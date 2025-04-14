استمرار مخاوف أوبك+ مع تجاوز كازاخستان أهداف الإنتاج

انخفض إنتاج كازاخستان من النفط في أول أسبوعين من أبريل مقارنة بمتوسط مارس، بحسب تقرير لوكالة رويترز.

ورغم التراجع، يظل الإنتاج أعلى من حصة أوبك+ التي التزمت كازاخستان بالالتزام بها بعد أشهر من تجاوز الأهداف ، بحسب التقرير.

وفي الشهر الماضي، ذكرت وكالة الأنباء أن العديد من الأعضاء الآخرين في مجموعة أوبك+، بما في ذلك المنتج الأكبر المملكة العربية السعودية، أعربوا عن غضبهم إزاء زيادة إنتاج كازاخستان.

انخفض إنتاج النفط الخام في الدولة الواقعة في آسيا الوسطى خلال الفترة من 1 إلى 13 أبريل بنسبة 3% مقارنة بمتوسط مارس.

ويعود هذا الانخفاض، الذي أدى إلى إنتاج نحو 1.82 مليون برميل يوميا، إلى انخفاض الإنتاج في حقل تنجيز الذي تديره شركة شيفرون.

ولا يزال من المتوقع أن يتجاوز إنتاج كازاخستان حصتها في أوبك+ البالغة 1.473 مليون برميل يوميا لشهر أبريل، على الرغم من الانخفاض.

كازاخستان، وهي منتج كبير للنفط، تجاوزت باستمرار الحصص التي حددتها أوبك+، وهي عبارة عن تعاون بين أوبك ودول أخرى منتجة للنفط بقيادة روسيا.

وقد أدى هذا إلى ظهور شكاوى من قبل أعضاء آخرين في التحالف.

إنتاج النفط في مارس

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وبحسب بيانات أوبك، ارتفع إنتاج كازاخستان من النفط الخام بمقدار 37 ألف برميل يوميا في مارس/آذار إلى 1.852 مليون برميل يوميا.

وهذا يتجاوز بكثير حصة الإنتاج التي خصصتها المنظمة لكازاخستان لشهر مارس/آذار.

وذكرت وكالة إنترفاكس للأنباء، الخميس، أن كازاخستان ستفي بالتزاماتها في أبريل/نيسان وستعوض جزئيا عن الإنتاج الزائد في وقت سابق، وفقا لوزارة الطاقة.

ويشارك في صناعة النفط في كازاخستان عدد من شركات النفط الغربية الكبرى، بما في ذلك شيفرون، وشل، وإكسون موبيل، وتوتال إنرجيز، وإيني.

ارتفع إنتاج النفط في كازاخستان، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى زيادة الإنتاج في حقل تنجيز النفطي، وهو الأكبر في البلاد، والذي تديره شركة شيفرون.

وذكر التقرير أن متوسط الإنتاج اليومي في تنجيز خلال الأيام الثلاثة عشر الأولى من أبريل بلغ 111 ألف طن متري (884 ألف برميل)، بانخفاض عن متوسط مارس البالغ 119.340 طن (950 ألف برميل).

CPC

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واجه اتحاد خط أنابيب بحر قزوين، الذي يدير خط الأنابيب الرئيسي لتصدير النفط الكازاخستاني، اضطرابات بسبب هجمات بطائرات بدون طيار ونزاعات بشأن المعدات الطرفية في ميناء نوفوروسيسك الروسي على البحر الأسود.

في فبراير/شباط، تعرضت محطة ضخ نفط تابعة لشركة CPC تقع في جنوب روسيا لهجوم من طائرة بدون طيار أوكرانية، وفي مارس/آذار، أضرمت النيران في مستودع نفط قريب، ويُشتبه أيضًا في أن الهجوم كان نتيجة لغارة بطائرة بدون طيار أوكرانية.

عمدت روسيا إلى الحد من قدرة شركة CPC على التصدير عبر البحر الأسود، وهو طريق تجاري حيوي بالنسبة للشركة.

وفي الأسبوع الماضي، استعادت روسيا جزئيا القدرة التصديرية للشركة.

وفي شهر مارس/آذار، زاد اتحاد خط أنابيب بحر قزوين ضخ النفط بنسبة 0.6% على أساس يومي مقارنة بشهر فبراير/شباط.

وأدى هذا الارتفاع إلى إنتاج يومي بلغ 6.602 مليون طن متري، أي ما يعادل 1.69 مليون برميل يومياً.

ورغم الاضطرابات المحتملة، أكدت كازاخستان أن صادرات النفط عبر خط أنابيب النفط والغاز الطبيعي المسال لم تتأثر.