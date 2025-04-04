انخفاض أسعار النفط يلقي بظلاله على الإنتاج الأمريكي بعد مفاجأة أوبك بزيادة الإنتاج في مايو

وقد شكل انخفاض أسعار النفط يوم الجمعة مستوى مختلفا من التعقيد بالنسبة لمنظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها.

وفي خطوة مفاجئة، الخميس، قررت المنظمة زيادة إنتاج النفط الخام بمقدار 411 ألف برميل يوميا في مايو/أيار.

ويأتي ذلك في أعقاب زيادة إنتاج النفط بمقدار 135 ألف برميل يوميا التي كان مقررا أن تقوم بها الدول الثمانية الأعضاء في مجموعة أوبك+ في أبريل/نيسان.

وتلتزم منظمة أوبك، التي تضم السعودية وروسيا، بخفض طوعي للإنتاج يبلغ 2.2 مليون برميل يوميا منذ عام 2024، وقررت إنهاء هذه التخفيضات بدءا من هذا الشهر.

وكان السوق يتوقع زيادة مماثلة في الإنتاج في مايو/أيار أيضاً، لكن أوبك كان لديها شيء آخر في انتظارها.

أوبك تظل واثقة

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وقال موكيش ساهديف، رئيس سوق السلع الأساسية والنفط العالمي لدى ريستاد إنرجي، في تعليق عبر البريد الإلكتروني: “يشير القرار إلى ثقة أوبك+ في قدرة السوق على استيعاب الإمدادات الإضافية ، على الرغم من أنه يقدم تعقيدات جديدة في ضوء عدم اليقين الاقتصادي الكلي المستمر، وإشارات الطلب المتقلبة، والمخاطر الجيوسياسية”.

أشارت التوقعات السابقة لشركة ريستاد إنرجي إلى احتمال قوي لتفكيك الشركة بسبب الفجوة الناشئة بين العرض والطلب من مارس إلى أغسطس.

وأكد ذلك إعلان أوبك+، الخميس، والذي فاق التوقعات.

تعتقد شركة ريستاد إنرجي أن منظمة أوبك قد تزيد إنتاج النفط بشكل أكبر وتسرع في إنهاء تخفيضات الإنتاج الطوعية البالغة 2.2 مليون برميل يوميا إذا تفاقمت اضطرابات الإمدادات في الولايات المتحدة.

وقالت شركة استخبارات الطاقة التي يقع مقرها في النرويج إن الكارتل اتخذ خطوة انتهازية من خلال تعزيز الإمدادات في مايو والاستفادة من الركود المتوقع في إنتاج الدول غير الأعضاء في أوبك.

انخفاض أسعار النفط قد يكون مؤقتا

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قال ساهديف:

في ظل الاضطرابات المحتملة في الإمدادات الناجمة عن العقوبات والرسوم الجمركية – على كل من البائعين والمشترين – فمن غير المرجح أن تظل أسعار النفط أقل من 70 دولارا للبرميل لفترة طويلة.

ومن المتوقع أن يكون الانخفاض الأخير في الأسعار قصير الأمد ، حيث يخفف من وطأته الطلب المتوقع في الصيف والتوترات الجيوسياسية المستمرة، وفقًا لشركة ريستاد إنرجي.

وأضاف ساهديف: “في الوقت نفسه، هناك إشارة واضحة من أوبك+ للالتزام بالامتثال وتجنب الفائض الذي قد يهدد هيكل التراجع الحالي في السوق”.

ومن خلال اختيار زيادة سريعة في الإمدادات، تهدف أوبك+ إلى استعادة المزيد من البراميل إلى السوق في وقت واجهت فيه أسعار النفط الخام ضغوطا هبوطية.

ويأتي توقيت هذا القرار جديرا بالملاحظة، إذ يأتي بعد أسابيع من الإشارات المتضاربة من سوق النفط.

Source: Rystad Energy

وتشمل هذه الإشارات المتضاربة زيادة الإنتاج من الدول غير الأعضاء في أوبك+ (وخاصة الولايات المتحدة والبرازيل وكندا)، والحرب التجارية مع الولايات المتحدة (العقوبات والتعريفات الجمركية)، والطلب الأقل من المتوقع من الصين، وفشل وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا، والضغوط الداخلية من الدول الأعضاء في أوبك التي تسعى إلى تحقيق أهداف إنتاجية أعلى لتتناسب مع قدراتها الجديدة.

وبحسب ريستاد، فمن غير المتوقع أن ينمو إنتاج الدول غير الأعضاء في أوبك في مايو/أيار، وهو ما يسمح للكارتل بإضافة المزيد من البراميل إلى السوق خلال تلك الفترة.

علاوة على ذلك، من المتوقع أن يتقلص توازن النفط الخام والسوائل على المستوى العالمي خلال منتصف العام.

لا يزال نقص المعروض من النفط الخام قائما، وسوف يستمر سحب المخزونات، وفقا لريشتاد.

انخفاض الأسعار يعيق نمو العرض في الولايات المتحدة

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إن الانخفاض الحالي في أسعار النفط الخام غرب تكساس الوسيط لا يوفر سوى فرصة ضئيلة أمام المنتجين الأميركيين لزيادة نشاط الحفر.

وقال وارن باترسون، رئيس استراتيجية السلع الأساسية في مجموعة آي إن جي، في تقرير: “إذا كان هناك أي شيء، فإننا قد نشهد تباطؤًا آخر، خاصة عندما تفكر في التراجع في السوق”.

انخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط، وهو المعيار القياسي للخام الأمريكي، بنسبة 9% يوم الجمعة ليصل إلى أدنى مستوى له في أكثر من أربع سنوات عند 60.71 دولارًا للبرميل. وقد تراجعت الأسعار بعد أن أثارت الرسوم الجمركية المتبادلة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قلق المستثمرين.

كشف مسح أجرته دالاس فيدرال إنرجي مؤخراً أن المنتجين يحتاجون في المتوسط إلى سعر 65 دولاراً للبرميل لحفر بئر جديد بشكل مربح.

وعلى النقيض من ذلك، فإن متوسط السعر اللازم لتغطية تكاليف تشغيل بئر قائمة أقل بكثير، إذ يبلغ 41 دولاراً للبرميل.

وقال باترسون:

ومع ذلك، ونظراً لمعدلات الانخفاض الكبيرة في إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة، فمن الأهمية بمكان التركيز على تكاليف الآبار الجديدة. Source: Rystad Energy

تشير مستويات الأسعار الحالية إلى أنه من غير المرجح أن ينجح ترامب في تعزيز إنتاج النفط المحلي. ويُعتبر منتجو النفط الأمريكيون حساسين تجاه الأسعار.

وأضاف “إذا كان ترامب يريد زيادة إنتاج النفط الأميركي، فسنحتاج إلى أسعار نفط أعلى”.

انخفاض الأسعار يخلق معضلة

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ورغم أن منظمة أوبك تخطط لإعادة المزيد من براميل النفط إلى السوق، فمن الضروري أن نلاحظ أن المنتجين داخل المنظمة لن يرضوا باستمرار أسعار النفط عند أدنى مستوياتها في عدة سنوات.

تعتمد معظم الدول المنتجة داخل أوبك بشكل كبير على صادرات النفط وتريد أسعارا أعلى من 75 إلى 80 دولارا للبرميل.

وقال ساهديف: “إن المجموعة تدرك أن استهداف مستوى “أعلى إلى الأبد” يهدد بإثارة سيناريو “انخفاض لفترة أطول”.

“أصبحت حروب الأسعار غير واردة، ولم يعد يُنظر إلى النفط الصخري الأميركي باعتباره مصدر إزعاج كبير.”

إن التقلبات التي شهدتها أسواق النفط يوم الجمعة تعمل ضد فلسفة أوبك، حيث تدرك المنظمة أن مستقبل التسعير يجب أن يرتكز على الاستقرار.

ويشكل قرار أوبك بزيادة الإنتاج في مايو/أيار أيضاً وضعاً فريداً حيث سيكون من الأسهل بالنسبة للولايات المتحدة فرض عقوبات على إيران قريباً.

ومن شأن هذا أن يسمح للكارتل بسد الفجوة في العرض والحصول على حصة في السوق.

ومع ذلك، قال كارستن فريتش، محلل السلع الأساسية لدى كوميرزبانك إيه جي:

ومن المرجح الآن أن يصبح العرض الزائد في سوق النفط أكبر في الربع الثاني، وهو ما يتحدث لصالح انخفاض أسعار النفط.

إذا انخفضت أسعار النفط العالمية إلى ما دون 60 دولارا للبرميل، فسيكون من الصعب على أوبك مواصلة الخطة التي أعلنت عنها يوم الخميس.