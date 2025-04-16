أوبك تتلقى خطط تعويضات محدثة لخفض الإنتاج من العراق وكازاخستان ودول أخرى

أعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) يوم الأربعاء أنها تلقت خططا منقحة من الدول الأعضاء العراق وكازاخستان، فضلا عن دول أخرى داخل التحالف، توضح استراتيجياتها لتنفيذ تخفيضات إضافية في إنتاج النفط.

وتهدف هذه التخفيضات إلى تعويض الإنتاج الزائد الذي حدث بما يتجاوز الحصص المتفق عليها التي حددتها المنظمة في الأشهر السابقة.

وتؤكد هذه الخطوة التزام أوبك بالحفاظ على الاستقرار في سوق النفط العالمية من خلال ضمان توافق مستويات الإنتاج مع الأهداف المحددة مسبقًا.

ومن خلال معالجة قضية الإفراط في الإنتاج وتنفيذ التدابير التصحيحية، تهدف أوبك إلى منع فائض المعروض من النفط، والذي قد يؤدي إلى انخفاض إضافي في الأسعار ويؤثر سلباً على اقتصادات الدول المنتجة للنفط.

طبقت منظمة أوبك وحلفاؤها، بما في ذلك المملكة العربية السعودية وروسيا، تخفيضات كبيرة في إنتاج النفط منذ أواخر عام 2022.

حاليًا، يحجب الكارتل ما يقارب 6 ملايين برميل يوميًا من النفط الخام عن السوق، أي ما يعادل حوالي 6% من إجمالي إمدادات النفط العالمية.

وتشمل هذه التخفيضات أيضًا خفضًا طوعيًا في الإنتاج بمقدار 2.2 مليون برميل يوميًا من قبل ثماني دول من أوبك+، بما في ذلك المملكة العربية السعودية وروسيا.

قالت منظمة أوبك في بيان رسمي إن خطة التعويضات المحدثة تزيد تخفيضات الإنتاج الشهرية، لتتراوح الآن من 196 ألف برميل يوميا إلى 520 ألف برميل يوميا، اعتبارا من هذا الشهر وحتى يونيو حزيران 2026.

وكانت الخطة السابقة تتضمن تخفيضات أقل تتراوح بين 189 ألف برميل يوميا إلى 435 ألف برميل يوميا.

(Numbers in million barrels per day), Source: OPEC

أسعار النفط تحصل على الدعم

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ومن المتوقع أن يتلقى سوق النفط مزيدا من الدعم إذا تم تنفيذ تخفيضات الإنتاج المخطط لها بشكل كامل.

ويرجع ذلك إلى حقيقة أن هذه التخفيضات من شأنها أن تعوض إلى حد كبير الزيادة المخطط لها في الإنتاج بمقدار 411 ألف برميل يوميا من قبل أعضاء أوبك+ الآخرين في مايو/أيار.

في خطوة مفاجئة في وقت سابق من هذا الشهر، اتفقت ثمانية دول أعضاء في تحالف أوبك+ على زيادة إنتاج النفط الخام بمقدار 411 ألف برميل يوميًا في مايو. وقد أثر هذا على معنويات السوق، ما أدى إلى انخفاض أسعار النفط.

ومن المقرر أن تبدأ المنظمة في تخفيف تخفيضات الإنتاج الطوعية البالغة 2.2 مليون برميل يوميا اعتبارا من أبريل/نيسان من خلال زيادة الإنتاج بنحو 135 ألف برميل يوميا.

وكان السوق يتوقع ارتفاعًا مماثلًا في شهر مايو أيضًا.

لكن خبراء قالوا إن زيادة الإنتاج ستكون ضئيلة بسبب خطط التعويض التي وضعتها الدول الأعضاء في تحالف أوبك+.

وفي وقت كتابة هذا التقرير، بلغ سعر خام برنت في بورصة إنتركونتيننتال 66.01 دولاراً للبرميل، بارتفاع 2% عن الإغلاق السابق.

أكبر المنتجين الزائدين

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وبحسب خطط التعويض التي أصدرتها أوبك يوم الأربعاء، فإن سبعة أعضاء – المملكة العربية السعودية وروسيا والعراق والإمارات العربية المتحدة والكويت وكازاخستان وسلطنة عمان – مسؤولون عن التخفيضات.

الجزائر مُدرجة أيضًا في الجدول، لكنها لا تُلزم نفسها بخفض الإنتاج. في مايو، ستُخفّض ستة من الدول الأعضاء السبعة إنتاجها بمقدار 378 ألف برميل يوميًا.

قامت أوبك+ بمراجعة خطتها عدة مرات بسبب عدم التزام الدول الأعضاء بتخفيضات الإنتاج المتفق عليها.

يعتزم العراق، أكبر مُنتج مُفرط في أوبك، تكثيف جهوده لتلبية تخفيضات التعويض. ووفقًا لتقرير رويترز، انخفضت مخصصات العراق من النفط الخام للعملاء لشحنات مايو بشكل ملحوظ.

وأشار الجدول الوارد في بيان صحفي لمنظمة أوبك إلى أن العراق وكازاخستان لديهما أكبر كميات الإنتاج الزائد التي يتعين تعويضها بحلول يونيو/حزيران 2026، بواقع 1.93 مليون برميل يوميا و1.3 مليون برميل يوميا على التوالي.