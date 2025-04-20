هل انتهت أزمة الكاكاو؟ حصاد غرب أفريقيا يُنذر بتحسن ملحوظ بحلول عام ٢٠٢٥

أدى الانخفاض الكبير في إنتاج الكاكاو بسبب سوء الأحوال الجوية والأمراض في غرب أفريقيا إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير، مما وضع ضغوطًا على صانعي الشوكولاتة الأوروبيين ورفع الأسعار للمستهلكين في جميع أنحاء العالم.

وعلى الرغم من هذا السيناريو، يظهر تقرير صادر عن مؤسسة “ستاتيستا” أنه بعد ثلاث سنوات من العجز ، ربما يكون التيار قد بدأ يتحول أخيرا.

وفي أواخر فبراير/شباط، توقعت المنظمة الدولية للكاكاو فائضًا محتملًا في حصاد 2024/2025.

وقد يشير هذا إلى تحول كبير في سوق الكاكاو العالمية، مما يخفف الضغوط على كل من المزارعين والمشترين.

لماذا ارتفعت أسعار الكاكاو؟

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واجه محصول الكاكاو لموسم 2023/2024 ضربة مزدوجة. أولًا، أثر موسم الأمطار الغزير على المحاصيل في مناطق مهمة في غرب أفريقيا.

وبعد ذلك، تسبب مرض فيروسي يسمى فيروس البراعم المتورمة في إحداث فوضى في المحاصيل.

وكانت كوت ديفوار وغانا، أكبر منتجين للكاكاو في العالم، الأكثر تضررا.

تنتج هاتان الدولتان ما يقرب من نصف إنتاج الكاكاو في العالم.

ونتيجة لذلك، وصلت أسعار الكاكاو إلى أعلى مستوياتها منذ عدة سنوات، مما أدى إلى زعزعة سلسلة توريد الشوكولاتة في جميع أنحاء العالم.

واجهت الشركات الأوروبية، التي تستورد وتعالج غالبية الكاكاو في العالم، وطأة العواقب. كما لاحظ المستهلكون ارتفاع الأسعار على رفوف البقالة.

غرب أفريقيا: قلب العرض العالمي

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تنتج أفريقيا اليوم الغالبية العظمى من الكاكاو في العالم.

وتستحوذ أربع دول فقط في غرب أفريقيا على نحو 65% من إنتاج الكاكاو العالمي: كوت ديفوار (38%)، وغانا (12%)، ونيجيريا (7%)، والكاميرون (7%).

يتركز أكثر من 70% من إنتاج الكاكاو في العالم في القارة الأفريقية، مع وجود غرب أفريقيا في المركز.

أنتجت أفريقيا أكثر من 3.1 مليون طن متري من حبوب الكاكاو خلال موسم 2023/2024.

وقد قدمت كوت ديفوار وحدها ما يزيد على 1.8 مليون طن، مما عزز مكانتها باعتبارها أكبر منتج للكاكاو في العالم بفارق كبير.

إن الدور المحوري للمنطقة في اقتصاد الكاكاو العالمي يجعلها منطقة عالية المخاطر والتأثير. فعندما يفشل الحصاد هنا، يشعر العالم أجمع بذلك.

من ناحية أخرى، تُعدّ أمريكا الجنوبية مصدرًا ثانويًا للكاكاو. تُنتج الإكوادور 10% من إجمالي الإنتاج العالمي، بينما تُساهم البرازيل بنحو 4%.

ورغم أهمية هذه الأرقام، إلا أنها غير كافية للتعويض عن النقص في غرب أفريقيا خلال سنوات الحصاد المنخفض.

حيث تصبح الفاصوليا مليارات

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تُعالَج حبوب الكاكاو عادةً بالقرب من مصدرها أو في مراكز الاستيراد الرئيسية بعد حصادها. وتُعدّ هولندا وكوت ديفوار أكبر مُعالِجَي الكاكاو في العالم.

وفي عام 2022/2023، قامت كوت ديفوار بمعالجة أكثر من 793 ألف طن، في حين قامت أوروبا ككل بمعالجة ما يقرب من 1.4 مليون طن في عام 2023.

كانت شركة مارس ريجلي للحلويات هي الشركة الرائدة في السوق العالمية من حيث صافي المبيعات، بواقع 22 مليار دولار.

حققت مجموعة فيريرو ومونديليز إيرادات تجاوزت 10 مليارات دولار، وهو ما يعكس حجم وتنافسية قطاع الشوكولاتة.

ما هو مستقبل إنتاج الكاكاو في العالم؟

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إن التقدير الجديد الصادر عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر للفائض في موسم 2024/2025 يشجع على التفاؤل الحذر.

إذا سارت عملية الحصاد كما هو مخطط لها، فقد يستقر العرض العالمي وقد تبدأ الأسعار في التعافي إلى مستوياتها الطبيعية.

وسيكون هذا خبراً ساراً لصانعي الشوكولاتة الأوروبيين بعد عام من التكاليف غير المتوقعة والاضطرابات في سلسلة التوريد.

مع ذلك، يحذر الخبراء من أن سوق الكاكاو لا يزال ضعيفًا. ولا يزال تغير المناخ والأمراض وانقطاعات سلاسل التوريد تُهدد الاستقرار.

إن تنويع المصادر والاستثمار في ممارسات زراعية أكثر استدامة يمكن أن يكون أمراً حاسماً لحماية الصناعة من الصدمات المستقبلية.