتفع إنتاج إيران بنحو 12 ألف برميل يوميا إلى 3.335 مليون برميل يوميا في مارس/آذار، وفقا لمصادر ثانوية نقلا عن تقرير أوبك.

في غضون ذلك، أنتجت روسيا، أكبر حليف في مجموعة أوبك+، 8.963 مليون برميل يوميا من النفط في مارس/آذار، بانخفاض 10 آلاف برميل يوميا فقط عن فبراير/شباط.

روسيا هي ثاني أكبر مصدر للنفط الخام في العالم بعد المملكة العربية السعودية.

Source: OPEC

ومن المقرر أن تخفف ثمانية أعضاء في أوبك+، بما في ذلك السعودية وروسيا، بعض تخفيضات الإنتاج الطوعية البالغة 2.2 مليون برميل يوميا وتزيد الإنتاج بمقدار 135 ألف برميل يوميا هذا الشهر.

وفي مايو/أيار، قررت الدول الأعضاء الثمانية في تحالف أوبك+ الأوسع نطاقا زيادة الإنتاج بمقدار 411 ألف برميل يوميا.

وأظهر تقرير أوبك أيضا أن إنتاج أوبك+ الأوسع من الخام انخفض بمقدار 37 ألف برميل يوميا إلى 41.02 مليون برميل يوميا في مارس آذار، وهو ما يرجع جزئيا إلى تخفيضات إنتاج نيجيريا والعراق.

ارتفاع إنتاج كازاخستان مرة أخرى

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وأظهر التقرير أيضًا أن إنتاج كازاخستان ارتفع بمقدار 37 ألف برميل يوميًا في مارس، متجاوزًا هدف إنتاج أوبك+ مرة أخرى.

وجاءت هذه الزيادة قبل الزيادات المقررة، كما أشار التقرير، وتظهر أن البلاد تجاوزت باستمرار قيود الإنتاج.

وارتفع الإنتاج في الدولة الواقعة في آسيا الوسطى إلى 1.852 مليون برميل يوميا الشهر الماضي، متجاوزا حصتها في منظمة أوبك+ البالغة 1.468 مليون برميل يوميا للفترة من يناير/كانون الثاني إلى مارس/آذار.

قالت وزارة الطاقة الكازاخستانية لوكالة إنترفاكس للأنباء يوم الخميس الماضي إن كازاخستان تجاوزت حصتها في أوبك+ في مارس/آذار، لكنها ستفي بالتزاماتها في أبريل/نيسان وستعوض جزئيا عن الإنتاج الزائد.