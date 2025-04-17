أعلنت شركة Strava، منصة تتبع اللياقة البدنية التي تضم أكثر من 150 مليون مستخدم حول العالم، يوم الخميس أنها دخلت في اتفاقية نهائية للاستحواذ على Runna، وهي شركة تكنولوجيا مقرها المملكة المتحدة والمعروفة بخطط التدريب على الجري الشخصية والتدريب.

وتشير هذه الخطوة إلى طموحات Strava المتنامية في مجال الجري المزدهر ونيتها في توسيع العروض إلى ما هو أبعد من تتبع التمرين.

ولم يتم الكشف عن الشروط المالية للصفقة، لكن سترافا أكدت أن الصفقة لا تزال خاضعة لشروط الإغلاق المعتادة.

تستفيد Strava من الاهتمام المتزايد بالجري

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ويأتي هذا الاستحواذ في وقت يتزايد فيه الاهتمام العالمي برياضة الجري.

وبحسب البيانات الداخلية لشركة Strava، تم تسجيل ما يقرب من مليار جولة على المنصة في عام 2024، مما يجعل الجري أسرع رياضة نموًا على مستوى العالم.

ومن الجدير بالذكر أن مستخدمي الجيل Z لجأوا إلى الجري ليس فقط من أجل اللياقة البدنية ولكن كوسيلة للعثور على المجتمع والغرض.

قال مايكل مارتن، الرئيس التنفيذي لشركة سترافا: “بعد الابتكار المتسارع والنمو غير المسبوق الذي شهدته سترافا في العام الماضي، كان الوقت مناسبًا للبحث عن شركات تكميلية يمكنها خلق قيمة أكبر لمستخدمينا”.

“إن مهمة Runna المتمثلة في منح كل عداء خطة شخصية لتحقيق هدفه هي مهمة مثالية.”

وأشارت الشركة إلى أن 43% من مستخدميها يهدفون إلى إكمال سباق أو حدث كبير في عام 2025، مما أدى إلى زيادة الطلب على خطط التدريب المخصصة.

ستبقى رانا مستقلة في الوقت الحالي

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لقد حقق تطبيق Runna، الذي أسسه دوم ماسكيل وبين باركر في عام 2021، نموًا سريعًا، ليصبح واحدًا من أعلى تطبيقات الجري تقييمًا عبر أنظمة التشغيل iOS وAndroid.

تم إطلاق التطبيق رسميًا في عام 2022، وهو الآن متاح في أكثر من 180 دولة وكان من المرشحين النهائيين لجائزة تطبيق العام من Apple في عام 2024.

تخطط Strava للإبقاء على Runna يعمل كتطبيق منفصل في المستقبل المنظور مع الاستثمار في نموها المستمر.

وقال مارتن “لقد أعجبت بشدة بأداء دوم وبن وفريق رونا”.

وقال “خطتنا هي إبقاء التطبيقات منفصلة في المستقبل المنظور، والاستثمار في تنمية فريق Runna ومزيد من تسريع تطوير تطبيق Runna”.

أعرب دوم ماسكيل، الشريك المؤسس، عن حماسه لعملية الاستحواذ، قائلاً: “يسعدنا أن ننضم إلى سترافا”.

لقد أمضينا ساعات طويلة مع إدارة Strava، ونحن متحمسون للانضمام إلى نفس الفريق. وأضاف المؤسس المشارك بن باركر أن الشراكة ستسمح لـ Runna بتعزيز خدماتها للعدائين حول العالم.

التزام أوسع بنظام بيئي مفتوح للياقة البدنية

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وتتماشى الصفقة أيضًا مع جهود Strava لتعزيز نظامها البيئي للمطورين.

يتكامل حاليًا أكثر من 100 تطبيق تدريبي مع واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بـ Strava، وأكدت الشركة أن هذا الاستحواذ لن يغير التزامها بأن تكون منصة مفتوحة للمطورين.

قال مارتن: “Strava هو المجتمع لجميع الأشخاص النشطين بغض النظر عن الرياضة أو مستوى المهارة أو الموقع أو التطبيق أو الجهاز”.

“نحن فخورون بالاعتراف بمطور واجهة برمجة التطبيقات مثل Runna والاستثمار فيه.”

وبينما تواصل Strava تعزيز مكانتها كمركز لأنماط الحياة النشطة، فإن الاستحواذ على Runna يعكس استراتيجيتها الأوسع لتقديم تجارب أكثر تخصيصًا وتوجهًا نحو تحقيق الأهداف لقاعدة مستخدميها.